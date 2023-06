El 92% de empresas ya tiene un canal de denuncias

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio de 2023.

Según un estudio de EQS, el 73% de los profesionales de cumplimiento cree que los canales de denuncias digitales son la mejor opción para prevenir y abordar irregularidades en el entorno laboral. Más de la mitad de las organizaciones confirmaron haber recibido algún tipo de informe de denuncia en 2022

EQS Group, líder del mercado europeo en herramientas de cumplimiento, ha publicado los resultados de su Encuesta de Whistleblowing 2023, en la que se recoge que el 92% de las grandes compañías, con más de 5.000 empleados, disponen de un canal de denuncias en sus organizaciones, según han reconocido en el estudio. No obstante, el 54% de los encuestados afirman contar con canales de denuncia en funcionamiento desde hace más de tres años, estableciéndose como líderes en el campo y demostrando su compromiso a largo plazo con la integridad y la ética empresarial.



La encuesta, respaldada por más de mil profesionales de cumplimiento en 30 países, valora cómo las empresas están abordando las nuevas leyes de protección de informantes que se están implementando en toda Europa. En este contexto, el 73% de los profesionales opina que los canales de denuncias digitales son la mejor opción para prevenir y abordar irregularidades en el entorno laboral. Un dato que demuestra que las organizaciones reconocen los beneficios de utilizar la tecnología para facilitar que los procesos de denuncia sean seguros y confidenciales.



Los canales de denuncias digitales permiten a los informantes presentar informes de manera anónima, salvaguardando su identidad y asegurando la confidencialidad de los datos compartidos. Este enfoque incentiva a los informantes a denunciar irregularidades sin temor a represalias, ya que sus datos personales, como dirección IP, entre otros, se mantienen ocultos y su información permanece encriptada y segura. En este sentido, el 85% de los encuestados confirmó que los sistemas de denuncia de sus organizaciones ofrecen la capacidad de realizar denuncias anónimas.



El estudio también destacó que más del 50% de las empresas encuestadas que cuentan con un canal de denuncias confirmaron haber recibido al menos un informe en 2022, demostrando así la efectividad y la utilización de estos sistemas. De igual modo, el 84% de los encuestados mencionaron que la principal motivación para implementar un canal de denuncias fue el cumplimiento de leyes y regulaciones, lo que refleja su compromiso con el cumplimiento normativo y la promoción de una cultura de denuncia ética.



A su vez, actualmente, el 70% de las empresas que ofrecen canales de denuncias brindan acceso externo a partes interesadas, como proveedores, clientes y socios. De este modo, se demuestra el compromiso de las empresas con la transparencia y la responsabilidad en toda su red de colaboradores. Por otro lado, un 57% de los encuestados informaron que no hubo informes abusivos o falsos en 2022, lo que fomenta que los empleados se sientan seguros y motivados para informar sobre irregularidades sin temor a represalias.



Marcus Sultzer, miembro del Consejo de Administración de EQS Group, comentó: "los resultados de la Encuesta de Whistleblowing 2023 destacan el progreso significativo realizado por las empresas a nivel mundial al adoptar los canales de denuncias y, en particular, la denuncia anónima como estándar del mercado. Los sistemas de denuncia digital están idealmente ubicados para proporcionar esta función. También es alentador que la mayoría de las empresas ahora estén poniendo a disposición de socios externos, lo cual es un paso positivo hacia la transparencia en la cadena de suministro. Estamos entusiasmados con estos resultados y esperamos ver más avances en la adopción de sistemas de denuncia y protecciones a medida que las leyes nacionales entren en vigor".



Sobre la encuesta

La Encuesta de Whistleblowing 2023 se realizó a profesionales de compliance europeos entre marzo y abril de 2023, con el objetivo de comprender cómo las empresas están lidiando con los requisitos de las nuevas leyes de protección a los informantes que entrarán en vigencia en toda Europa y qué tan preparadas están para superar los futuros desafíos de cumplimiento. Los encuestados representan una amplia gama de tamaños de empresas, desde pequeñas y medianas hasta grandes empresas con más de 5.000 empleados. En cuanto a la distribución por país casi el 60% de los participantes estaban ubicados en Alemania, Italia, Francia y España.



La nueva legislación de la Unión Europea sobre denuncias obliga a las empresas con más de 50 empleados, instituciones del sector público, autoridades y municipios con más de 10.000 habitantes a establecer canales internos adecuados de denuncia. En España, las empresas con 250 o más empleados deben tener un canal de denuncias desde el 13 de junio, mientras que las empresas entre 50 y 250 empleados tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.



Acerca de EQS Group:

EQS Group es un proveedor internacional líder en soluciones tecnológicas regulatorias (RegTech), especializado en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG.



Miles de empresas de todo el mundo utilizan los productos de EQS Group para generar confianza, cumpliendo de forma fiable y segura con los complejos requisitos normativos, minimizando los riesgos e informando de forma transparente sobre el rendimiento empresarial y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.







Contacto

Nombre contacto: María Ortega

Descripción contacto: María Ortega

Teléfono de contacto: 919 54 62 67