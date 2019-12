COMUNICADO: 61 Congreso ASH 2019: Menarini Ricerche presenta las novedades de su primer ensayo clínico de SEL24/MEN1703

Publicado 09/12/2019 8:02:23 CET

ROMA, 9 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche avanza en el desarrollo clínico de SEL24/MEN1703, y presentará el diseño de su actual primer ensayo clínico en humanos DIAMOND-01 (NCT03008187) en el 61 Congreso de ASH, con un póster titulado: "First in Human Study of SEL24/MEN1703, First in Class, Orally Available Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia". El póster, que se publicará hoy durante la sesión "Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy, excluding Transplantation" , describe el diseño de escalado de dosis de este estudio, cuyo el objetivo es obtener datos robustos sobre la dosis a recomendar para la fase 2.

El ensayo CLI24-001 (DIAMOND-01) está investigando SEL24/MEN1703, un novedoso inhibidor PIM/FLT3 dual oral patentado por Ryvu Therapeutics Therapeutics, en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda (LMA) recurrente o refractaria o recientemente diagnosticada (excluyendo la leucemia promielocítica aguda) en pacientes que no son aptos para quimioterapia intensiva. Su objetivo es identificar la dosis a recomendar para la fase 2 del desarrollo clínico SEL24/MEN1703 administrado en monoterapia.

Se ha presentado además, un segundo abstract dedicado a la identificación de un biomarcador farmacodinámico para SEL24/MEN1703 y su implementación en el ensayo DIAMOND-01. Este abstract ha sido publicado en formato electrónico y se encuentra disponible online en la revista oficial de ASH -Blood (2019) 134 (Supplement 1): 5087-.

Menarini cree firmemente en la innovación e invierte en investigación y desarrollo de nuevas opciones de tratamiento para pacientes oncológicos, con un enfoque de medicina de precisión. La contribución de Menarini Ricerche a ASH con estos datos confirma su compromiso con el desarrollo de fármacos innovadores, desarrollados para cubrir las necesidades de los pacientes con cánceres de difícil tratamiento y mal pronóstico.

