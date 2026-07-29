El 81 % de los profesionales de la gestión del inventario quiere incorporar la IA Apenas el 11 % la utiliza (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Una encuesta realizada a 400 profesionales del sector de los almacenes y las operaciones, con contrastada con cerca de 4.000 registros reales de interacción con los clientes en el software inFlow Inventory, pone de manifiesto una brecha cada vez mayor entre la tecnología que los operadores aseguran que quieren incorporar y las herramientas que realmente utilizan. Y en 2026, la hoja de cálculo sigue siendo la principal herramienta de gestión del almacén, incluso en empresas que facturan miles de millones de dólares.

TORONTO, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los responsables de inventario desean incorporar la IA más que nunca en los almacenes. Casi ninguno la utiliza. Esa es la principal conclusión de State of Inventory Management 2026, un nuevo informe de inFlow Inventory basado en una encuesta realizada a 400 profesionales de operaciones de 33 sectores.

Resumen de las principales conclusiones

Gran interés por la IA, adopción mínima: El 81 % quiere la IA; solo el 11 % la utiliza actualmente.

El 81 % quiere la IA; solo el 11 % la utiliza actualmente. Las hojas de cálculo son las que predominan: El 85 % utiliza hojas de cálculo como herramienta principal, incluido el 53 % de las empresas con más de 500 empleados.

El 85 % utiliza hojas de cálculo como herramienta principal, incluido el 53 % de las empresas con más de 500 empleados. La paradoja de la satisfacción: El 92 % está satisfecho, pero el 49,5 % señala la precisión del inventario como el principal aspecto que hay que mejorar.

El 92 % está satisfecho, pero el 49,5 % señala la precisión del inventario como el principal aspecto que hay que mejorar. Agotamiento frecuente de las existencias: El 44 % se queda sin existencias al menos una vez al mes.

El 44 % se queda sin existencias al menos una vez al mes. Presión generalizada sobre los costes: Los materiales, el transporte y la mano de obra se sitúan prácticamente a la par como las principales fuentes de costes.

En la encuesta, el 81 % de los operadores afirmaron que desean implementar la inteligencia artificial en sus operaciones de gestión del inventario o de almacén, mientras que solo el 11 % utiliza actualmente alguna herramienta de inteligencia artificial en su trabajo diario. Para situar esa demanda en su contexto, el 81 % es el mismo porcentaje de operadores que ya utilizan la lectura de códigos de barras, una de las tecnologías más consolidadas en el almacén. El interés por la IA está hoy en día tan extendido como el uso de una herramienta que la mayoría de los operadores consideran básica.

El informe también señala qué es lo que los operadores esperan que haga la IA. En lugar de chatbots o paneles de control, sus peticiones se centran en un único caso de uso: previsión de la demanda y reposición automática, o software que recomienda qué productos reponer y cuándo, basándose en el historial de ventas.

El interés es real, pero todavía falta que la tecnología adecuada esté a la altura, afirmó Jared Plumb, director de Contenido de inFlow y copresentador del podcast *The Secret Life of Inventory*. Los operadores no buscan inteligencia general. Piden una herramienta que les indique qué comprar y cuándo, y la mayoría de los sistemas que utilizan hoy en día aún no pueden hacer eso.

Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Cuando los operadores mencionan sus preocupaciones respecto a la adopción de nuevas tecnologías, el coste ocupa el primer lugar, con un 62 %. Las dudas sobre la rentabilidad de la inversión ocupan el último lugar, con un 21,5 %. El mensaje es claro. Los operadores no se preguntan si la IA funciona; se plantean si pueden permitirse adoptarla.

Excel sigue gestionando el almacén, incluso a nivel empresarial

La conclusión más obvia de todo el informe es también la más sencilla: La hoja de cálculo sigue siendo la herramienta dominante. Según la encuesta, el 85 % de los operadores utiliza hojas de cálculo como herramienta principal para gestionar el inventario y el 74 % recurre a ellas como único o principal sistema, sin utilizar ningún software específico.

Y esto no es solo una costumbre de las pequeñas empresas. Entre las empresas con 500 o más empleados, el 53 % sigue trabajando principalmente con hojas de cálculo, lo que indica que la dependencia de estas herramientas no se limita a las pequeñas empresas, sino que es una práctica habitual en todo el sector.

La paradoja de la satisfacción

Hay una contradicción evidente: Los operadores expresan un alto grado de satisfacción con unos sistemas que, según la misma encuesta, no rinden lo suficiente. Aunque el 92 % afirma estar satisfecho con su actual estrategia de gestión del inventario, casi la mitad (49,5 %) señala la precisión del inventario como el principal aspecto que hay que mejorar, al 44 % se le agotan las existencias al menos una vez al mes y el 52 % señala la fiabilidad de los proveedores como su mayor desafío.

