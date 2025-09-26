El 79,5% de las empresas no usa su crédito de formación ya pagado; Avanforma propone plan de activación

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

En España, todas las compañías aportan a la cuota de Formación Profesional en sus seguros sociales; de esa aportación nace un crédito anual de formación bonificada que solo se recupera si la empresa programa, imparte y bonifica en plazo. En 2024, solo el 20,5% de las empresas lo activó y el importe dispuesto se situó en torno al 53% de crédito asignado [1]. Cuando no se utiliza en el ejercicio, la empresa que ya lo ha pagado, lo pierde: no se bonifica y no retorna (con la salvedad de la reserva para plantillas pequeñas) [2][3]. Para evitar esa pérdida de oportunidad, Avanforma Formación Bonificada plantea un enfoque claro y medible para activar el crédito antes del cierre del año.

Plan de activación en 15 días: del diagnóstico al cierre de bonificación

El objetivo es convertir un crédito ya financiado en aprendizaje útil en una quincena. Primero, un diagnóstico del crédito disponible y de las necesidades por colectivos permite priorizar acciones con sentido de negocio. Después, se define e implementa un calendario de acciones bonificables con formatos viables (online en directo, e-learning o presencial in-company) y temarios cerrados para asegurar calidad y trazabilidad. Por último, se prepara el cierre documental —convocatorias, asistencia, evaluación y certificación— que permite bonificar sin incidencias. Este método reduce fricciones administrativas, evita cuellos de botella del último trimestre y deja una base ordenada para escalar la formación en 2025 con indicadores de seguimiento (participación, satisfacción, transferencia a puesto).

Qué formación bonificada priorizar

La formación bonificada no es solo cumplimiento; es capacitación estratégica. Para resultados rápidos, conviene reforzar inglés profesional, competencias con Excel (análisis y automatización) y alfabetización en Inteligencia Artificial con foco en usos responsables y productividad. En el eje del cumplimiento de formaciones obligatorias para la empresa, destacan Prevención de Riesgos Laborales y Prevención del Acoso Laboral: formación clave para evitar sanciones que pueden ascender a miles de euros y minimizar incidencias en inspección. Un catálogo actualizado de acciones compatibles con bonificación está disponible en Catalogo Cursos Fundae.

Última llamada: si no se comunica, imparte y justifica antes de fin de año, se pierde

Para que el crédito de formación bonificada se materialice en una bonificación real, las acciones deben estar comunicadas, impartidas y justificadas dentro del mismo ejercicio. Lo que no se ejecuta a tiempo no puede imputarse y, por tanto, se pierde [2]. En el último tramo del año los calendarios se tensan: aulas completas, agendas internas saturadas y cierres de nómina muy próximos. La prioridad es bloquear fechas de impartición, preparar la documentación de cierre (convocatorias, asistencia, evaluación, certificación) y coordinar la imputación en seguros sociales sin dejarlo para las últimas semanas.

El plan de activación en 15 días de Avanforma ordena ese sprint final: diagnóstico del crédito y necesidades, programación con temarios cerrados y trazabilidad asegurada, y cierre documental listo para bonificar sin incidencias. El objetivo es simple y urgente: no dejar sin utilizar un crédito ya financiado y entrar en 2025 con una base formativa asentada y medible. Las excepciones de reserva de crédito existen solo en supuestos tasados y no sustituyen la activación inmediata cuando el ejercicio está a punto de cerrarse [3].

Fuentes

[1] FUNDAE — Balance de situación 2024: cobertura de empresas 20,5%; 347.442 empresas con formación; 644,6 M€ dispuestos (≈53% del crédito asignado).

[2] FUNDAE — Formación en las empresas / Bonificación: cómo se calcula y cómo se bonifica el crédito: crédito vinculado a la cuota de Formación Profesional; obligación de comunicar, impartir y justificar en plazo.

[3] FUNDAE — La bonificación en 8 pasos: reserva de crédito para empresas de <50> personas trabajadoras; solicitud antes del 30 de junio.

Contacto

Emisor: Avanforma

Contacto: Avanforma

Número de contacto: 627306171