Portada del nuevo libro de Silvia Bueso - EDITORIAL CULBUKS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de noviembre de 2026.

El uso de la inteligencia artificial se abre paso en las negociaciones profesionales, pero también despierta dudas sobre su impacto en la confianza. El 86 % de los profesionales ya utiliza esta tecnología para preparar peticiones importantes, como presentar propuestas comerciales, buscar financiación o cerrar alianzas, mientras que un 35 % teme que se perciba su uso y genere desconfianza en la otra parte. Así lo recoge una primera oleada del Barómetro de El arte de pedir 2026, impulsado por Silvia Bueso entre profesionales de España y América Latina.

La cuestión ya no es si utilizar la IA, sino cómo hacerlo sin perder aquello que resulta decisivo cuando llega el momento de negociar: la conexión humana, la escucha y la capacidad de construir acuerdos. «La IA acelera, la conversación decide», sostiene Silvia Bueso, conferenciante, formadora y coach con más de 25 años de experiencia en comunicación, ventas y captación de fondos.

Ese mismo 35 % que teme generar desconfianza no habla solo de clientes o proveedores: es también un síntoma de cómo los equipos internos están gestionando la llegada de la IA al día a día de las organizaciones. La confianza que se juega en una negociación externa es la misma que se juega puertas adentro, entre compañeros y entre líderes y equipos.

Desde hace una década desarrolla El arte de pedir, un método aplicado en más de 300 organizaciones y con el que ha formado a más de 70.000 profesionales en 5 continentes. Ahora, Bueso amplía su propuesta con la Inteligencia del Acuerdo, un concepto que desarrolla en su nuevo libro, Conversaciones que cierran acuerdos (Ed. Culbuks). Un método que nació para ayudar a organizaciones sin fines de lucro y emprendedores a pedir financiación, cerrar su primer cliente o encontrar un socio, y que hoy aplican también grandes corporaciones e instituciones.

De “El arte de pedir” a “la Inteligencia del Acuerdo”

En Conversaciones que cierran acuerdos, la autora comparte un método basado en cientos de conversaciones reales y estructurado en tres movimientos: Conecta, Alinea y Cierra. El primero consiste en leer el contexto, identificar motivaciones compartidas y generar confianza antes de proponer; el segundo busca formular propuestas claras y cocrear valor; y el tercero enseña a negociar, mantener el avance y cerrar sin forzar. A ellos se suma Integra, un hábito de revisión y aprendizaje que permite mejorar cada conversación a partir de la experiencia.

La capacidad de aplicar estos movimientos con criterio es lo que Bueso denomina Inteligencia del Acuerdo: saber leer al otro, generar confianza, alinear intereses, cerrar sin forzar y aprender de cada interacción. Porque «Lo digital no elimina la humanidad, la pone a prueba», apunta Bueso.

La obra cuenta con un prólogo de Margarita Valcarce, subdirectora general de Banco Sabadell y directora comercial de la territorial Cataluña, quien destaca la dimensión humana de la propuesta: «Silvia Bueso no se centra en cómo conseguir un acuerdo, sino en cómo construirlo». Valcarce subraya que el objetivo no es que una parte gane mientras otra cede, sino crear un espacio compartido y construir acuerdos sostenibles y perdurables.





Directivos de empresas y organizaciones de referencia se reúnen en Banco Sabadell

Estas reflexiones centraron el encuentro «De pedir a acordar», celebrado ayer el 17 de noviembre en el auditorio Hub BStartup de Banco Sabadell. La velada reunió a directivos de empresas y organizaciones de referencia para compartir experiencias sobre negociación, liderazgo, comunicación y construcción de acuerdos, además de realizarse la presentación del libro.

En el encuentro, que inauguró Daniel Nicolau, director de comunicación de la red territorial Cataluña de Banco Sabadell, participaron Margarita Valcarce, subdirectora general de Banco Sabadell y directora comercial de la territorial Cataluña; Sergio Durany, fundador de Natura; Santiago Lanchas, director ejecutivo de Rettenmaier Ibérica y Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de MANGO.

Silvia Bueso agradeció la participación de los directivos y profesionales asistentes, así como la colaboración de Banco Sabadell y su apoyo para hacer posible el encuentro.