El informe atribuye esta contradicción a un patrón habitual en los sectores maduros: Los operadores que llevan años utilizando un sistema lo evalúan en función de lo que conocen, en lugar de hacerlo en función de lo que podrían estar perdiéndose. Los datos de los clientes de inFlow lo confirman. Las empresas rara vez buscan soluciones cuando se sienten ligeramente frustradas; en cambio, recurren a ellas cuando llegan a un punto crítico debido al aumento de los pedidos, las referencias o el personal, es decir, cuando un sistema que antes funcionaba ya no da abasto.

Una presión triple sobre los costes

La presión sobre los costes en 2026 no tiene una única causa. Cuando los operadores tuvieron que señalar cuál había sido su mayor presión en materia de costes durante el último año, las respuestas se repartieron casi a partes iguales entre los costes de productos y materiales (23 %), el transporte y los gastos de envío (23 %) y la mano de obra (22 %), lo que supuso uno de los repartos tripartitos más reñidos de la encuesta. Aproximadamente dos tercios han visto aumentar tanto los costes de transporte como los de materiales a lo largo del año, y el 84 % ahora realiza compras anticipadas, al menos de vez en cuando, para protegerse frente a la incertidumbre, lo que incrementa el coste de mantener el inventario.

Por qué es importante

El informe describe un mercado que se encuentra en un punto de inflexión. Los operadores cuentan con experiencia, están satisfechos y, al mismo tiempo, se ven sometidos a presiones de costes, una combinación que les lleva a seguir utilizando sistemas manuales hasta que el crecimiento del negocio los obliga a cambiar. En el caso de los proveedores de tecnología, la conclusión coincide con los resultados sobre la IA: La adopción depende menos de demostrar que una herramienta funciona y más de reducir las barreras relacionadas con el coste, la implementación y la integración.

Para los operadores, los resultados apuntan a una clara oportunidad. La gran dependencia de las hojas de cálculo y el interés por un sistema de reposición más inteligente sugieren que incluso unos pasos graduales hacia el uso de herramientas específicas podrían resolver los problemas de precisión y de agotamiento de las existencias que más mencionan. El informe completo, con los resultados detallados de las seis áreas temáticas y la metodología completa de la encuesta, está disponible en https://inflowinventory.com/blog/state-of-inventory-management-2026.

Metodología

El informe State of Inventory Management 2026 se basa en una encuesta en línea realizada a 400 profesionales a tiempo completo que desempeñan funciones relacionadas con el almacén, la gestión del inventario, la cadena de suministro o las operaciones. La encuesta se llevó a cabo en marzo de 2026 y fue realizada por inFlow en colaboración con la empresa de investigación OvationMR. Los participantes fueron seleccionados a través de paneles en línea y se comprobó que tuvieran un empleo a tiempo completo; los 400 completaron la encuesta en su totalidad. La encuesta constaba de 38 preguntas repartidas en seis áreas temáticas.

Para validar los resultados, inFlow los comparó con los comentarios de sus propios clientes: casi 4.000 observaciones estructuradas extraídas de incidencias de soporte, llamadas comerciales, llamadas grabadas y correos electrónicos de clientes de 293 empresas entre febrero y junio de 2026.

Acerca de inFlow

inFlow Inventory es un programa de gestión del inventario destinado a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta al por mayor, la fabricación, los servicios de campo y el comercio minorista. En inFlow se realiza el seguimiento de más de 20 millones de productos en todo el mundo. La plataforma ayuda a los equipos a gestionar el inventario, los pedidos de venta, los pedidos de compra y la venta al por mayor B2B desde un único lugar, con integraciones con Xero, QuickBooks Online, Shopify, WooCommerce y más de 95 herramientas adicionales. inFlow es una marca comercial de Archon Systems Inc., una empresa orgullosamente canadiense. Para obtener más información o iniciar una prueba gratuita, visite https://inflowinventory.com.

Contacto para los medios de comunicación: Jared Plumb, director de Contenido de inFlow Inventory — jared.plumb@inflowinventory.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3007121/inFlow_Inventory_81__of_Inventory_Operators_Want_AI__Only_11__Ar.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/3007122/inFlow_Inventory_81__of_Inventory_Operators_Want_AI__Only_11__Ar.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/3007123/inFlow_Inventory_81__of_Inventory_Operators_Want_AI__Only_11__Ar.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/3007124/inFlow_Inventory_81__of_Inventory_Operators_Want_AI__Only_11__Ar.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-81--de-los-profesionales-de-la-gestion-del-inventario-quiere-incorporar-la-ia-apenas-el-11--la-utiliza-302837244.html