El 76% de las pymes españolas mantendrá el teletrabajo tras la crisis

Fiverr (NYSE FVRR), https://es.fiverr.com/ la compañía internacional que está cambiando el mundo del trabajo, da a conocer hoy los resultados de la I Encuesta sobre Pymes y Digitalización del trabajo en España.

El estudio, realizado entre el 21 de mayo y el 8 de junio de 2020, contempla las opiniones de los máximos ejecutivos y propietarios de más de 500 pymes en Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia y de sectores tales como construcción e ingeniería, arte y cultura, sanidad, ocio, educación, finanzas, recursos humanos, tecnología y telecomunicaciones, legal, energía, medios de comunicación, marketing y transporte, entre otros.

El teletrabajo ha llegado para quedarse

Los resultados de la encuesta apuntan a la flexibilidad, la productividad y la conciliación como los grandes motivos por los que el teletrabajo se estandarizará de una manera total o parcial en la mayoría de las pymes consultadas.

En concreto, un 61% afirma que la flexibilidad es la mayor ventaja del trabajo en remoto mientras que un 54% considera que el teletrabajo contribuye a un mejor equilibrio entre la vida personal y la laboral. Por último, un 33% de las empresas encuestadas ha visto un incremento real de la productividad durante el confinamiento gracias al teletrabajo.

La transformación digital, a prueba

Los resultados de la encuesta muestran que el confinamiento y el teletrabajo forzoso ha puesto a prueba la transformación digital para la que las compañías se han estado preparando en mayor o menor medida desde hace algunos años. Dicha transformación, según las conclusiones del estudio, es hoy una realidad y las pymes de nuestro país han tenido y tendrán que seguir invirtiendo para reforzar su digitalización.

Según los datos del informe realizado por Fiverr, un 56% de las pymes consultadas pretenden reforzar sus sistemas de teletrabajo para adaptarse al nuevo modelo laboral.

Además, un 47% de las pymes españolas están invirtiendo en marketing digital y lo consideran una prioridad ante la situación actual debido al aumento de presencia online de las empresas. Por su parte, un 35% invertirá en desarrollar estrategias comerciales y de ventas para afrontar la situación a futuro.

Profesionales freelance al rescate

El confinamiento ha cambiado tanto las prioridades como los sistemas de trabajo y los recursos laborales de las pymes españolas. Esta es una de las principales conclusiones del estudio que muestra que un 55% de las pymes ha recurrido a profesionales freelance para adaptarse a las necesidades de digitalización y presencia online que ha impuesto el confinamiento.

Así, un 34% de las compañías consultadas afirma haber contratado freelance para cubrir las crecientes necesidades de marketing digital y presencia online durante la crisis del Covid-19, un 29% ha necesitado a estos profesionales independientes para dar un mejor servicio al cliente durante estos últimos tiempos, un 27% para la gestión de su presencia en redes sociales y un 26% para realizar trabajos de diseño.

Respecto a cómo han encontrado este talento freelance en el mercado, un 36% lo ha hecho a través de plataformas de trabajos freelance como Fiverr y un 38% a través de LinkedIn.

Impacto del Covid-19 en las pymes

La llegada del Coronavirus ha supuesto un duro golpe, tanto para el tejido social como para la economía española. La falta de previsión y de preparación para algunos de los efectos que la pandemia ha tenido en España salen a relucir en las respuestas de las pymes analizadas.

Un 51% de las empresas encuestadas considera no haber estado preparada para esta crisis frente al 9% que considera lo contrario. Algunos de los principales motivos por los que las empresas no han estado a la altura son: no estar suficientemente preparados para el teletrabajo (un 47%), no contar con la tecnología necesaria para afrontar la situación (un 39%), no recibir información y ayuda suficiente del gobierno (un 32%) y no tener acceso a profesionales independientes o freelance para cubrir necesidades fundamentales surgidas de la crisis (un 25%).

Preguntadas sobre los efectos negativos que el Covid-19 ha tenido en sus negocios, es posible concluir que las pymes consultadas han sufrido un descenso en sus ingresos de 113.153€ de media. Aunque muchas de ellas ponen foco en la recuperación y ha habido algunos sectores menos castigados, sólo un 6% de las pymes consultadas espera que sus ingresos crezcan tras la crisis.

Culpables

Cerca de la mitad de las pymes preguntadas (un 48%) asegura que el gobierno ha gestionado mal esta crisis frente al 23% que opina que la gestión ha sido óptima. 20% asegura que el desempeño del gobierno ha sido muy malo durante la crisis del Covid-19.

Las pymes españolas son muy heterogéneas al hablar de culpables. Un 37% afirma que la culpa del revés que el Covid-19 ha supuesto para sus negocios es de la falta de experiencia en situaciones tan extremas como esta y un 36% se culpan a sí mismos por estar poco preparados o subestimar el tamaño de la crisis.

Un 30% afirma que la culpa del impacto que la pandemia ha tenido en las pymes españolas es del Gobierno y un 24% afirma que no tener presencia digital es la principal razón del impacto negativo en su negocio.

¿Miedo al futuro del trabajo?

A pesar del revés que esta crisis ha supuesto para el tejido empresarial español, un 54% de las pymes consultadas dice no tener miedo ante el futuro de su negocio frente al 46% que se muestra menos optimista.

Empresas más preparadas

Estar preparado para posibles rebrotes, confinamientos o inestabilidad futura es el reto que las pymes españolas tienen ante sí. Preguntadas por las áreas en las que pretenden invertir tras la crisis que se está atravesando, la innovación, digitalización, presencia online, tecnología, formación digital y teletrabajo son las más repetidas.

Respecto a otras medidas que se consideran clave para estar a la altura en el futuro, las pymes españolas pretenden ganar en flexibilidad (39%), trabajar con más freelance de diferentes disciplinas (27%) para adaptarse a la situación y reducir la plantilla (17%).

