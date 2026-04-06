(Información remitida por la empresa firmante)

- La 93ª edición de la CMEF se inaugurará en Shanghái, y la mayor feria mundial de la industria de dispositivos médicos pondrá de relieve la IA, la robótica y la cooperación internacional

SHANGHÁI, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 93ª Feria Internacional de Equipos Médicos de China (CMEF) se celebrará del 9 al 12 de abril en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái. Como la mayor feria mundial de la cadena de suministro de dispositivos médicos, la edición de este año, bajo el lema "Fusión de la innovación, evolución sin límites", se centrará en las tecnologías de vanguardia y la cooperación comercial internacional.

Con una superficie total de más de 320.000 metros cuadrados, reunirá a cerca de 5.000 marcas y empresas de más de 20 países y regiones, y se espera que atraiga a más de 200.000 visitantes y compradores profesionales de 150 países y regiones.

La CMEF de este año pone de relieve el rápido auge de la IA, con una nueva gama de productos de "IA + atención médica" que están transformando el sector. Un agente de IA, capaz de realizar "múltiples diagnósticos con un solo escaneo", hace su debut mundial y permite la detección simultánea de afecciones en diferentes partes del cuerpo. Un paquete de software de diagnóstico especializado en IA ya se utiliza en la práctica clínica, mientras que una plataforma integrada de entrenamiento e inferencia de IA mejorará las capacidades informáticas de las instituciones sanitarias.

Gracias a los avances en robótica médica, la exposición mostrará nuevos productos para cirugía, rehabilitación y atención a personas mayores, impulsando el sector hacia una mayor inteligencia y precisión.

Por primera vez, CMEF inaugura un espacio dedicado a las tecnologías del futuro, centrado en tres áreas clave: interfaces cerebro-computadora (BCI), inteligencia incorporada y logros en innovación universitaria. Esta zona de exhibición presentará productos de vanguardia, como sistemas de diagnóstico por resonancia magnética (RM) asistidos por IA para la enfermedad de Alzheimer, sistemas de interfaz cerebro-computadora para la evaluación y el entrenamiento de personas con deterioro cognitivo, y robots exoesqueletos.

CMEF también funciona como un centro comercial de primer nivel para la globalización empresarial y la colaboración industrial. La Zona Internacional acogerá a expositores de más de 20 países y regiones, que mostrarán las últimas innovaciones globales, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Francia, Singapur, Malasia y Tailandia.

La renovada serie de actividades internacionales de CMEF, denominada "We", contará con el escenario "WeTalk Stage", que presentará a representantes de consulados extranjeros, asociaciones líderes del sector y corporaciones multinacionales; el "WeMatch Hub", diseñado para facilitar la búsqueda de socios comerciales específicos según la demanda verificada de los compradores; y el "International WeTour", que ofrece recorridos personalizados para ayudar a los visitantes internacionales a explorar las propuestas de los expositores. Durante la feria, CMEF también colaborará con los departamentos internacionales de varios hospitales de renombre para proporcionar servicios médicos personalizados, garantizando así una atención sanitaria integral para los asistentes internacionales.

Durante la feria se celebrarán cientos de foros que reunirán a expertos mundiales y líderes de la industria para explorar el panorama cambiante de la atención médica.

El Grupo de Trabajo sobre Armonización Global (GHWP) y el Ministerio de Salud de Malasia se reunirán para organizar conjuntamente una serie de eventos de alto nivel, entre los que se incluyen el 3er Seminario del GHWP sobre Dispositivos Médicos Innovadores y el Foro de la ASEAN sobre Innovación y Colaboración en Dispositivos Médicos (Shanghái). Las sesiones presenciales ofrecerán información específica sobre políticas regulatorias y oportunidades de acceso al mercado en los principales mercados globales, apoyando la convergencia y la armonización de los marcos regulatorios internacionales para dispositivos médicos y facilitando un comercio global más eficiente.

Para registro, visite: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=0fe1fc984f9147b49ad107cda4d97a88&channelUuid=744003af4a2b4310a819f2d14ff447f1

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