El 82% de empresas industriales no encuentra personal disponible: 100.000€ para formar nuevos profesionales

Prácticas en taller especializado - Surcontrol Academy

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como indican desde Surcontrol Academy, la convocatoria permitirá acceder a ayudas de más de 1.000 euros para capacitar a técnicos en robótica, automatización, electricidad industrial, inteligencia artificial y supply chain

Lunes, 10 de agosto de 2026.- Surcontrol Academy ha presentado el Fondo Surcontrol para el Desarrollo del Talento Industrial, una iniciativa dotada con 100.000 euros para captar y capacitar a 200 nuevos profesionales durante la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre de 2026.



El lanzamiento responde a la falta de personal preparado para cubrir las nuevas necesidades del sector. Según el estudio de Desajuste de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 82% de las empresas industriales españolas tiene dificultades para encontrar profesionales con las competencias que necesita.



La misma situación se refleja en el ámbito de la robótica y la automatización. El primer Informe de Tendencias de AER Automation señala que el 78% de las empresas consultadas considera la falta de personal disponible, uno de los principales retos del sector.



Los inscritos podrán acceder a ayudas de más de 1.000 euros para formarse en áreas como robótica y automatización industrial, electricidad y mantenimiento, inteligencia artificial aplicada o dirección de supply chain.



La formación está orientada a adquirir experiencia demostrable en funciones como la programación de robots y autómatas, la puesta en marcha de instalaciones, el mantenimiento y diagnóstico de averías o la optimización de líneas de producción.



Surcontrol Academy, división formativa del líder en digitalización industrial en España, nació a partir de la necesidad de preparar profesionales para sus propios proyectos. Actualmente, colabora como proveedor de talento para una amplia red de empresas como Navantia, Airbus, APM Terminals, Alten Spain, Finanzauto, Dragados o grupo BMPI, entre otras.



"Surcontrol Academy no nació como un centro de formación convencional. Aquí enseñamos a nuestra gente a desempeñar las funciones reales de su futuro puesto. Los alumnos adquieren competencias completas y experiencia demostrable. Con este Fondo queremos invertir directamente en la captación de los profesionales que necesita la industria", explica Domingo Moreno, CEO de Surcontrol Academy.



La iniciativa está dirigida tanto a personas que quieran incorporarse por primera vez al sector como a operarios y técnicos que necesiten actualizar sus competencias en el nuevo contexto industrial.



Los profesionales que completen su capacitación serán incorporados a la bolsa de empleo de Surcontrol Academy, desde la que su red de empresas colaboradoras busca candidatos para cubrir puestos técnicos.



"La tecnología avanza, pero siguen siendo necesarias personas capaces de instalarlas, programarlas y mantenerlas. El objetivo es que ningún perfil con capacidad y disponibilidad deje pasar una oportunidad profesional y que las vacantes dejen de quedarse sin cubrir", añade Moreno.



El Fondo estará disponible exclusivamente durante la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre de 2026 o hasta agotar su dotación.

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