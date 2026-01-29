El 76% de las empresas ya usa IA en redes y el 85% impulsa el vídeo corto, según Cyberclick y Metricool

Gráficos del Estudio de Social Media 2026 - Cyberclick & Metricool

El nuevo estudio de Cyberclick y Metricool para 2026 recoge las respuestas de más de 150 profesionales del sector y apunta tres grandes focos en redes sociales: el 84,55% prevé un crecimiento del vídeo corto, el 76,42% ya utiliza inteligencia artificial y el 28,46 % identifica el engagement como su principal reto. Estos datos confirman que las prioridades de las marcas en redes sociales pasan por ganar eficiencia operativa, reforzar la conexión con la audiencia y definir estrategias más enfocadas

Cyberclick, empresa tecnológica especializada en IA, marketing digital y ventas, ha lanzado, en colaboración con Metricool, el Estudio Social Media 2026, una radiografía completa del presente y futuro de las redes sociales. Basado en entrevistas y datos aportados por más de 150 profesionales del ecosistema digital, el informe dibuja un nuevo marco estratégico para quienes trabajan en comunicación, marketing, atención al cliente y ventas en redes sociales.



​​Una nueva etapa para el social media: madurez y foco estratégico

En un contexto de saturación, algoritmos inestables y audiencias más exigentes, el estudio revela una tendencia clara: el social media entra en una fase de madurez que exige más estrategia y menos dispersión. Según el informe, el 52,03% de los profesionales identifica la saturación de contenido como el principal reto de cara a 2026. Las marcas ya no pueden permitirse "publicar por publicar": hoy destaca quien es relevante en menos plataformas, no quien ocupa más espacios.



Para David Tomás, CEO y cofundador de Cyberclick, la transformación del entorno digital requiere algo más que adaptación táctica. "1 de cada 3 profesionales ha cambiado sus redes prioritarias en el último año, con un claro movimiento hacia YouTube, TikTok y LinkedIn. Este giro refleja una madurez del sector: las marcas ya no eligen plataformas por moda, sino por su capacidad real de generar resultados. En 2026, estar en redes sociales no es suficiente; hay que estar con foco, con propósito y con una estrategia bien definida", afirma.



Vídeo corto, IA y engagement: los pilares del nuevo marketing en redes sociales

Uno de los aprendizajes más significativos es la consolidación del vídeo corto como pilar estratégico. Con un 55,28% de eficacia reportada por las marcas y un 84,55% de profesionales que prevén su crecimiento, este formato deja de ser una tendencia emergente y se convierte en una infraestructura fundamental para ordenar los recursos, contenidos y calendarios de las marcas.



Otro eje transformador es la adopción de inteligencia artificial. El 76,42% de los encuestados declara utilizarla de forma activa, sobre todo para redacción de copies, planificación de contenidos, creación visual y análisis de datos. El valor no está solo en la velocidad de producción, sino en la capacidad de liberar tiempo para tareas estratégicas y creativas. La IA, en este sentido, se presenta como una herramienta que ayuda a pensar mejor, medir con mayor precisión y producir con menos fricción.



Además, el engagement se posiciona como el KPI crítico para 2026. Un 28,46% de los participantes lo señala como su principal preocupación, evidenciando un cambio en el foco: más allá de la visibilidad, lo que cuenta ahora es la relación con la audiencia. La conversación, la comunidad y la conexión emocional emergen como ventajas competitivas.



Finalmente, el estudio destaca una evolución clara en la gestión de plataformas. TikTok será la red social con mayor crecimiento (67,48%), mientras que Facebook pierde relevancia (46,34%). Pero más allá de estas cifras, la lección estratégica es otra: las marcas están priorizando el rendimiento sobre la presencia por inercia. Ganará quien sepa asignar un rol claro a cada red dentro del embudo de conversión y adaptarse con rapidez a los cambios del entorno.



Acceso al estudio completo gratis: https://www.cyberclick.es/estudio-social-media-2026



Sobre Cyberclick

Cyberclick es un partner digital especializado en marketing, ventas, IA y atención al cliente con más de 25 años de experiencia en la creación de estrategias orientadas a resultados y optimización de campañas digitales. La compañía cuenta con equipos expertos en SEM, Social Ads, Allbound Marketing, Branded Content, Data Science, CRM, CRO, Marketplaces & Ecommerce, Social Media y Marketing Automation.



Cyberclick ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España por Great Place to Work y es la única empresa española premiada en los WorldBlu Awards por su cultura empresarial.



Sobre Metricool

Es una plataforma utilizada por millones de profesionales para gestionar, planificar y analizar sus redes sociales. Cada día procesa el rendimiento real de cuentas y publicaciones de múltiples plataformas, proporcionando una visión fiable y actualizada del comportamiento digital. Su enfoque se basa en lo que ocurre en los datos, no en la intuición.

