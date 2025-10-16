El 70% de los viajeros ya opta por el ‘Joy Of Missing Out’ en sus escapadas, según la encuesta de NCL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

El JOMO (‘Joy Of Missing Out’) está surgiendo como el antídoto contra el FOMO (‘Fear Of Missing Out’), con viajeros que prefieren escapadas más relajadas antes que itinerarios abrumadoramente repletos. El Caribe encabeza la lista de los destinos JOMO gracias a su combinación perfecta de sol, tranquilidad y espacios que invitan a desconectar

Después de años de viajes intensos y agendas repletas de actividades, se está imponiendo una nueva mentalidad que está cambiando la forma en que la gente concibe las vacaciones: el ‘Joy of Missing Out’ (JOMO, o "alegría de perderse algo"). A diferencia de los viajes apretados impulsados por ‘Fear of Missing Out’ (FOMO o "miedo a perderse algo"), en los que los viajeros se apresuraban a tachar destinos de su lista de deseos y capturar cada momento para las redes sociales, el JOMO adopta un enfoque más lento y deliberado. Según una nueva encuesta realizada por YouGov1 en nombre de Norwegian Cruise Line (NCL), más del 70% de los viajeros están dejando atrás las visitas turísticas a ritmo frenético para optar por escapadas más reparadoras y significativas que dan prioridad al bienestar personal, la flexibilidad y la libertad de elección.



El FOMO alimenta una cultura de "hacerlo todo" y, a menudo, hace que los viajeros necesiten unas vacaciones después de sus vacaciones (49%). Por el contrario, el JOMO celebra el arte de hacer menos, pero de forma más significativa. Aunque más de dos tercios de los encuestados (71%) dieron prioridad a visitar tantos lugares emblemáticos y atracciones turísticas como fuera posible durante sus vacaciones anteriores, más de un tercio (35%) admitió que regresó a casa sintiéndose más agotado que renovado. El 77% afirma que planifica sus próximas vacaciones deliberadamente para que sean relajantes y tranquilas, eligiendo la presencia sobre la presión y simplicidad sobre los horarios. Los viajes JOMO no se tratan de perderse cosas, sino de optar por lo que realmente importa.



Este cambio es especialmente pronunciado entre los viajeros cansados de la cultura del ajetreo y la hiperconectividad. Para la mayoría (67%), los viajes al estilo JOMO son una forma de autocuidado que ofrece la oportunidad de desconectar y disfrutar de la vida a un ritmo más lento (45%), escapar de la presión de "ver y hacer todo" (40%), dedicar tiempo a uno mismo (38%), aceptar la espontaneidad en lugar de los planes fijos (34%) y experimentar la naturaleza (32%).



Estas preferencias coinciden en gran medida con lo que los viajeros dicen valorar más en unas vacaciones estilo JOMO: libertad frente a obligaciones (52%), tiempo en la naturaleza (48%) y posibilidad de pasar los días a su propio ritmo (39%).



Más de la mitad de los viajeros (54%) coinciden en que los cruceros ofrecen el entorno ideal para unas vacaciones al estilo JOMO, lo que los convierte en una opción destacada junto con los retiros en spas, las escapadas a la playa y las escapadas en la naturaleza. El Caribe (30%) se ha convertido en el destino principal para los viajes JOMO, gracias a su ritmo relajado, su belleza natural y la gran cantidad de oportunidades para desconectar. Con su clima cálido, tranquilas playas y fácil acceso a la naturaleza, el Caribe ofrece el escenario perfecto para disfrutar de la alegría de perderse algo, sin perderse nada.



"Estamos observando un cambio significativo en la forma en que la gente quiere viajar, alejándose de los itinerarios rígidos y acercándose a experiencias más reparadoras", afirma Harry Sommer, President y Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "El concepto Joy of Missing Out consiste en elegir lo que más importa, y en NCL es fácil. Desde ofertas a bordo cuidadosamente diseñadas que invitan a los huéspedes a relajarse y saborear cada momento, hasta nuestros viajes por el Caribe durante todo el año, que ofrecen el entorno perfecto para desconectar y recargar energías, la libertad y la flexibilidad que los viajeros anhelan hoy en día".



