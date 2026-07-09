65 Equity Partners realizará una inversión en Theop junto con los fundadores y Florac (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y PARIS, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- 65 Equity Partners, una firma de inversión global dedicada a apoyar a empresas lideradas por emprendedores, ha dado a conocer hoy una inversión conjunta en Theop ("la compañía" o "el grupo"), líder independiente en servicios de representación de clientes inmobiliarios en Francia y, cada vez más, en toda Europa. Los fundadores Julien Palengat y Sébastien Alphand seguirán siendo los principales accionistas de la compañía junto con la dirección, mientras que el accionista actual Florac reinvertirá junto con 65 Equity Partners para apoyar la siguiente fase de crecimiento del grupo.

Theop, con sede en París, fue fundada en el año 2012 por Julien y Sébastien, dos emprendedores franceses visionarios que identificaron una oportunidad temprana para desarrollar el modelo de representación del cliente en Francia como una alternativa independiente al modelo de desarrollador tradicional. El grupo ofrece servicios de consultoría en gestión de proyectos inmobiliarios, apoyando a los propietarios de activos de primera línea durante la ejecución de proyectos inmobiliarios grandes y complejos, que abarcan tanto construcciones nuevas como renovaciones, así como servicios de consultoría en adquisiciones.

Theop opera en tres segmentos complementarios (representación de clientes, servicios de asesoramiento y contratación general) y está activo en una amplia gama de clases de activos, incluidas oficinas, hoteles de lujo, residenciales gestionados, edificios logísticos y edificios públicos. Theop también ha construido una presencia cada vez mayor en el segmento de centros de datos, una clase de activos que se beneficia de una fuerte demanda estructural impulsada por la expansión continua de la infraestructura digital y de inteligencia artificial en toda Europa, y una atractiva vía adicional de crecimiento junto con la posición establecida del grupo. En la actualidad, el grupo atiende a más de 650 clientes, emplea a más de 300 personas y ha completado más de 1.500 proyectos desde su inicio, con una proporción significativa de clientes recurrentes de primera línea.

65 Equity Partners será un socio minoritario activo y solidario para los fundadores y el equipo directivo de Theop, aprovechando su red y ecosistema globales para impulsar el crecimiento continuo del grupo. Esto incluye tanto la expansión orgánica como nuevas fusiones y adquisiciones, así como la entrada en nuevos mercados geográficos y clases de activos adyacentes, y las iniciativas de digitalización e inteligencia artificial de Theop. Esta alianza busca acelerar la trayectoria de crecimiento de Theop y respaldar su ambición de convertirse en la plataforma líder europea de representación de clientes, preservando al mismo tiempo la cultura emprendedora y el modelo operativo que han sido la base del éxito del grupo hasta la fecha.

"Buscábamos un inversor con visión de futuro y nos complace dar la bienvenida a 65 Equity Partners como accionista de Theop. Desde la fundación de la empresa en 2012, hemos consolidado la representación de clientes como un modelo fiable y estructuralmente ventajoso para los propietarios de activos en toda Europa, y este nuevo capítulo nos permitirá acelerar el crecimiento internacional sin perder de vista la cultura y los valores que siempre han definido a Theop", comentan Julien Palengat y Sébastien Alphand, fundadores de Theop.

"Nos entusiasma colaborar con Julien, Sébastien y todo el equipo de Theop para impulsar el crecimiento continuo de una empresa que se ha consolidado como socio de confianza para algunos de los propietarios inmobiliarios más exitosos de Europa. El sector sigue beneficiándose de sólidos factores de crecimiento estructural, como la transición al modelo de Representación del Cliente y la expansión a nuevas clases de activos, como los centros de datos. Esperamos trabajar con el equipo para afianzar su liderazgo en nuevos mercados, tanto en Europa como a nivel global", comentó Pascal Heberling, socio y codirector de Europa de 65 Equity Partners.

"La trayectoria de Theop, caracterizada por un crecimiento rentable, fusiones y adquisiciones disciplinadas y una sólida relación con sus clientes, refleja la fortaleza de su plataforma y la calidad de su equipo. Esperamos apoyar activamente a Julien, Sébastien y al equipo directivo en la siguiente fase de crecimiento", declaró Charles Goulet, director general de Francia de 65 Equity Partners.

"Estamos orgullosos de la colaboración que hemos forjado con el excepcional equipo directivo de Theop durante los últimos cinco años, y esperamos seguir apoyando a la empresa junto con 65 Equity Partners. Con su presencia internacional y sólida trayectoria, 65 Equity Partners está en una posición ideal para acompañar a Theop en su próxima etapa de crecimiento, preservando la cultura emprendedora y la excelencia operativa que han impulsado el éxito de la compañía hasta la fecha", comentó Leopold Meyer, fundador y presidente de Florac.

Asesores de Theop y sus accionistas: Cambon Partners (Fusiones y Adquisiciones y Financiación), McDermott Will & Schulte (Asesoramiento Legal), De Pardieu Brocas Maffei (Asesoramiento Legal y Financiación), D+Co (Asesoramiento Legal y Fiscal), Exelmans (Asesoramiento Financiero), Advancy (Asesoramiento Comercial).

Asesores de 65 Equity Partners: Amala Partners (Fusiones y Adquisiciones), LEK (Asesoramiento Comercial), Latham & Watkins / Taylor Wessing (Asesoramiento Legal), Alvarez & Marsal (Asesoramiento Financiero, Fiscal y de TI).

Acerca de Theop

Theop es el proveedor independiente líder de servicios de consultoría en gestión de proyectos inmobiliarios en Francia y, cada vez más, en toda Europa. Su labor se centra principalmente en ayudar a propietarios de activos de primer nivel en la ejecución de proyectos de desarrollo complejos y de gran envergadura, que abarcan tanto obra nueva como reformas. Fundada en 2012 y con sede en París, la empresa opera en los ámbitos de la representación de clientes, los servicios de asesoramiento y la contratación general, prestando servicios a clientes de una amplia gama de tipos de activos, como oficinas, hoteles, viviendas gestionadas, logística y centros de datos, con una plantilla de más de 300 empleados.

Para más información, visite www.theop.fr

Acerca de Equity Partners

65 Equity Partners es una firma de inversión global que se asocia con empresas líderes, dirigidas por emprendedores y de propiedad familiar, en Europa, Norteamérica y el Sudeste Asiático para crear valor sostenible a largo plazo en los sectores de servicios empresariales, salud, tecnología, consumo e industria. Sus oficinas en Singapur, Londres, París, Nueva York y San Francisco le permiten tener una visión global y conectar con el mercado local.

65 Equity Partners cuenta con el respaldo de Temasek, gestiona más de 4.200 millones de dólares en activos y busca aprovechar su red global y la experiencia de su ecosistema en beneficio de sus empresas asociadas.

Para más información, visite www.65equitypartners.com

Acerca de Florac

Florac es una sociedad de inversión de capital permanente, activa en Europa y Norteamérica, fundada y propiedad de la familia Meyer, que opera tres estrategias de inversión complementarias: Florac Mid-Market Europe, Florac Partners Europe y Florac North America. Desde su fundación, Florac ha invertido en más de 30 empresas, centrándose en los sectores de servicios empresariales, servicios sanitarios, industria y consumo. Florac apoya a los emprendedores en sus ambiciosos proyectos estratégicos, con el objetivo de impulsar el surgimiento de líderes nacionales e internacionales y priorizar negocios sostenibles con un fuerte potencial de crecimiento.

Para más información, visite www.florac.eu

Para más información, contacte:

Theop

mjouvin@theop.fr

65 Equity Partners

media@65equitypartners.com

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