El 85% de las empresas ve urgente automatizar el reporting ESG, pero el 56% aún no usa IA

El 85% deޠlas empresas ve urgente automatizar el reporting ESG, pero el 56% aún no usa IA - SKILLS4IMPACT

(Información remitida por la empresa firmante)

Si la IA puede ahorrar semanas de trabajo, ¿por qué las empresas aún no la están usando bien?

El informe de Skills4Impact apunta a una respuesta: datos ESG desordenados, falta de criterio técnico, restricciones de confidencialidad y equipos que todavía no tienen un método claro para saber qué automatizar, qué revisar y qué no delegar.

Barcelona, 18 de junio de 2026. Los equipos de sostenibilidad de las empresas dedican una parte creciente de su tiempo a recopilar, ordenar y validar datos para informes ESG, en lugar de a reducir emisiones o anticipar riesgos. La inteligencia artificial puede revertir ese desequilibrio, pero la mayoría de las organizaciones todavía no sabe aplicarla con rigor. Es la conclusión central del informe "IA para la Sostenibilidad Corporativa 2026", elaborado por Skills4Impact, organización especializada en formación ejecutiva para profesionales que lideran la sostenibilidad corporativa.

El informe cuantifica una tensión interna creciente. El 85% de los profesionales consultados sitúa la automatización del reporting ESG y la consolidación de datos de múltiples fuentes como su necesidad más urgente. Según el informe, el 75% de las organizaciones considera que la sostenibilidad es clave para su preparación futura y la creación de valor a largo plazo, y ve en la inteligencia artificial el factor que marcará esa ventaja competitiva. Sin embargo, el 56% de las empresas todavía no la utiliza para mejorar su desempeño en sostenibilidad.

"La IA puede acelerar el reporting, pero no convierte automáticamente un dato ESG en una decisión mejor. La diferencia estará en las capacidades internas de las empresas: saber qué automatizar, qué revisar, qué proteger y qué no delegar", señala Pablo Sánchez, cofundador y CEO de Skills4Impact. "El riesgo no está solo en quedarse atrás, sino en avanzar sin formación suficiente: generar informes más rápido, pero con errores difíciles de detectar, pérdida de contexto o datos que no puedan defenderse ante dirección, inversores o auditores".

La pregunta de fondo ya no es si la IA ayuda a escribir informes más rápido, sino si permite que los profesionales dediquen ese tiempo a actuar: reducir emisiones, anticipar riesgos climáticos, revisar proveedores o diseñar productos con menor impacto.

El contexto regulatorio refuerza la urgencia. En plena revisión de los estándares europeos de sostenibilidad, una menor carga formal no significa menor exigencia: inversores, auditores, clientes y cadenas de suministro seguirán reclamando información ESG fiable, comparable y verificable.

El informe advierte de que la IA no es una solución automática. Puede resumir documentos, preparar borradores o detectar inconsistencias, pero también genera errores, pierde matices o produce mensajes genéricos sin supervisión cualificada. Una de sus conclusiones más relevantes: los perfiles con mayor madurez en el uso de IA son también los más conscientes de sus límites. Hablan con precisión de alucinaciones, sesgos y falsa confianza en resultados que parecen correctos. Para Skills4Impact, el criterio técnico para revisar lo que produce la IA es la competencia que separa un uso productivo de uno arriesgado.

El estudio recoge además una contradicción que será cada vez más relevante para los equipos ESG: la IA puede acelerar soluciones de sostenibilidad, pero su propio uso tiene impacto ambiental. Una consulta generativa puede consumir entre 7 y 10 veces más energía que una búsqueda web convencional. La cuestión no es usar más IA, sino usarla mejor, con proporcionalidad y conocimiento para decidir cuándo aporta valor.

La sostenibilidad corporativa entra así en una etapa que exige un perfil profesional distinto. Ya no basta con conocer la regulación o preparar memorias: los equipos tendrán que combinar sostenibilidad, datos, inteligencia artificial, gobernanza y criterio. La formación en IA aplicada a la sostenibilidad se convierte en una competencia clave para ganar eficiencia sin perder rigor, trazabilidad ni control.

Con este enfoque, Skills4Impact ha desarrollado el Máster IA for Corporate Sustainability, un programa dirigido a directores y profesionales de sostenibilidad, reporting, ESG, compliance e impacto que necesitan incorporar inteligencia artificial a su trabajo con trazabilidad, revisión humana y visión estratégica.

Sobre Skills4Impact

Skills4Impact es una academia pionera en formación integral en sostenibilidad y tecnología. Para ello, diseña y ejecuta soluciones de aprendizaje para formar a profesionales y organizaciones que quieren liderar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles. Ofrece experiencias formativas para profesionales de distintos niveles mediante programas y bootcamps intensivos enfocados en retos reales. Las temáticas incluyen estándares y reporting ESG, economía circular, riesgo climático, descarbonización y cadenas de suministro sostenibles, entre otras. Todos los programas cuentan con el respaldo y la certificación de EADA Business School. El equipo fundador impulsor de Skills4Impact cuenta con una amplia experiencia en sostenibilidad y tecnología y tiene como partners fundadores a R4S y Zubi Labs.

Contacto

Emisor: Skills4Impact

Contacto: Skills4Impact

Número de contacto: +34627752877