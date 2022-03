El 72% de las empresas carece de una estrategia clara de trabajo híbrido (2)

- El 72% de las empresas carece de una estrategia clara de trabajo híbrido según el Estudio sobre el futuro del trabajo de 2022

Después de una rápida respuesta a la COVID-19, los ejecutivos exigen un reinicio de estrategia y tecnología para respaldar el trabajo híbrido

DALLAS y MELBOURNE, Australia, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- AT&T* y Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber) anunciaron hoy los resultados de una investigación de mercado primaria que evaluó las actitudes de los ejecutivos y empleados hacia el trabajo híbrido impulsado por la COVID.

La encuesta State of the Industry: Future of Work se creó para obtener información de los altos ejecutivos sobre los modelos de trabajo actuales y futuros, los desafíos que plantean los nuevos modelos de trabajo y los aceleradores tecnológicos para ayudar a cambiar la forma en que las empresas realizan el trabajo hasta 2024.

La investigación muestra que el trabajo híbrido, una mezcla de trabajo en el sitio y remoto, se convertirá en el modelo operativo estándar en todas las industrias para 2024. Los resultados sorprendentes incluyeron:

El trabajo híbrido será el predeterminado para 2024, la mitad del trabajo se realizará fuera del sitio : El 81% cree que el trabajo híbrido será el principal modelo de trabajo para 2024, con el 56% del trabajo realizado fuera del sitio.

: El 81% cree que el trabajo híbrido será el principal modelo de trabajo para 2024, con el 56% del trabajo realizado fuera del sitio. La gran mayoría de las empresas carecen de una estrategia de trabajo híbrida detallada : El 72% carece de una estrategia detallada y el 76% no tiene los indicadores clave de rendimiento (KPI) correctos para respaldar los modelos de trabajo híbrido.

: El 72% carece de una estrategia detallada y el 76% no tiene los indicadores clave de rendimiento (KPI) correctos para respaldar los modelos de trabajo híbrido. Tensión entre lo que quieren los empleados y lo que prefieren las organizaciones : El 86% cree que sus empleados prefieren un modelo de trabajo híbrido, pero el 64% cree que su organización prefiere un modelo de trabajo en las instalaciones.

: El 86% cree que sus empleados prefieren un modelo de trabajo híbrido, pero el 64% cree que su organización prefiere un modelo de trabajo en las instalaciones. El100% de los encuestados cree que un modelo de trabajo híbrido ayudará a atraer talento joven.

2021 fue considerado como un año de redefinición en la forma en que las empresas realizan negocios con solo el 24% de los empleados de los encuestados trabajando en el sitio. Antes de la COVID-19, era más probable que estos modelos de trabajo no tradicionales se vieran como beneficios para los empleados.

La falta de innovación en el lugar de trabajo, la supervisión insuficiente y los cambios culturales se identificaron como tres barreras para el trabajo híbrido exitoso, pero los participantes creían que no eran insuperables. Con la inversión en estrategia, la creación de cultura de forma remota y la aplicación de tecnología, específicamente IA, en casos de uso comercial críticos, las empresas pueden hacer la transición a un entorno de trabajo híbrido exitoso.

Los principales desafíos para el trabajo híbrido efectivo identificados por los CXO incluyen: mantener la supervisión de los empleados, perder el conocimiento institucional/tribal y mantener la cultura de la empresa, todos tradicionalmente muy asociados con el trabajo en persona. La adopción masiva de nuevos modelos de trabajo ha demostrado ser parcialmente efectiva, con el 79% de las empresas creyendo que los empleados han sido productivos, aunque no sin los desafíos resultantes, con solo el 45% confiando en la innovación de los empleados durante todo el período.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático (AI/ML) se identificaron como las principales tecnologías transformadoras en la encuesta, con su valor intrínseco identificado específicamente en las áreas de capacitación de empleados, búsqueda y aprendizaje empresarial inteligente y ayuda conversacional.

La investigación muestra que mientras la productividad de los empleados está madurando, con una alta adopción de análisis, otras áreas como la fuga de ingresos y la retención de empleados requieren una mayor inversión. La necesidad de análisis e información más profundos, impulsados por IA, tanto en el cliente como en el empleado, se puede lograr extrayendo y transformando datos de conversaciones e interacciones remotas, para crear nuevos modelos de operación en funciones comerciales específicas.

Alicia Dietsch, vicepresidenta sénior de AT&T Business Marketing:

"Ha habido un cambio irreversible en la forma en que se hacen negocios gracias a las limitaciones de la COVID-19. Está claro que un programa de talento exitoso ahora requiere una política de trabajo híbrida, pero esa política debe estar respaldada por un reajuste cultural en el que la tecnología es lo primero", para garantizar el crecimiento comercial y la competencia. Las empresas deben preguntarse si tienen la experiencia interna para lograr esto, o si ahora es el momento de ir más allá de un socio en el despliegue de infraestructura remota a un socio en estrategia empresarial remota en la que prime la tecnología".

