El 96% de los médicos afirman que el procedimiento MolecuLight consigue una mejor cicatrización de heridas

In new publication, 96% of clinicians state that treatment plans informed using the MolecuLight procedure led to improved wound healing - MOLECULIGHT INC./PR NEWSWIRE

- En una nueva publicación, el 96% de los médicos afirman que los planes de tratamiento informados mediante el procedimiento MolecuLight condujeron a una mejor cicatrización de heridas.

Los resultados publicados proporcionan las directrices para el uso estandarizado de las imágenes por fluorescencia entre los proveedores de cuidados para las heridas de cara a la mejora de la calidad del cuidado para los pacientes

TORONTO, 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., líder en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección en tiempo real de heridas que contienen cargas bacterianas elevadas, ha dado a conocer hoy la publicación de un estudio de consenso independiente de 32 médicos líderes en el cuidado de heridas en Diagnostics1. La publicación, "Guidelines for point-of-care fluorescence imaging for detection of wound bacterial burden based on Delphi consensus", presenta los resultados de un consenso Delphi utilizado para establecer un acuerdo sobre las pautas que describen el uso de imágenes de fluorescencia para la detección de una carga bacteriana elevada en heridas. En el estudio, se empleó un proceso Delphi de dos rondas entre un panel multidisciplinario de 32 expertos en heridas en múltiples sitios de servicio, que incluyen residencias hospitalarias para pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados, consultorios privados y residencias de cuidados a largo plazo. El resultado fue que el 96% de los médicos informaron que los planes de tratamiento informados por el procedimiento MolecuLight condujeron a una mejor cicatrización de las heridas. Las pautas acordadas ayudarán a estandarizar el uso de imágenes de fluorescencia con MolecuLight i:X entre los proveedores de atención de heridas y mejorarán la calidad de la atención al paciente.

Además de las pautas sobre cuándo y con qué frecuencia se debe realizar el procedimiento de imagen de MolecuLight, los hallazgos notables que describen el impacto de MolecuLight i:X en las experiencias clínicas incluyen:

>80% de los médicos informaron de cambios en los planes de tratamiento,

96% indicaron que los planes de tratamiento informados por imagen llevaron a una cura de heridas mejorada,

78% indicaron tasas reducidas de amputaciones, y

83% indicaron tasas de recursos de muestras microbiológicas.

"Los resultados de la encuesta Delphi han demostrado un nivel muy elevado de acuerdo (> 85%) entre una amplia variedad de profesionales líderes en el cuidado de heridas", afirmó el doctor Thomas Serena, autor principal de la publicación y fundador y director médico de The SerenaGroup®. "Esto sirve como indicativo del fuerte apoyo a la adopción de estas indicaciones clínicas en torno al sistema de imágenes de fluorescencia en el punto de atención MolecuLight i:X ".

"El elevado nivel de acuerdo entre tantos expertos demuestra la utilidad y el valor de esta tecnología de imágenes en el punto de atención en el tratamiento de heridas crónicas", explicó Martha R. Kelso RN, LNC, HBOT, autora colaboradora de la publicación, y fundadora y consejera delegada de Wound Care Plus, LLC. "El uso de este procedimiento de imágenes permite a los proveedores de atención médica conseguir una mayor rapidez en la detección de los niveles elevados de bacterias y desarrollar un plan de tratamiento eficaz, y al mismo tiempo, evitar el uso de terapias avanzadas cuando se contradicen. Además de mejorar los resultados de los pacientes, esta tecnología cuenta con un alto potencial para reducir el uso excesivo de antimicrobianos y reducir los costes sanitarios, ya sea para los pacientes y también para los sistemas sanitarios".

Un resultado clave dentro del consenso de Delphi fue el desarrollo de un flujo de trabajo clínico destinado a conseguir imágenes de fluorescencia de cargas bacterianas elevadas. Este flujo de trabajo describe cómo aprovechar con una eficacia superior la obtención de imágenes de la carga bacteriana de cara a mejorar la higiene de las heridas e informar mejor la planificación del tratamiento en función de la información objetiva en el punto de atención sobre la carga biológica de la herida. También sirve para mejorar la consistencia de la atención en todo el proceso de atención de heridas.

Flujo de trabajo que describe cómo usar el procedimiento MolecuLightdurante una visita del paciente para informar acerca de la planificación de tratamiento de las heridas

Los autores de la publicación participarán en un seminario web de panel de debate titulado "When should I perform point-of-care fluorescence imaging of wound bioburden? Guidelines based on Delphi consensus". En esta sesión, los autores revisarán los descubrimientos llevados a cabo dentro del estudio y discutirán por qué creen que las imágenes de fluorescencia de una carga bacteriana elevada es un procedimiento esencial en el cuidado de sus heridas. El seminario web, organizado por medio de WoundSource, se celebrará el día 27 de julio de 2021 a la 1:00 pm EST. Para registrarse, visite https://tinyurl.com/58kk2xyr.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc., es una empresa privada de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología patentada de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos. El primer dispositivo lanzado para comercialización de MolecuLight, el sistema de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X y sus accesorios proporcionan un dispositivo de imagen portátil para el punto de atención en el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección de heridas que contienen elevada carga de bacterias (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos) y a la medición digital de heridas. La empresa también comercializa su tecnología de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

