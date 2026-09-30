El 56% de los propietarios aceptaría cobrar menos si tuviera garantizado el cobro

Dos personas consultan la oferta de viviendas - Advancing

(Información remitida por la empresa firmante)

El Barómetro Advancing del Pequeño Propietario 2026 revela que la percepción de riesgo influye en las condiciones con las que los propietarios están dispuestos a alquilar: el 75,4% exigiría alguna prima de renta para compensarlo. Solo el 37,5% prevé mantener su vivienda en el alquiler habitual cuando termine su próximo contrato y el 74,6% no volvería o probablemente no volvería a comprar una vivienda para destinarla a este uso en las condiciones actuales

Barcelona, 30 de septiembre de 2026.- Más de la mitad de los pequeños propietarios españoles estaría dispuesta a aceptar una renta inferior si contara con una garantía efectiva de cobro y recuperación de la vivienda.



Así lo refleja el Barómetro Advancing del Pequeño Propietario 2026, realizado entre 3.500 propietarios particulares en España, que analiza cómo la percepción de riesgo, la seguridad y el actual contexto regulatorio están influyendo en sus decisiones sobre el alquiler.



En concreto, el 56% de los propietarios afirma que reduciría la renta si tuviera garantizado el cobro. De ellos, un 27% aceptaría una reducción de hasta el 5%, un 22,5% rebajaría la renta entre un 6% y un 10% y un 6,5% estaría dispuesto a reducirla más de un 10%.



El dato introduce un elemento relevante en el debate sobre el precio del alquiler: el riesgo que percibe el propietario también condiciona la renta que considera necesaria para poner una vivienda en el mercado.



Tres de cada cuatro propietarios exigirían una prima por riesgo

La relación entre riesgo percibido y precio aparece también en sentido contrario.



El 75,4% de los propietarios afirma que necesitaría cobrar alguna prima adicional para compensar el riesgo asociado al alquiler.



Esta percepción se produce en un contexto en el que el 84,3% declara estar bastante o muy preocupado por riesgos que siente difíciles de controlar al alquilar y el 47,7% califica como baja o muy baja la seguridad jurídica que percibe actualmente como propietario.



Para Advancing, estos resultados apuntan a que la seguridad no debe entenderse únicamente como una cuestión contractual o jurídica, sino también como una variable que puede influir en las condiciones económicas del alquiler.



"Cuando hablamos del precio del alquiler solemos centrarnos en la oferta, la demanda o la regulación, pero existe otra variable que también pesa en la decisión del propietario: el riesgo que percibe. El hecho de que más de la mitad esté dispuesto a aceptar una renta inferior si tiene garantizado el cobro demuestra que la seguridad tiene un valor económico", Christian Rodriguez, Fundador de Advancing.



Solo el 37,5% prevé continuar en el alquiler habitual

El Barómetro también muestra señales de incertidumbre sobre la evolución futura de la oferta de alquiler residencial.



Cuando termine su próximo contrato, solo el 37,5% de los propietarios prevé mantener la vivienda en alquiler habitual.



El resto contempla diferentes alternativas: un 18,4% vendería la vivienda, un 14,4% optaría por el alquiler de temporada, un 8,7% se decantaría por el alquiler por habitaciones y un 8% la dejaría vacía o la destinaría a uso propio. Otro 13,1% todavía no sabe qué hará.



Estos datos ponen el foco no solo en la incorporación de nueva vivienda al mercado, sino también en la necesidad de retener la oferta que ya existe actualmente en el alquiler residencial habitual.



El 74,6% no volvería a comprar para alquilar en las condiciones actuales

Las dudas también se trasladan a la inversión futura.



El 74,6% de los pequeños propietarios afirma que no volvería o probablemente no volvería a comprar una vivienda para destinarla al alquiler habitual en las condiciones actuales.



Al mismo tiempo, el 49,6% declara que está retrasando, claramente o en parte, decisiones de compra, venta o alquiler a la espera de cambios políticos o regulatorios.



Para Advancing, el conjunto de los resultados refleja un mercado en el que la percepción de riesgo y la incertidumbre están condicionando las decisiones patrimoniales de los pequeños propietarios.



Seguridad y oferta: una relación que merece entrar en el debate

El Barómetro apunta así a una cuestión relevante para el futuro del mercado del alquiler: qué condiciones pueden favorecer que más propietarios mantengan sus viviendas dentro del alquiler habitual y estén dispuestos a hacerlo en mejores condiciones económicas.



Desde Advancing consideran que reducir determinados riesgos puede contribuir a generar un entorno más estable para propietarios e inquilinos y ayudar a evitar que parte de la oferta migre hacia otras modalidades o salga directamente del mercado.



"No se trata de plantear los intereses del propietario y del inquilino como contrapuestos. Si conseguimos reducir la incertidumbre del propietario, podemos generar mejores condiciones para que más vivienda permanezca en el alquiler habitual. Y eso es una cuestión que afecta al conjunto del mercado", Christian Rodriguez, Fundador de Advancing.



Sobre el Barómetro Advancing del Pequeño Propietario 2026

El Barómetro Advancing del Pequeño Propietario 2026 analiza las percepciones y decisiones de 3.500 propietarios particulares de vivienda residencial en España, con especial atención a la seguridad percibida, el riesgo asociado al alquiler, la evolución futura de la oferta y la predisposición a invertir o permanecer en el alquiler habitual.



El documento adjunto recoge los principales resultados del estudio.



Sobre Advancing

Advancing es una compañía especializada en aportar seguridad y tranquilidad al mercado del alquiler a través de soluciones de garantía de cobro y gestión de rentas para propietarios y agencias inmobiliarias.



Nacida en 2019, la compañía cuenta actualmente con una red de más de 3.000 agencias colaboradoras y ha trabajado con más de 2500 propietarios.



Su modelo permite a los propietarios garantizar el cobro de sus alquileres, gestionar retrasos e impagos. Advancing opera mediante un proceso digital y colabora con el canal inmobiliario para ofrecer estas soluciones a propietarios en toda España.



La compañía centra su actividad en reducir la incertidumbre asociada al alquiler y facilitar que propietarios y agencias puedan gestionar las rentas con mayor seguridad y previsibilidad.

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Teléfono de contacto: 605251295