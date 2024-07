El 82’9% de los jóvenes que salen de fiesta en Madrid no coge el coche si han bebido

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación de locales de ocio y espectáculos, NOCHE MADRID, participa en el programa del Ayto. de Madrid 'PAD NIGHT, toma el control de tu noche', dirigido a prevenir y concienciar a la población joven sobre los riesgos del consumo abusivo de alcohol y otras sustancias

Madrid, 11 de julio de 2024.- El programa arranca su actividad durante el verano y estará presente en los festivales musicales y las fiestas de los barrios de Madrid antes de volver a los locales de ocio el próximo otoño.



Desciende el consumo de alcohol entre el público joven que utiliza el coche a la hora de salir de fiesta. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado durante la campaña de prevención y concienciación sobre los riesgos del consumo abusivo de bebidas alcohólicas y otras sustancias PAD NIGHT. Toma el Control de tu Noche, que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en una prueba piloto en diferentes zonas y locales de ocio y que ha llegado a más de 4.600 jóvenes madrileños.



Una iniciativa promovida por la Subdirección General de Adicciones de Madrid Salud (O.A. Ayuntamiento de Madrid) en colaboración con la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, NOCHE MADRID, y que ha permitido evaluar la estrategia de intervención en los espacios de ocio la receptividad del público y al mismo tiempo, conocer los hábitos de consumo y las conductas de riesgo de la población juvenil.



Principales datos de consumo y conductas de autoprotección

Más concretamente, el informe sobre las conductas de autoprotección, relacionadas con la seguridad vial, indica que el 82,9% de los jóvenes no cogen nunca o casi nunca el coche si han bebido, y un 73,3% no se sube en ningún coche cuyo conductor haya bebido. Lo que permite romper el histórico binomio alcohol y conducción gracias a estas campañas de concienciación.



En este sentido, hay que señalar que los jóvenes de 18 a 25 años son los que están más concienciados sobre la necesidad de no conducir si han consumido bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta que hasta un 88,7% de los encuestados rechazan el consumo de alcohol si han de conducir. En el caso de la población de 26 a 35 años, estos porcentajes se sitúan en el 74,4%, y para los mayores de 35 años, el porcentaje de los que afirman que no conducen nunca o casi nunca si han bebido se queda en el 54,5%.



En relación con la prevalencia de los consumos de alcohol, el estudio concluye que el 77% de la población de entre 18 y 35 años, que acude a las zonas de ocio, consume alcohol en sus salidas nocturnas y prácticamente no hay diferencia entre los consumos de hombres y mujeres.



Espacios intervención programa PAD NIGHT

'PAD NIGHT. Toma el control de tu noche' dirigido a promover un ocio seguro, saludable y de calidad en la ciudad de Madrid, a través de diversas acciones de sensibilización e información utilizando el formato de gamificación para ser más cercano al público joven, ha permitido evaluar la aceptación de este tipo de intervenciones y, al mismo tiempo, conocer los hábitos de consumo y las condutas de riesgo de esta franja de población.



De hecho, algunos de los principales locales de la noche madrileña participantes durante la primera fase del programa han recibido un galardón por parte de Madrid Salud para reconocer su implicación y colaboración, como han sido, Samsara, La Cartuja, Manama, Oh My Club, Moondance, Moby Dick, Areia Colonial Chillout, Irish Rover, Copérnico, Shoko, Independance Club, TBC y Teatro Barceló.



Tras su éxito, a tenor de los datos extraídos del informe de conclusiones realizados por los mediadores durante su trabajo de concienciación con el público, PAD Night ya está este verano en la calle y ha estado presente, junto a otros programas, en la carpa de Madrid Salud en la celebración del Orgullo. Además, está prevista la intervención de este programa en las diferentes celebraciones festivas del verano en los distritos y en algunos de los principales festivales musicales como el Reguetón Beach Festival o el Kalorama, entre otros. Una vez finalizada la campaña de verano, la actividad se retomará con motivo del inicio de la nueva temporada de otoño en las zonas y locales de ocio de Madrid.



Como avance de las próximas actividades del proyecto de prevención cabe señalar, que el próximo fin de semana la campaña estará presente, en las fiestas del Carmen, el próximo viernes 12 y sábado 13 de julio en la plaza de Chamberí de 21:00 h a 01:00 h.



