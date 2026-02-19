El 85 % de los españoles combina la lectura con la escucha de audiolibros, según un estudio de Audible

Audioentretenimiento - Escucha de audiolibros

(Información remitida por la empresa firmante)

Las preferencias se centran especialmente en títulos de misterio y suspense (44 %), seguidos de crimen (38 %), ciencia ficción y fantasía (35 %) y novela histórica (34 %). La escucha de audiolibros también fomenta la lectura en formato impreso y digital: tras finalizar un audiolibro, el 70 % de los oyentes españoles afirma que suele acudir a una librería para comprar una copia física. Los audiolibros se perciben como aliados para el bienestar, especialmente en España (62 %) e Italia (52 %)

Madrid, 19 de febrero de 2026.- El entretenimiento en audio continúa desempeñando un papel cada vez más relevante en España, Italia, Francia y Alemania, consolidándose como uno de los fenómenos culturales y mediáticos más dinámicos de los últimos años. Según Audible Compass 2025, realizado por Verian para Audible, compañía de Amazon y distribuidora global de entretenimiento digital en audio de alta calidad —incluidos audiolibros, pódcasts y series de audio—, más del 70 % de los encuestados en España, Italia, Francia y Alemania escucha contenido en audio, y casi cinco de cada diez afirman haber incrementado su frecuencia de escucha en 2025 en comparación con el año anterior.



Géneros más populares: la ciencia ficción y la fantasía lideran en España

El género sigue siendo el criterio principal a la hora de elegir contenido en audio (84 %). En 2025, las preferencias se concentran principalmente en títulos de misterio y suspense (44 %), seguidos de crimen (38 %), ciencia ficción y fantasía (35 %) y novela histórica (34 %). Además de los géneros populares en Europa, en España hay un fuerte interés por la ciencia ficción y la fantasía (41 %) y la novela histórica (39 %), igualadas con crimen y comedia. Italia es el único país entre los encuestados por Verian donde los oyentes prefieren la ficción literaria al mismo nivel que el misterio y el thriller (ambos 46 %). En Francia, el género más popular es el crimen (40 %), una preferencia también compartida por muchos oyentes en Alemania (45 %).



Los audiolibros se perciben como una forma eficaz de relajarse, entretenerse y desconectar de las preocupaciones diarias. Los participantes en España, Italia, Francia y Alemania coinciden en gran medida: casi el 90 % considera los audiolibros como un entretenimiento de alta calidad y una herramienta valiosa para la relajación diaria. Además, otro 86 % cree que son una buena manera de aprender cosas nuevas.



La mayor parte del tiempo, los audiolibros se escuchan en casa (68 %), frente al 46 % que los escucha fuera del hogar, aunque los hábitos varían según el país. Los contextos y motivaciones para la escucha también difieren: en España y Alemania, las personas suelen escuchar audiolibros para conciliar el sueño (34 % y 27 %, respectivamente); en Francia, se valoran como entretenimiento sin pantallas (24 %); mientras que en Italia, proporcionan compañía constante a lo largo del día (25 %). En todos los países, independientemente de dónde o por qué se escuchen, las elecciones se basan principalmente en el género (84 %), la temática (81 %) y que la historia esté narrada por una voz conocida y querida (81 %).



Escuchar y leer: una relación complementaria que se fortalece

La relación entre la escucha y la lectura sigue siendo estrecha y se refuerza mutuamente. En Italia (86 %) y España (85 %), quienes escucharon un audiolibro en los últimos doce meses también leyeron al menos un libro, superando a otros países como Alemania (78 %) y Francia (72 %).



Compass confirma no solo que los oyentes leen, sino que la escucha impulsa a leer más. Siete de cada diez encuestados afirman que escuchar audiolibros ha incrementado el número de libros que leen, tanto en formato impreso como digital. Más del 60 % de la muestra (y el 70 % de los oyentes españoles) indican que, tras escuchar un audiolibro, acuden a una librería para comprar la edición impresa. Además, el 85 % asegura que utiliza la escucha para descubrir títulos y géneros que de otra manera no habrían leído, con un porcentaje especialmente alto en España (94 %).



