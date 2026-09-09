El 87 % de los españoles ya no responde de inmediato a llamadas de números desconocidos

HIYA Connect - HIYA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.-

El 35 % de los españoles afirma haber recibido llamadas con clonación de voz ("deepfakes") en el último año, elevando la cautela ante el teléfono, de acuerdo con el estudio State of the Call 2026 de la empresa Hiya. Tras el despliegue de su red en alianza con MasOrange, Hiya se presenta oficialmente en España para restaurar la confianza en el canal de voz mediante IA, en pleno cambio regulatorio en el país

La desconfianza hacia las estafas telefónicas ha transformado radicalmente los hábitos de comunicación en España, como demuestra que el 87 % de los españoles ya no responde de inmediato a llamadas de números que no tiene guardados en su agenda, según el informe State of the Call 2026. Para resolver esta brecha de comunicación y devolver la seguridad al canal de voz, se presenta oficialmente en España Hiya. Hiya es la plataforma global de seguridad basada en inteligencia artificial autora del informe con cuya tecnología operadores, empresas y consumidores pueden identificar las llamadas legítimas y combatir el spam y el fraude telefónico en tiempo real.



La presentación de Hiya en España se produce en un momento de profunda transformación para las telecomunicaciones en el país. Con seis meses de vigencia de la Ley 10/2025 y ante la implantación efectiva del prefijo 400 en octubre de este año para llamadas comerciales, el sector busca fórmulas para garantizar la transparencia. Sin embargo, la normativa por sí sola no soluciona el problema de la reputación del canal: las empresas se enfrentan a un consumidor que, por precaución, evita interactuar con números desconocidos.



"España vive una paradoja: las empresas tienen que comunicarse con mayor transparencia, pero las personas han aprendido a desconfiar de las llamadas desconocidas", afirma Mariano González-Cayuela, Country Manager de Hiya España. "Hiya consolida su presencia en España para resolver esa brecha de confianza. No se trata de que las empresas hagan más llamadas, sino de conseguir que las que ya se hacen sean reconocidas, confiables y respondidas. Cumplir la ley te permite llamar, pero solo la confianza hace que te atiendan".



La reticencia de los ciudadanos a responder no es casual. El informe de Hiya revela que los españoles reciben una media de ocho llamadas no deseadas a la semana. Además, el fraude telefónico ha sofisticado sus métodos de forma alarmante con el uso de la tecnología: el 35 % de los consumidores españoles afirma haber recibido una llamada con voz deepfake (clonación de voz por IA) en los últimos doce meses, y un 7 % declara haber perdido dinero como consecuencia de una estafa telefónica en el último año.



Un problema de confianza que afecta a consumidores y empresas

Esta cautela puede hacer que las personas pierdan comunicaciones importantes (de su banco, centro de salud o empresa de reparto, entre otras) y que las empresas vean cómo citas, incidencias y oportunidades comerciales se quedan sin resolver antes incluso de que comience la conversación.



Para combatir estas amenazas de manera eficaz, la tecnología de Hiya no requiere que el usuario instale aplicaciones adicionales. La plataforma actúa directamente a nivel de red analizando el comportamiento de las llamadas en tiempo real mediante modelos de IA. Esto permite detectar patrones de spam, suplantaciones de identidad (spoofing) y fraude antes de que la llamada llegue al dispositivo, al tiempo que permite a las empresas legítimas identificarse ante el usuario (mostrando su nombre, logotipo y motivo de la consulta) para que este pueda responder con total tranquilidad.



Escala global, presencia local

Hiya analiza más de 28.000 millones de llamadas al mes a escala mundial y protege a más de 550 millones de usuarios en más de 40 países. Sus modelos de análisis se nutren de llamadas reales que circulan por redes móviles, permitiendo a la plataforma detectar tendencias, prevenir amenazas y reconocer comunicaciones legítimas a gran escala.



En España, Hiya analiza actualmente más de 173 millones de llamadas al mes, y colabora con actores clave del ecosistema, como MasOrange, con quien lo hace desde el último trimestre de 2025 a través de su integración con el servicio "Llamada Visible", mientras que fabricantes globales como Samsung, Oppo y Vivo integran la tecnología de Hiya en sus dispositivos de manera nativa.



Con su presentación oficial en España, Hiya refuerza su compromiso de construir un futuro en el que las llamadas vuelven a funcionar como deberían: las personas saben quién llama, entienden por qué llama y pueden decidir con confianza si merece la pena responder.



Sobre Hiya

Hiya es líder global en identificación de llamadas y seguridad de voz, y cuenta con la confianza de empresas, operadores de telecomunicaciones y consumidores en más de 40 países para facilitar comunicaciones seguras, relevantes y libres de llamadas no deseadas. Sus aplicaciones SaaS, Hiya Connect y Hiya Protect analizan más de 28.000 millones de llamadas al mes y protegen a más de 550 millones de usuarios en todo el mundo. Con un profundo conocimiento del mercado español, la compañía está impulsando la próxima generación de inteligencia de voz basada en IA, con análisis en tiempo real y soluciones que refuerzan la protección frente al fraude, mejoran el rendimiento de las llamadas y ayudan a que las comunicaciones legítimas sean reconocidas y atendidas.



Más información en www.hiya.com.







Contacto

Nombre contacto: Paula González

Descripción contacto: Ogilvy / Hiya

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