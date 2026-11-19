(Información remitida por la empresa firmante)

65 Equity Partners alcanza un hito de inversión de 2.000 millones de dólares al anunciar una inversión en el fabricante sueco de hiperdeportivos Koenigsegg Automotive

La inversión más reciente se suma a las realizadas en Europa en Theop, Kee Safety y HAS/Cerbios

LONDRES, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- 65 Equity Partners, una firma de inversión global dedicada a apoyar a empresas dirigidas por emprendedores y de propiedad familiar, anuncia hoy que, desde su creación hace cinco años, ha destinado más de 2.000 millones de dólares a 19 inversiones a escala mundial.

Este hito refleja la envergadura de la plataforma de inversión global que 65 Equity Partners ha consolidado desde su lanzamiento, y se produce en un momento en el que la firma sigue ampliando su presencia en Europa mediante una inversión en Koenigsegg Automotive, el emblemático fabricante sueco de hiperdeportivos.

Koenigsegg es la cuarta inversión europea realizada por 65 Equity Partners en los últimos 24 meses, lo que refleja la amplitud de oportunidades en toda la región y la creciente demanda, por parte de empresarios exitosos y empresas familiares, de capital minoritario a largo plazo para respaldar sus ambiciones de crecimiento.

Koenigsegg: Invertir en una empresa excepcional dirigida por un emprendedor

La inversión de 65 Equity Partners en Koenigsegg aportará nuevo capital para respaldar la siguiente fase de crecimiento de la empresa, el desarrollo tecnológico continuo y los preparativos de cara a una posible salida a bolsa en el futuro.

Fundada en 1994 por Christian von Koenigsegg, la empresa se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de hiperdeportivos a nivel mundial, combinando ingeniería de vanguardia e innovación tecnológica con una marca de lujo reconocida a escala global. Koenigsegg ha experimentado un crecimiento excepcional en los últimos años, con un aumento anual promedio de los ingresos del 80% desde 2022 y una cartera de pedidos que abarca más de tres años. Christian von Koenigsegg seguirá siendo el accionista mayoritario y continuará al frente de la compañía.

Continuación de la expansión europea y del dinamismo inversor

La operación con Koenigsegg se produce tras la reciente inversión de 65 Equity Partners en Theop, una destacada consultora independiente de gestión de proyectos inmobiliarios que opera en varios mercados europeos, incluidos Francia, España, Bélgica e Italia. La alianza de 65 Equity Partners con los fundadores de Theop, Julien Palengat y Sébastien Alphand, respaldará la siguiente fase de desarrollo de la empresa, lo que abarca la expansión hacia nuevas zonas geográficas y clases de activos afines, el crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones, así como una mayor inversión en digitalización e inteligencia artificial.

Estas inversiones se suman a dos operaciones europeas cerradas en 2025. En el Reino Unido, 65 Equity Partners invirtió en Kee Safety, líder mundial en sistemas y soluciones de seguridad. En Suiza, 65 Equity Partners se asoció con la familia Braglia, aportando el primer capital institucional para respaldar la fusión de HAS y Cerbios, lo que dio lugar a un grupo internacional líder en el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, además de crear una plataforma sólida para acelerar su crecimiento futuro.

En conjunto, las cuatro inversiones reflejan el enfoque de 65 Equity Partners respecto a las inversiones minoritarias: asociarse con empresas exitosas de diversos sectores para aportar capital y apoyo estratégico a ambiciosos planes de crecimiento, permitiendo al mismo tiempo que los accionistas actuales conserven el control.

La creciente demanda de capital minoritario a largo plazo genera una oportunidad de inversión significativa

El mercado de inversiones minoritarias se está beneficiando de un cambio estructural, a medida que un mayor número de fundadores exitosos y accionistas familiares buscan capital externo para financiar el crecimiento, las adquisiciones y la expansión internacional sin ceder el control de sus empresas.

Un estudio publicado por 65 Equity Partners en colaboración con INSEAD, que abarca más de 19.000 empresas en nueve países, pone de relieve la magnitud de esta oportunidad. La investigación revela que el 26% de las empresas familiares prevé buscar inversión externa en los próximos tres a cinco años, mientras que solo el 3% contempla una venta total.

Alex Stirling, socio y codirector para Europa en 65 Equity Partners, señaló:

"Alcanzar los 2.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones a nivel global constituye un hito importante para 65 Equity Partners y refleja el progreso logrado desde nuestro lanzamiento hace cinco años. Europa representa una parte cada vez más relevante de nuestra actividad; nuestras cuatro inversiones recientes en diversos sectores ponen de manifiesto el amplio abanico de oportunidades que ofrece el mercado europeo, así como nuestra capacidad para colaborar con emprendedores y empresas excepcionales. Estamos muy satisfechos con los avances realizados en la región y afrontamos el año 2027 con un impulso creciente y una gran confianza en las oportunidades que tenemos por delante".

Pascal Heberling, socio y codirector para Europe at 65 Equity Partners, destacó:

"Estamos observando un cambio fundamental en la forma en que los emprendedores y las familias de éxito perciben el capital externo. Cada vez más, buscan incorporar un socio que les ayude a acelerar su crecimiento, expandirse internacionalmente y fortalecer sus negocios, sin tener que ceder el control ni comprometer la cultura emprendedora que les ha llevado al éxito. Nuestro estudio, realizado en colaboración con el INSEAD, pone de relieve la magnitud de esta oportunidad: más de una cuarta parte de las empresas familiares prevén buscar inversión externa en los próximos tres a cinco años, mientras que muy pocas contemplan una venta total. Consideramos que esto genera una oportunidad significativa para nuestro enfoque, caracterizado por la flexibilidad y una visión a largo plazo en la adquisición de participaciones minoritarias".

Consultas para los medios

Peter Hewer, Theo Bryan65EP@greenbrookadvisory.com+44 20 7952 2000

Notas para los redactores

Acerca de 65 Equity Partners

65 Equity Partners es una firma de inversión global centrada en proporcionar capital minoritario flexible a empresas familiares y dirigidas por emprendedores. La firma se asocia con empresas establecidas y de alta calidad para respaldar sus ambiciones de crecimiento a largo plazo, proporcionando capital, experiencia estratégica y acceso a una red global, al tiempo que permite a los accionistas existentes conservar el control.

Desde su creación, 65 Equity Partners ha realizado 19 inversiones a nivel mundial y ha destinado más de 2.000 millones de dólares estadounidenses.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/65-equity-partners-anuncia-una-inversion-en-el-fabricante-sueco-de-hiperdeportivos-koenigsegg-automotive-302945444.html