90.230,13 € de deuda perdonados a un matrimonio de Málaga (Andalucía) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 03 de octubre de 2026.- La acumulación de créditos para afrontar gastos imprevistos pudo sostenerse durante un tiempo, hasta que la pérdida de ingresos durante la pandemia cambió por completo la economía familiar.

Los imprevistos económicos pueden resolverse de manera puntual, pero cuando se encadenan y coinciden con una caída de los ingresos, mantener los pagos se vuelve cada vez más difícil. Este matrimonio de Málaga encontró una salida mediante la Ley de Segunda Oportunidad y obtuvo la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) con Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la tramitación de esta normativa en el país.

De los primeros imprevistos al impacto de la pandemia

“Su estado de insolvencia se originó a raíz de la acumulación de créditos solicitados anteriormente para cubrir los gastos extraordinarios mensuales”, explican los abogados de Repara tu Deuda. Entre esos desembolsos se encontraban un nuevo alquiler y varias averías del coche, en una etapa en la que uno de los afectados estaba desempleado y el salario de la otra parte no siempre permitía cubrir los imprevistos.

Más adelante, la situación laboral mejoró y el matrimonio pudo continuar pagando las cuotas, aunque con un esfuerzo económico considerable. Sin embargo, la pandemia volvió a alterar ese equilibrio. Los letrados señalan que la crisis sanitaria y económica provocó “la drástica disminución de sus ingresos mensuales causada por la pérdida del trabajo de la deudora”, agravando un endeudamiento que ya resultaba difícil de sostener.

Casos como este muestran la variedad de circunstancias que pueden conducir a una insolvencia y para las que existe la Ley de Segunda Oportunidad, implementada en España en 2015. El mecanismo está dirigido a particulares y autónomos con perfiles muy distintos: pequeños empresarios cuyos negocios o inversiones no dieron los resultados esperados, personas desempleadas o que atraviesan circunstancias laborales complejas y afectados por problemas de salud propios o de terceros, entre otros supuestos.

La experiencia acumulada también permite dimensionar el alcance de esta herramienta. Repara tu Deuda ha acompañado ya a más de 154.000 clientes y supera los 454 millones de euros en deuda cancelada, después de gestionar procedimientos vinculados a realidades económicas muy diferentes.

Una solución que también mira a la estabilidad futura

Precisamente esa diversidad de situaciones ha llevado a ampliar el acompañamiento más allá del procedimiento jurídico. El Programa Vida Nueva sin Deudas, impulsado por Grupo Repara ante el aumento del endeudamiento, busca ofrecer una respuesta más completa. Dentro de esta iniciativa, Repara tu Deuda Abogados, como división jurídica especializada en insolvencias personales, dirige la estrategia legal y acompaña al cliente durante todo el proceso.

El programa va más allá de cancelar las obligaciones pendientes. Combina la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y la defensa jurídica especializada con un diagnóstico financiero inicial, una estrategia adaptada a cada caso, seguimiento continuo y un plan posterior orientado a recuperar la estabilidad económica.

Para quienes, como este matrimonio, han visto cómo circunstancias inesperadas terminaban desbordando una economía que trataban de sostener, resolver las deudas puede ser el punto desde el que volver a mirar hacia delante. Una segunda oportunidad no cambia lo vivido, pero sí puede cambiar las posibilidades con las que se afronta el futuro.

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