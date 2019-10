COMUNICADO: El 61% de ejecutivos cree estar perdiendo la batalla contra la ciberdelincuencia, según un estudio de RSM (1)

Publicado 24/10/2019 11:00:18 CET

BERLÍN, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Un estudio paneuropeo de casi 600 empresas* de éxito ha revelado que el 61% de ejecutivos de la junta directiva de sus empresas cree que en la batalla contra la ciberdelincuencia, los «hackers» son más sofisticados que los desarrolladores de software.

Esta opinión de la fortaleza de los «hackers» se basa en la conclusión de que el 60% de estos miembros de la junta directiva cree que han podido ser objeto de ataques sin ellos saberlo, el 73% se considera en riesgo frente a la ciberdelincuencia, y solo el 31% cree que su estrategia de seguridad les protegerá de un ciberataque.

Este estudio sobre ciberseguridad, que ha realizado European Business Awards para RSM, también revela una laguna en los esfuerzos por atajar esta amenaza; pues el 21% de las empresas no ha implantado ningún plan de ciberseguridad.

Gregor Strobl, responsable de tecnología y control de riesgos cibernéticos de RSM Alemania, comenta: «En lo referente a la ciberseguridad, es comprensible la falta de confianza en las empresas porque la realidad actual indica que las amenazas son superiores a la protección, y el "hacker" siempre va dos pasos por delante.

No solo es que cada vez hay más "hackers", sino que además existe un movimiento hacia la sindicación en la que las organizaciones delictivas de todo el planeta están uniendo sus fuerzas y colaborando a través de la oscura web muy a menudo de forma geopolítica, lo que hace que la amenaza sea aún más grave.

En todo caso, no hacer nada no puede ser una opción. Resulta muy preocupante que una de cada cinco empresas europeas no tenga un medio coordinado de atajar la ciberdelincuencia. Invertir en controles para prevenir, detectar, contener e inspirar confianza puede marcar la diferencia entre una respuesta controlada con poco impacto y un escándalo público que acarree una importante pérdida financiera».

El estudio también investigó las actitudes hacia la ciberseguridad en las empresas y concluyó que existe una significativa laguna en el compromiso de la alta dirección con respecto a la amenaza empresarial.

Actualmente solo se habla de la ciberseguridad en la junta directiva rara vez u ocasionalmente en el 54% de las empresas, lo que lleva al 65% de los encuestados a afirmar que la alta dirección debe tratar más esta cuestión. No obstante, uno de cada tres (33%) miembros de juntas directivas encuestados creía que la ciberseguridad no precisaba una mayor atención.

También hay una opinión dispar en cuanto a quién es el responsable en última instancia de la seguridad de las empresas, pues solo el 31% de las empresas cree que la responsabilidad de atajar la ciberdelincuencia recae en el CEO, mientras que el 20% cree que es una labor del IT Manager.

El Sr. Strobl comenta, «la gestión de riesgos cibernéticos debe tratarse en el marco de la junta directiva. Con demasiada frecuencia la alta dirección no ve la necesidad de invertir en ciberseguridad, y se aferra a la creencia peligrosa de que como no han sido objeto de ningún ataque (que ellos sepan), no tiene por qué suceder.

Se trata de un problema que afecta en particular a las pequeñas empresas, pues tienen presupuestos limitados, carecen de un director de tecnología y el CEO posee un conocimiento escaso de la ciberdelincuencia.

Esto cambiará a medida que aumente el número de ataques y de multas; no obstante, estamos animando activamente a la alta dirección a entender los riesgos asociados con la ciberdelincuencia, cómo afecta a las organizaciones de las que son responsables, y aconsejándoles dónde se necesita ayuda especializada para proteger a la empresa contra las ciberamenazas».

El estudio completo sobre ciberseguridad: "Catch 22: Digital Transformation and its impact on cybersecurity" se puede consultar aquí

*ACERCA DEL ESTUDIO: el estudio sobre ciberseguridad de RSM, realizado por European Business Awards (EBA), incluye a 597 empresas de 33 países de la comunidad EBA que actualmente están llevando a cabo la transformación digital y adoptando nuevas tecnologías. El 56% de los encuestados eran altos directivos de la junta de sus empresas, mientras que otro 31% estaba bajo supervisión directa de la junta directiva.

La comunidad EBA es un grupo específico de empresas de éxito que han participado en el concurso European Business Awards y que han sido sometidas a un riguroso examen en materia financiera, ética y de innovación. Las empresas encuestadas abarcan distintas industrias y tamaños, con facturaciones que van desde menos de 30 millones de euros a más de 300 millones de euros.

Información acerca de RSM

RSM es una de las principales redes de empresas dedicadas a la auditoría, la fiscalidad y la consultoría de medianas empresas que engloba 116 países, 750 oficinas repartidas por Las Américas, Europa, Oriente Medio y África del Norte, África y el Pacífico Asiático y más de 41 000 personas en todo el mundo. Los ingresos de esta red ascienden a un total de 5400 millones de dólares.

Como equipo integrado que somos, compartimos destrezas, información y recursos, así como un enfoque centrado en el cliente cuya base es el profundo conocimiento que tenemos de las empresas de nuestros clientes. Así es cómo les animamos a que sigan hacia delante con confianza y aprovechen todo su potencial.

RSM es miembro del Foro de empresas (FOF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo común es promover estándares uniformes y de alta calidad en las prácticas financieras y de auditoría a nivel mundial.

RSM es la marca que utiliza una red de empresas independientes de contabilidad y consultoría, cada una de las cuales ejerce bajo su propio derecho. RSM International Limited no ofrece por sí misma ningún servicio de contabilidad y consultoría. A las empresas de esta organización les une una visión común de ofrecer servicios profesionales de alta calidad en sus mercados nacionales y atender las necesidades de servicios profesionales internacionales de sus bases de clientes.

Si desea más información, visite www.rsm.global [http://www.rsm.global/], o busque RSM en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Información sobre el concurso European Business Awards

Los European Business Awards es uno de los concursos para empresas más importante y prestigioso en el que participan muchas firmas pertenecientes a varios países y sectores. Su principal objetivo es apoyar y desarrollar una comunidad empresarial más fuerte, exitosa, innovadora y ética en Europa, puesto que existe la total certeza de que las empresas desempeñan un papel clave en el tratamiento de cuestiones fundamentales a las que se enfrenta el mundo.

Para lograr este objetivo, estas son las acciones que tiene previsto llevar a cabo:

-- Apoyar y promocionar a las mejores empresas europeas para ayudarles a atraer nuevos clientes, socios, inversores y talento -- Compartir el aprendizaje y solucionar problemas para ayudar a las empresas a superar los obstáculos que existen entre ellas y el crecimiento -- Fomentar los debates formulando preguntas importantes sobre aquellos temas a los que se enfrenta Europa y cómo abordarlos. Esta es la duodécima edición de los European Busines Awards. Este año han participado más de 120 000 empresas de 33 países.

https://www.businessawardseurope.com/ [https://www.businessawardseurope.com/]

