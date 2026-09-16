798 en Ars Electronica 2026: Creando nuevas conexiones entre el arte y la tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Festival Ars Electronica 2026 concluyó el 13 de septiembre. 798 Art District participó en el festival por primera vez, sumándose a esta plataforma global de arte, tecnología y sociedad para presentar prácticas emergentes de China, al tiempo que ampliaba la colaboración internacional y el intercambio interdisciplinario.

Como parte del programa de exposiciones principal del festival, 798 colaboró con el artista pionero de nuevos medios Baoyang Chen y la compañía TAO Dance Theater, de renombre internacional, para presentar la actuación pública especial Airy. Mediante la combinación de un brazo robótico industrial, bailarines, seda resplandeciente e imágenes digitales, la obra exploró cómo la agencia de la máquina puede percibirse a través del cuerpo. A través de momentos de desajuste rítmico, vacilación y renovada sincronización entre humano y máquina, Airy estableció un diálogo entre las filosofías orientales de la música y el cuerpo y los sistemas tecnológicos contemporáneos.

El 10 de septiembre, Baoyang Chen también participó en la sesión "Birds of a Feather" de la Conferencia Expandida del festival, donde presentó 798 Art District como caso de estudio del ecosistema de arte y tecnología de China, caracterizado por su rápida evolución. El debate puso de relieve nuevas formas de colaboración entre artistas, investigadores, instituciones culturales y comunidades tecnológicas en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas incorporados.

Aprovechando las conexiones internacionales establecidas en Linz, 798 ha puesto en marcha el Programa de Residencia Multidisciplinaria 798 en colaboración con BOUNDED SPACE. Bajo su temática inaugural, Pre / Sense, el programa está abierto actualmente a artistas de nuevos medios, músicos electrónicos y colectivos creativos de todo el mundo.

A través de residencias, intercambios académicos y colaboraciones con la industria, el programa busca fomentar una interacción más profunda entre el arte, la tecnología y la música, creando al mismo tiempo una plataforma donde puedan surgir nuevas ideas más allá de las fronteras disciplinarias convencionales.

Desde Linz hasta Pekín, 798 aspira a transformar encuentros internacionales puntuales en un marco de colaboración a largo plazo, permitiendo que cobren forma experimentos orientados al futuro dentro de su histórico paisaje industrial.

Contacto: info@798-art.com.cn

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