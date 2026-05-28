El 88% de los españoles ya elige el hogar como su principal refugio de bienestar frente al ritmo diario

Nuria Roca, embajadora de Aquaservice - Aquaservice

(Información remitida por la empresa firmante)

Aunque el 98% considera que la hidratación es clave para el bienestar, solo la mitad controla realmente cuánta agua bebe al día, según un estudio de Aquaservice

Madrid, 28 de mayo de 2026.- El 88% de los españoles sitúa su casa como su principal espacio de bienestar, con una valoración media de 8,7 sobre 10 , mientras que siete de cada diez prefieren quedarse en casa el fin de semana para descansar y desconectar. Así lo revela el estudio "Rutinas de bienestar en casa", elaborado por Aquaservice junto a Ipsos Digital y presentado en Casa Decor junto a la embajadora de la marca, Nuria Roca, y la directora de Marketing y Comunicación de la compañía, Marga Baselga.



El informe confirma que las prioridades de los ciudadanos para lograr el bienestar doméstico son el silencio y la tranquilidad (62%), el orden y la limpieza (59%) y la comodidad en el día a día (54%). En este contexto, Marga Baselga ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que la presencia de la firma en Casa Decor busca "normalizar la presencia del dispensador en las casas y romper barreras ". "Todo se puede adaptar al espacio, da igual el tamaño o el tipo de vivienda, para encontrar su hueco y hacerte la vida más fácil", ha añadido.



Asimismo, la directiva ha hecho hincapié en la necesidad de que las compañías sintonicen con el consumidor real. "Para conectar con los usuarios de una forma transparente y natural, las marcas debemos tener un propósito claro y auténtico. En este caso, mejorar el bienestar de las personas en su día a día no es un eslogan, es la razón por la que se trabaja", ha aseverado.



La brecha de la hidratación

A pesar de que el 98% de los encuestados reconoce que una buena hidratación mejora el bienestar físico y mental , el estudio detecta una brecha entre la intención y el hábito real. Solo la mitad de los españoles (50%) mide el agua que consume diariamente , un 13% bebe menos de un litro al día y únicamente el 24% logra superar los dos litros diarios.



A tenor de estos datos, Baselga ha señalado que "lo sorprendente es que casi todo el mundo sabe que hidratarse es clave, pero solo la mitad mide lo que bebe". "Ahí se refleja la importancia de tener el agua accesible, cómoda y visible en casa para lograr esa hidratación sin darte cuenta y sin tener que contar", ha explicado a Europa Press.



Por su parte, el momento de hidratación que más contribuye al bienestar es aprovechar el vaso de agua para hacer una pausa tranquila (27%). Los factores que más ayudarían a incrementar el consumo son tener el agua siempre disponible (43%), que tenga buen sabor (31%) y que esté fría (31%).



Comodidad y sostenibilidad

Asimismo, el informe refleja una creciente sensibilidad hacia opciones de consumo más responsables, ya que el 82% de los españoles otorga una alta importancia al consumo sostenible. En este sentido, un 40% de los encuestados considera que asegurar la disponibilidad de agua en el hogar y planificar mejor su consumo sería uno de los cambios más importantes para mantener hábitos saludables.



A este respecto, Baselga ha apuntado el papel determinante de las nuevas generaciones: "Los jóvenes dan muchísima importancia a cómo consumen y se cuidan, pero siempre de una forma sostenible. En su cabeza, el consumo responsable y la sostenibilidad ya se dan por hechas, no es un tema de elijo serlo o no serlo".



El estudio concluye que los sistemas de agua embotellada con dispensador y servicio a domicilio emergen como una de las soluciones con mayor potencial de crecimiento, especialmente entre este público joven , gracias a su combinación de comodidad, sabor y sostenibilidad al basarse en un modelo circular que reduce el uso de plásticos de un solo uso.



Nuevos hábitos sociales

Por otro lado, el hogar se consolida también como centro de vida social, ya que el 54% de los encuestados organiza planes con amigos o familiares en casa al menos una vez al mes.



A este respecto, Baselga apunta que los consumidores buscan en las marcas a "socios de viaje que acompañan en la búsqueda de la salud de una forma natural y cómoda". "Hay que cuidarse en casa con confianza, seguridad, comodidad y sostenibilidad", ha subrayado la directiva.



"Aquaservice va más allá del producto. Hay varios valores identifican a la marca y que se quieren trasladar a la sociedad. Uno es el planeta, ese cuidado por lo que rodea, ese modelo circular que ayuda a un consumo responsable. Por otro lado, la innovación y el ser pioneros. Aquaservice ha transformado la forma de consumir agua, '¿quién iba a pensar que tú podías tener este dispensador en casa y que hiciera la vida más cómoda y a la vez conseguir hidratarte?' Con esa innovación se va más allá, siempre pensando en el futuro", concluye Marga Baselga.

Contacto

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