Steve McGovern, consejero delegado de Dubber:

"Hemos dado los primeros pasos hacia un mundo de 'trabajo desde cualquier lugar'. Sacar a los empleados del lugar de trabajo era necesario, pero crear distancia no lo era".

"Nuestra tecnología se proporciona directamente desde las redes de AT&T como parte de un servicio de AT&T que permite a las organizaciones capturar todas las conversaciones y convertirlas en datos y compartir información sin inconvenientes según lo deseen. Conocer y comprender cómo se desempeñan los empleados y, de hecho, su bienestar general puede tener importantes impactos en la forma en que las empresas gestionan este entorno de trabajo híbrido. Esto se puede lograr a través de una visión inmediata del cliente que incluye, por ejemplo, análisis de sentimientos en tiempo real. La IA hace posible extraer este gran tesoro de información".

"Las empresas se movieron con urgencia para distanciar a los empleados. Ahora deben hacer lo mismo cuando se trata de implementar las herramientas necesarias para superar la distancia. Cerrar la brecha entre una empresa y sus clientes y empleados debe ser una prioridad para todos los ejecutivos y está disponible directamente desde el servicio de AT&T".

Gaurav Pant, cofundador/director de Perspectivas de Incisiv:

"La pandemia de la COVID-19 ha sido el evento más transformador en la configuración del futuro del trabajo. Las actitudes hacia los modelos de trabajo se han transformado drásticamente en los últimos 24 meses, y el modelo de trabajo "híbrido" pronto se convertirá en el predeterminado. Las empresas necesitan actualizar la pila de tecnología de sus empleados y someterse a un reajuste cultural para prepararse para esta nueva normalidad".

Puntos destacados de la investigación y antecedentes: trabajo híbrido = la nueva forma de trabajar

La encuesta Future of Work destacó que, si bien muchas empresas respondieron a un cambio en los modelos de trabajo según sea necesario, esto resultó en gran medida en soluciones de "tirita" para permitir el trabajo híbrido, y la mayoría carecía de una estrategia detallada para respaldarlo. El tiempo resultante de trabajar de forma remota ahora está impulsando un reinicio cultural y tecnológico en los negocios, para lo cual AI y ML serán fundamentales para ofrecer la funcionalidad avanzada con la que impulsar la innovación y la colaboración.

Otros aspectos destacados de la investigación son:

Trabajo híbrido para promover la diversidad : El 91% cree que un modelo de trabajo híbrido mejorará la diversidad de la fuerza laboral.

: El 91% cree que un modelo de trabajo híbrido mejorará la diversidad de la fuerza laboral. Se requiere un cambio cultural : el 58% cree que no tiene la cultura para sustentar un modelo de trabajo híbrido.

: el 58% cree que no tiene la cultura para sustentar un modelo de trabajo híbrido. El trabajo híbrido está afectando a la innovación y la colaboración : El 79% cree que el trabajo híbrido es eficaz para impulsar la productividad, pero el 45% siente que no respalda la innovación y el 54% cree que afecta la colaboración.

: El 79% cree que el trabajo híbrido es eficaz para impulsar la productividad, pero el 45% siente que no respalda la innovación y el 54% cree que afecta la colaboración. Ayuda conversacional : El 71 % cree que la IA y el ML en la ayuda conversacional tendrán un impacto comercial importante .

: El 71 % cree que la IA y el ML en la ayuda conversacional tendrán un impacto comercial importante La inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los conocimientos conversacionales están transformando el trabajo: La tecnología tiene un gran impacto en la productividad de los empleados, la inteligencia del cliente, la atracción de nuevos talentos, la fuga de ingresos, la inteligencia del centro de llamadas y la retención de talentos.

La encuesta Future of Work de Incisiv se realizó en nombre de AT&T y Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber), entre octubre de 2021 y noviembre de 2021. La encuesta comprendió a 303 encuestados de Estados Unidos, 87% por encima del nivel de director, en cinco industrias clave, con más de un millón de empleados representados y un 34% con empresas de más de 1.000 millones de dólares en ingresos.

Para obtener un enlace al informe completo, haga clic aquí.

Para obtener un resumen detallado del blog de los hallazgos, haga clic aquí.

*Acerca de AT&T Communications

Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta la transmisión de vídeo móvil, en AT&T innovamos para mejorar vidas. AT&T Communications forma parte de AT&T, Inc. (NYSE:T). Para obtener más información, visítanos en att.com.

Acerca de Dubber:

Dubber está desbloqueando el potencial de los datos de voz de cualquier llamada o conversación. Dubber es el servicio de grabación de llamadas unificadas más escalable del mundo y Voice Intelligence Cloud adoptado como infraestructura de red central por múltiples operadores de telecomunicaciones líderes mundiales en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. Dubber permite a los proveedores de servicios ofrecer grabación de conversaciones desde prácticamente cualquier fuente, convirtiéndolas en información enriquecida con IA para inteligencia de cumplimiento, ingresos, clientes y personas. Dubber es un innovador disruptivo en la multimillonaria industria de grabación de llamadas. Su oferta de software como servicio elimina la necesidad de hardware local, aplicaciones o almacenamiento caro y limitado.

