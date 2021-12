El 62% de los empresarios españoles señalan la disminución de la carga fiscal como una acción prioritaria para alcanzar

Empresarios españoles no confían en que el objetivo de reducción de deuda pública se cumpla en 2022

El 76% de los empresarios señalan la Inversión e Innovación como una iniciativa estratégica clave para el crecimiento de su organización

El Barómetro Kaizen considera la perspectiva de más de 200 gestores de medianas y grandes empresas que actúan en el mercado portugués y que y que en su conjunto representan más del 35% del PIB nacional.

MADRID, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La mayoría de los empresarios encuestados por el Barómetro Kaizen (82%) cree que el objetivo de reducción de la deuda pública no se cumplirá en 2022. Aún así, el 45% de los gestores considera la deuda pública como una acción prioritaria para lograr el aumento del PIB.

Dentro de las áreas de intervención más relevantes para que el PIB supere el valor prepandemia, la disminución de la carga fiscal y la atracción de inversión extranjera, se posicionan como prioridades, para el 62% y 53% de los encuestados, respectivamente.

Los resultados de la edición de Noviembre de este estudio, desarrollado por Kaizen Institute en España, muestran a los empresarios todavía prudentes con respecto a su grado de confianza en la economía nacional cuyo valor revela un crecimiento poco representativo de 7, 9 Dic. (mar/21) - a 10,3. Sin embargo, un 53% de los gestores confía en que la economía nacional continuará creciendo en los próximos meses, pero a un ritmo más lento. En un contexto más pesimista, un 28% de los encuestados cree que la economía nacional se verá afectada por la ralentización de otras grandes economías, pudiendo estancarse o entrar en recesión.

El 61% de los encuestados prevén que sus empresas cumplan o superen los objetivos establecidos para 2021

Con respecto al desempeño de las empresas representadas en el Barómetro KAIZEN, un 42% prevé cumplir los objetivos establecidos para 2021, mientras un 19% prevé superar sus objetivos. Considerando los fondos de apoyo a las empresas, todo apunta a que no influirán en la estrategia de las empresas, ya que un 52% confirma que no revisará su planificación de 3 a 5 años, en función de estas ayudas.

"Los resultados de esta edición del Barómetro muestran que la confianza de los empresarios en relación a la economía nacional mejoró ligeramente en los últimos meses – de 7,4 a 10,3, en una escala de 0 a 20 – y que, a pesar de ser elevado el porcentaje de quienes esperan cumplir o superar sus objetivos de negocio, hay muchas empresas que no han cumplido con lo que se propusieron. En realidad, se ha creado conciencia empresarial de que la Excelencia Operacional por sí sola ya no garantiza el liderazgo de una empresa en su sector de actividad; es necesario sumar la Excelencia en la Innovación y en Marketing y Ventas. Somos de la opinión de que el éxito depende, en mayor medida, de las decisiones estratégicas de nuestras empresas y menos de factores externos. En el centro de estas decisiones no puede faltar el foco en el talento y su rentención, la optimización de los procesos, impulsada por su digitalización y incluso la innovación de la propuesta de valor.", señala Borja Iglesias, Director de Kaizen Institute Western Europe.

La Innovación y Lanzamiento de nuevos productos (76%), la Expansión a nuevos mercados ( 42%) y la capacitación de la fuerza de ventas y mejora de los procesos comerciales (40%) son las principales iniciativas estratégicas delineadas para el crecimiento de las organizaciones, revela el estudio.

Por otro lado, la reducción de costes, se ha logrado a través del aumento de la productividad (74%) y de la automatización de procesos (74%).

El mundo híbrido ha venido para quedarse

La pandemia abrió las puertas a la a la experiencia masiva con modelos de trabajo remoto y un 52% de los gestores confirma que, en el transcurso del próximo año, sus empresas adoptarán un modelo de trabajo híbrido (mayoritariamente presencial). Sin embargo, un 31% admite seguir un modelo de trabajo 100% presencial.

El Barómetro Kaizen concluyó que, para el 48% de los gestores, precisamente la adopción de un modelo de trabajo híbrido, supone una de sus principales estrategias en la atracción del talento. Seguido de los Modelos de progresión de carrera (41%) y Planes de formación en hard y soft skills (30%) como otros de los principales ejes para la retención de las personas en la compañía.

En el contexto de la transición digital que estamos experimentando, un 51% de los gestores reconoce que avanzó hacia la digitalización de sus operaciones, sin proceder previamente a la optimización de sus procesos y definir una estrategia transversal a toda la organización.

El Barómetro Kaizen es un estudio de opinión desarrollado anualmente por Kaizen Institute en España, con la colaboración de administradores y gestores de medianas y grandes empresas que actúan en el mercado español, sobre su perspectiva sobre temas de actualidad, la evolución de la economía y de su negocio, repasando las principales tendencias y desafíos.

La edición de Noviembre del Barómetro Kaizen cuenta con la respuesta de aproximadamente 200 gestores de empresas con gran representatividad en la Economía Nacional.

