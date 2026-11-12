Las 8as Jornadas Salud y Deporte reúnen a jóvenes para fomentar el deporte inclusivo y hábitos saludables

Vóley playa - AE NACHO JUNCOSA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

La Associació Esportiva Nacho Juncosa ha celebrado una nueva edición de las Jornadas Salud y Deporte, con la participación de alumnos de la Fundació Sant Tomàs, la Fundació Vella Terra y del Institut de Gurb. Una jornada de convivencia, deporte y educación nutricional que ha reunido a un total de 60 participantes

La Associació Esportiva Nacho Juncosa ha organizado las 8as Jornadas Salud y Deporte – Hábitos de Vida Saludable, Deporte y Alimentación, una iniciativa que tiene como principal objetivo fomentar la práctica deportiva conjunta, la inclusión social y los hábitos de vida saludables entre jóvenes con y sin discapacidad intelectual.



En esta octava edición, celebrada el 27 de octubre en las instalaciones del Club Tennis Vic, han participado alumnos de los centros de educación especial Fundació Sant Tomàs y Fundació Vella Terra, junto con estudiantes de 1º de Bachillerato del Institut de Gurb.



La jornada ha permitido que jóvenes de diferentes centros educativos compartan experiencias, practiquen deporte en equipos unificados y aprendan la importancia de una alimentación equilibrada, demostrando una vez más que el deporte es una herramienta fundamental para romper barreras y favorecer la inclusión.



Cinco actividades para fomentar el deporte y la vida saludable

Las instalaciones del Club Tennis Vic han acogido las diferentes actividades de esta edición, en las que los alumnos han participado de forma conjunta, compartiendo equipos y experiencias.



El programa ha incluido cuatro disciplinas deportivas: fútbol, tenis, pádel y vóley playa, además de un taller de educación nutricional, orientado a concienciar a los jóvenes sobre la importancia de mantener una alimentación saludable y equilibrada.



Como cada año, la alimentación también ha tenido un papel protagonista durante la jornada. A media mañana, todos los alumnos han disfrutado de un desayuno saludable y, al finalizar las actividades, han compartido una comida en el restaurante CanTon al Tennis, poniendo el broche final a una jornada de deporte, aprendizaje y convivencia.



En total, las jornadas han reunido a 60 participantes, además de monitores y educadores, que han contribuido a crear un ambiente de compañerismo, colaboración y respeto.



Jornadas unificadas: el deporte como herramienta de inclusión

Uno de los aspectos más destacados de estas jornadas es su carácter unificado, que permite reunir a alumnos de centros de educación especial y de educación ordinaria en un mismo entorno deportivo.



La participación conjunta de jóvenes de la Fundació Sant Tomàs, la Fundació Vella Terra y el Institut de Gurb ha favorecido la convivencia, el trabajo en equipo y el conocimiento mutuo, reforzando valores como la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el respeto a la diversidad.



Más allá de la competición, las Jornadas Salud y Deporte buscan demostrar que el deporte no entiende de diferencias ni de límites, y que compartir actividades en igualdad de condiciones es una de las mejores formas de avanzar hacia una sociedad más inclusiva.



Con esta octava edición, la Associació Esportiva Nacho Juncosa reafirma su compromiso con el deporte unificado y con la promoción de experiencias que contribuyan al bienestar físico, emocional y social de todos los participantes.



Sobre la Associació Esportiva Nacho Juncosa

La Associació Esportiva Nacho Juncosa tiene como objetivo promover la práctica deportiva y fomentar los hábitos de vida saludables, haciendo del deporte una herramienta de integración y cohesión social.



Una de las principales razones de su constitución es favorecer la inclusión de colectivos vulnerables, como personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad intelectual y/o física y personas en riesgo de exclusión social, mediante la organización de actividades y eventos deportivos.



Además de las Jornadas Salud y Deporte, la asociación organiza el Torneo Internacional de Tenis Sub'16 Memorial Nacho Juncosa y el Torneo Internacional de Tenis AENJ Barcelona Open Sub-18.



Más información: www.aenachojuncosa.com







Contacto

Nombre contacto: AE Nacho Juncosa

Descripción contacto: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MEMORIAL NACHO JUNCOSA

Teléfono de contacto: 645517132



