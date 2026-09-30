La 94.ª edición de CMEF se celebrará en Pekín del 21 al 24 de octubre

- La 94.ª edición de CMEF, el evento líder mundial de la industria de dispositivos médicos, se celebrará en Pekín del 21 al 24 de octubre

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La 94.ª edición de la Feria Internacional de Equipamiento Médico de China (CMEF) y sus eventos simultáneos —entre ellos ICMD, centrada en el diseño y la fabricación de dispositivos médicos; CRS, enfocada en la rehabilitación y la tecnología de asistencia; CECN, dedicada al cuidado de personas mayores y a la enfermería; y Healthy Lifestyle— se celebrarán del 21 al 24 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones de la Capital, en Pekín. El evento, organizado por Reed Sinopharm Exhibitions, exhibirá innovaciones a lo largo de toda la cadena de valor de los dispositivos médicos y fomentará el abastecimiento internacional, el intercambio tecnológico y las alianzas comerciales.

Con una superficie de aproximadamente 170.000 metros cuadrados, CMEF y sus eventos simultáneos reunirán a cerca de 3.000 expositores de China y del extranjero. Se espera la asistencia de más de 120.000 visitantes profesionales y cerca de 10.000 compradores internacionales, además de la celebración de casi 100 foros del sector y actividades de networking.

El evento abarcará áreas como diagnóstico por imagen, diagnóstico in vitro, equipamiento para quirófanos, consumibles médicos, rehabilitación y atención a personas mayores, atención sanitaria domiciliaria, salud de mascotas, medicina estética y respuesta ante emergencias, conectando la I+D y el diseño con la fabricación, el uso clínico y la comercialización.

Zonas especializadas destacarán las tecnologías sanitarias emergentes. La Zona de Vanguardia en IA Médica presentará innovaciones chinas en robótica médica, interfaces cerebro-computadora, IA incorporada, modelos de IA médica a gran escala, conjuntos de datos de alta calidad, aplicaciones 5G y atención sanitaria impulsada por IA, así como fármacos y dispositivos médicos innovadores. Por su parte, la Zona Internacional exhibirá productos, tecnologías y soluciones de todo el mundo.

En conjunto, estas exposiciones ofrecerán a los participantes una plataforma única para seguir las tendencias tecnológicas, identificar productos relevantes y explorar alianzas a lo largo de la cadena de valor de los dispositivos médicos.

WeSeries conecta a compradores internacionales con productos y proveedores

Diseñado para compradores internacionales, WeSeries facilitará el descubrimiento de productos, la evaluación de proveedores y la celebración de reuniones de negocios específicas.

En el escenario WeTalk, las empresas presentarán soluciones en áreas como robótica médica, interfaces cerebro-computadora, IA incorporada, medicina estética, consumibles, rehabilitación y dispositivos de asistencia, así como equipos médicos para el hogar. El centro WeMatch facilitará encuentros individuales entre compradores y expositores. El programa internacional WeTour ofrecerá itinerarios personalizados con asistencia en inglés, presentaciones de productos, experiencias prácticas y acceso directo a los expositores.

El Pabellón de Innovación Coordinada de Beijing-Tianjin-Hebei destaca el ecosistema regional de atención sanitaria.

El Pabellón de Innovación Coordinada de Beijing-Tianjin-Hebei destacará la innovación y el desarrollo conjuntos en estas tres zonas, exhibiendo los recursos industriales, las empresas innovadoras y los logros en tecnología médica de la región. Asimismo, ofrecerá a los visitantes internacionales una visión más cercana del ecosistema de innovación sanitaria de la zona.

Más allá de la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida y el Templo del Cielo, Beijing ofrece una amplia gama de servicios médicos y de bienestar. La ciudad cuenta con 11.994 instituciones médicas y 155 centros de atención sanitaria y para personas mayores. Cincuenta y dos instituciones médicas disponen de departamentos internacionales, 156 ofrecen asistencia en idiomas extranjeros y 167 aceptan tarjetas bancarias internacionales.

Los titulares de pasaportes ordinarios de 50 países incluidos en la política de China de exención unilateral de visado pueden ingresar al país por motivos de negocios durante un máximo de 30 días. Los viajeros que cumplan los requisitos y dispongan de billetes confirmados para continuar su viaje pueden transitar por Beijing acogiéndose a la política de exención de visado de 240 horas, lo que facilita combinar los negocios en CMEF con la oferta cultural y de bienestar de la ciudad.

Para obtener información y realizar el pre-registro, visite:

Sitio web de CMEF en inglés: https://www.cmef.com.cn/en

Pre-registro: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=5ddeaa7e26e9472bb78671da18937b6c&channelUuid=2499c9c3f61548e0a61fca4118a8ec3a

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-94-edicion-de-cmef-se-celebrara-en-pekin-del-21-al-24-de-octubre-302894426.html