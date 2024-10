El 63% de los conductores encuestados por Erum Vial desconoce la señal V16 conectada y su obligatoriedad

(Información remitida por la empresa firmante)

Una vez conocida su existencia, el 86% de los conductores encuestados opina que la luz de emergencia conectada es el método de señalización más seguro para señalizar el vehículo

Madrid, 28 de octubre de 2024.- Erum Vial, empresa especializada en dispositivos conectados para la seguridad vial, ha llevado a cabo un estudio entre conductores españoles para analizar su conocimiento de la luz de emergencia V16 conectada y la normativa actual sobre señalización en caso de avería o accidente. Los resultados reflejan un preocupante desconocimiento general sobre estos aspectos clave para la seguridad en carretera.



Según el estudio, el 43% de los conductores encuestados desconoce completamente la luz de emergencia V16 conectada, y el 20%, aunque ha oído hablar de ella, no tiene claro su uso exacto ni cómo funciona, lo que eleva el total de desconocimiento al 63%.



No llevar la baliza V16 conectada o utilizar un dispositivo no homologado a partir de 2026, como los triángulos de emergencia o las balizas V16 no conectadas, podrá conllevar una multa de hasta 200 euros, ya que será un requisito regulado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para mejorar la seguridad vial y agilizar la respuesta en emergencias mediante la conexión a la DGT 3.0.



Precisamente, en cuanto a la normativa vigente, el estudio de Erum Vial también reveló que el 54% de los encuestados desconoce las normativas actuales sobre señalización en caso de avería o accidente, lo cual evidencia una clara falta de información ante situaciones de riesgo en la vía.



A pesar de esta falta de conocimiento, el estudio muestra un aspecto positivo en cuanto a la percepción de las funciones avanzadas de dispositivos de señalización conectados.



Las luces de emergencia conectadas homologada por la DGT obligatorias a partir de 2016, como la LEDONE Connected de Erum Vial, incorporan un sistema de geolocalización que permite enviar la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT3.0 en tiempo real. Esta función ha sido valorada positivamente por el 77% de los encuestados, quienes la consideran muy útil para agilizar la respuesta de los servicios de emergencia y reducir el tiempo de espera, por ejemplo, de la grúa.



Además, el 86% de los conductores encuestados opina que la luz de emergencia conectada es el método de señalización más seguro en caso de avería o accidente en carretera.



La baliza de emergencia LEDONE Connected, fabricada en España, en Alcoy, destaca por su conectividad avanzada, mediante Narrow Band IoT con conexión incluida hasta 2038, y por su apuesta por la sostenibilidad, fabricada con ecodiseño y con plástico reciclado.



Además, su sobre altura ofrece una visibilidad completa desde cualquier ángulo, incluso en condiciones adversas como nieve, y en vehículos con barras laterales.



Gracias a su base magnética y opción adhesiva es compatible con cualquier vehículo. Y para mayor funcionalidad, incluye una APP móvil que permite, entre otras cosas, contactar con la aseguradora y mejorar el servicio de teleasistencia.