Al mismo tiempo, los oyentes de audiolibros son consumidores muy activos de otros formatos culturales: el 82 % ve películas y series de TV en plataformas de streaming, el 75 % consume contenido en vídeo en redes sociales y casi el 70 % escucha pódcasts u otros contenidos de audio. Asimismo, el 77 % afirma que escuchó un título en audio porque ya lo había disfrutado en otro formato, como serie de TV, película o novela.



Audiolibros: aliados clave para la relajación, el bienestar y la educación

La escucha de audiolibros también tiene un impacto positivo en el bienestar personal. Escuchar ayuda a las personas a relajarse (89 %) y a dejar de pensar en las preocupaciones y retos diarios (90 %). Más de la mitad de los oyentes en Italia (52 %) y España (62 %) afirman que este hábito contribuye a su salud mental.



Casi uno de cada dos oyentes también sienten una conexión especial con sus narradores favoritos. Entre los padres españoles con hijos menores de 18 años, la escucha se considera un beneficio valioso para el entretenimiento (55 %), la educación (51 %) y la expansión de la imaginación (45 %), así como del vocabulario (44 %)



Audible presenta los resultados de Audible Compass 2025 en uno de los principales encuentros profesionales de la industria del audio de Europa y América Latina, PARIX Audio Day 2026, que celebra su tercera edición en la Casa del Lector de Madrid, a través de una ponencia de Barbara Knabe, Head of Content Acquisition Europe de Audible, que tendrá lugar este jueves, 19 de febrero, a partir de las 9:30 horas.



TOP 10 audiolibros más escuchados en Audible.es en 2025:



1. ‘La teoría Let them’ de Mel Robbins, narrado por Paula Sebastián.



2. ‘La península de las casas vacías’ de David Uclés, narrado por Aitana Sánchez-Gijón.



3. ‘El secreto de Gabriela Salazar’ de César Mallorquí, narrado por Paloma Gil Estrada.



4. ‘Cuando se apagan las luces’ de Care Santos, narrado por Mamen Jiménez, Ana Conca.



5. ‘Sabia Mente’ de Marcos Vázquez, narrado por el autor.



6. ‘Tatá’ de Valérie Perrin, narrado por Neus Sendra.



7. ‘El ladrón de miedos’ de Luis David Pérez, narrado por Olivia Vives.



8. ‘Nada sucede dos veces’ de Lorena Franco, narrado por Raquel Romero.



9. ‘50 cápsulas de amor propio’ de Sara Espejo, narrado por Ana Fernández.



10. ‘El hedor de la verdad’ de Riccardo Braccaioli, narrado por Jordi Salas.



TOP 3 audiolibros por géneros más escuchados en Audible.es en 2025:



Misterio/Thriller



1. ‘El secreto de Gabriela Salazar’ de César Mallorquí, narrado por Paloma Gil Estrada.



2. ‘Cuando se apagan las luces’ de Care Santos, narrado por Mamen Jiménez, Ana Conca.



3. ‘El ladrón de miedos’ de Luis David Pérez, narrado por Olivia Vives.



Ciencia ficción/Fantasía



1. ‘Dungeon Crawler Carl’ de Matt Dinniman, narrado por Iñigo Álvarez de Lara, Ana Fernández.



2. ‘Olvidado Rey Gudú’ de Ana María Matute, narrado por 19 voces, incluyendo Esteban Massana, Miguel Ferrer Ferrer, Roberto Cuadrado del Hierro, Candela Rojas Serradell y David Sierra Listón.



3. ‘Las hijas de Tara’ de Laura Gallego, narrado por Laia Flórez.



Comedia



1. ‘Un asesino en serie en Soria, ¿en serio?’ de Ager Aguirre, narrado por Marta García-García.



2. ‘Historia Absurda del Mundo II’ de Ad Absurdum, narrado por Luis Larrodera.



3. ‘Los maridos’ de Holly Gramazio, narrado por Victoria Cordón.





Contacto

Emisor: Audible

Nombre contacto: Cristina Pacomio

Descripción contacto: MARCO

Teléfono de contacto: 654879696