Cómo NCL ofrece la última Experiencia de Viaje JOMO

A medida que esta nueva mentalidad se afianza y los viajeros adoptan la ‘Joy of Missing Out’, NCL les anima a reducir el ritmo y recuperar sus vacaciones. No simplemente haciendo nada, sino haciendo menos de lo que se espera y más de lo que les resulta significativo. Así es como NCL facilita desconectar y disfrutar cada momento. La compañía de cruceros ofrece a los pasajeros la libertad y flexibilidad para diseñar sus vacaciones más personalizadas. Ya sea dormir hasta tarde, quedarse a bordo mientras otros bajan a tierra o pasar el día en el Mandara Spa, los viajeros pueden elegir cuánto o cuán poco desean hacer.



El ritmo relajado del Caribe, sus playas bañadas por el sol y sus aguas tranquilas lo convierten en el destino JOMO definitivo, donde desconectar es algo natural. NCL navega por la región con 18 barcos, entre los que se incluyen el Norwegian LunaTM, que inaugurará pronto, y el nuevo Norwegian AquaTM, cuidadosamente diseñados para acercar a los pasajeros al mar y ofrecerles más espacio para relajarse. Los itinerarios por el Caribe se extenderán hasta 2027, con salidas desde cómodos puertos base como Miami, Puerto Cañaveral (Orlando), Nueva York, Punta Cana (La Romana), República Dominicana y San Juan, Puerto Rico. Los huéspedes pueden elegir entre viajes adaptados de cuatro a catorce días.



Las exclusivas islas privadas estilo resort de NCL, Great Stirrup Cay en las Bahamas y Harvest Caye en Belice, están presentes en casi todos los viajes por el Caribe. Ambos destinos ofrecen la escapada definitiva al paraíso, permitiendo a los pasajeros relajarse en playas de primera categoría, bucear en aguas cristalinas o disfrutar de un descanso del estrés de la vida cotidiana. Great Stirrup Cay está actualmente en proceso de mejora para adaptarse a la tendencia de viajes JOMO, incluyendo el Vibe Shore Club, una zona exclusiva para adultos que ofrece un ambiente más elegante y premium.



La galardonada flota de NCL ofrece espacios cuidadosamente diseñados que invitan a los pasajeros a tomarse un momento para sí mismos. Mandara Spa no solo ofrece una completa carta de tratamientos, desde masajes con piedras calientes hasta tratamientos faciales rejuvenecedores, sino que también cuenta con ventanas de suelo a techo que permiten a los huéspedes disfrutar de unas relajantes vistas al mar. Vibe Beach Club y Spice H2O son refugios solo para adultos donde los pasajeros pueden descansar en paz, tomar cócteles y disfrutar de vistas panorámicas con menos gente. Para una reflexión tranquila o una escapada acogedora, lugares como el Observation Lounge ofrecen entornos serenos para leer, relajarse o simplemente estar. Incluso el Waterfront o el Ocean Boulevard animan a dar paseos conscientes cerca del mar, lo que facilita desconectar del estrés diario y reconectar con uno mismo.



Con el paquete de mejora de NCL, los huéspedes disfrutan de la mejor relación calidad-precio en el mar, con barra libre ilimitada, cenas especiales, WiFi de alta velocidad con tecnología Starlink y créditos para excursiones en tierra. Esta experiencia sin complicaciones elimina el estrés de tener que planificar y ajustarse al presupuesto, lo que permite a los pasajeros centrarse en lo que realmente importa: recargar energías, reconectar y disfrutar del viaje.



NCL navega a casi 350 destinos en todo el mundo, lo que permite a los huéspedes sumergirse en los viajes JOMO más allá del Caribe.



