El 76% de las empresas reconoce que la carga administrativa les resta tiempo para crecer

LEIALTA, consultoría empresarial y social integral - LEIALTA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio 2026.- A este dato, revelado en un sondeo de LEIALTA entre sus clientes B2B, se le suman otras preocupaciones empresariales como los costes laborales, los cambios normativos o la falta de tiempo para afrontar el día a día del negocio. Más del 50% de las empresas consultadas considera que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y legales resulta hoy más complejo que hace unos años

Crecer ya no significa únicamente vender más. Para muchas empresas, el verdadero reto está en hacerlo sin perder margen, control interno ni capacidad de gestión. Así lo revela un estudio realizado por LEIALTA, consultoría empresarial y social con sedes en Madrid y Bilbao, entre sus clientes B2B.



Entre otras de las preocupaciones que desprende el sondeo encontramos datos interesantes, como que el 76% de las empresas consultadas reconoce dedicar demasiado tiempo a tareas administrativas y de gestión, una carga que está restando foco estratégico y capacidad para impulsar el crecimiento del negocio.



"Muchas empresas no tienen un problema de ambición, sino de tiempo y estructura. Quieren crecer, pero cada nueva obligación, cada cambio normativo y cada incremento de costes reduce el margen real que tienen para dirigir el negocio", señala Javier Martínez, socio director de LEIALTA.



Costes laborales, regulación y falta de estructura: las grandes preocupaciones

Entre las principales preocupaciones señaladas por las compañías participantes destacan los costes laborales, mencionados por el 43% de las empresas consultadas; los cambios normativos, con un 39%; y la falta de tiempo o estructura interna para afrontar el día a día del negocio, también con un 39%.



A estas inquietudes les siguen el crecimiento y las ventas, señalados por el 32%; la rentabilidad y los márgenes, también con un 32%; y la carga fiscal, con un 21%. La gestión del personal y la financiación aparecen igualmente entre los retos identificados, ambas con un 18%.



Para LEIALTA, estos datos reflejan un cambio de fondo en la agenda empresarial: las compañías siguen queriendo crecer, pero cada vez son más conscientes de que el crecimiento exige planificación, estructura, control de costes y capacidad de anticipación.



Crecer sale más caro: el impacto de los costes en los márgenes

El sondeo también muestra que el 62% de las empresas consultadas afirma haber experimentado un aumento de costes durante el último año. Las respuestas apuntan especialmente a áreas relacionadas con personal, proveedores, materias primas, energía, impuestos e inversiones necesarias para sostener la actividad.



En este contexto, los costes laborales dejan de percibirse únicamente como una cuestión salarial. Las empresas los vinculan también con contratación, rotación, formación, absentismo potencial, productividad y capacidad real para seguir creciendo.



"El crecimiento empresarial ya no depende solo de vender más. Depende de saber gestionar mejor: anticipar obligaciones, controlar costes, proteger márgenes y liberar tiempo directivo", añade Martínez.



El cumplimiento normativo entra en la agenda estratégica

El informe también apunta a una preocupación creciente por el entorno regulatorio. Más de la mitad de las empresas consultadas considera que cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y legales resulta hoy más complejo que hace unos años.



La adaptación a nuevas exigencias en materia de facturación, cumplimiento fiscal, obligaciones laborales y procesos administrativos está generando incertidumbre, especialmente en compañías que no cuentan con departamentos internos especializados.



Según LEIALTA, esta realidad está provocando que cuestiones tradicionalmente consideradas administrativas pasen a formar parte de la agenda estratégica de los equipos directivos. Cumplir ya no se percibe solo como una obligación, sino como un factor clave para evitar riesgos, tomar decisiones a tiempo y sostener el crecimiento.



La carga administrativa, el coste invisible del crecimiento

Una de las principales conclusiones del informe es que la carga administrativa se ha convertido en un coste invisible para las empresas. No siempre aparece reflejada de forma directa en la cuenta de resultados, pero consume tiempo directivo, ralentiza procesos y reduce la capacidad de los equipos para centrarse en decisiones estratégicas.



Más allá del tamaño de la muestra, LEIALTA destaca el valor cualitativo del estudio, al permitir identificar preocupaciones recurrentes y señales comunes entre empresas que afrontan retos similares en materia de costes, regulación, estructura interna y crecimiento.



Con ello, para LEIALTA, el reto de los próximos años será avanzar hacia modelos de gestión más preventivos, capaces de reducir la carga operativa, anticiparse a los cambios normativos y ayudar a las empresas a crecer de forma más ordenada y sostenible.



Nota metodológica

El informe recoge las conclusiones de un sondeo realizado por LEIALTA entre más de 30 empresas cliente del área B2B. Aunque la muestra no pretende ser estadísticamente representativa del conjunto del tejido empresarial, el valor del análisis reside en la profundidad cualitativa de las respuestas y en la identificación de patrones compartidos entre compañías de distintos sectores, tamaños y momentos de crecimiento.





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