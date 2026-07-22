99 Sushi Bar recibe el reconocimiento internacional Dos Toques Gault&Millau en su restaurante de Rabat

Equipo 99 Sushi Bar Rabat - 99 Sushi Bar

(Información remitida por la empresa firmante)

99 Sushi Bar & Restaurant, referente de la alta gastronomía japonesa contemporánea en España y a nivel internacional, ha sido galardonado en su restaurante de Rabat con Dos Toques Gault&Millau en la primera edición de la prestigiosa guía gastronómica en Marruecos

Madrid, 22 de julio de 2026.- El reconocimiento, entregado durante la gala celebrada en el Waldorf Astoria Rabat Salé, supone un nuevo hito para 99 Sushi Bar & Restaurant, que continúa consolidando su expansión con una propuesta reconocible a nivel internacional basada en la excelencia gastronómica, la hospitalidad, el respeto por la tradición japonesa.



Con más de dos décadas de trayectoria, a día de hoy el grupo cuenta con 12 restaurantes, más de 310 profesionales y presencia en España, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Mónaco y Hungría, mientras avanza en su plan de expansión con la próxima apertura de su primer restaurante en Londres.



La suma de los Dos Toques Gault&Millau llega en una nueva etapa para la compañía. A finales de 2025, todas las operaciones internacionales se integraron bajo una única estructura corporativa liderada por Jaime Castañeda, CEO de Ninety Nine SB Investment LLC, con el objetivo de impulsar un crecimiento global sólido y coherente.



Esta expansión ha ido acompañada de un importante reconocimiento por parte de las principales guías gastronómicas internacionales. En España, los restaurantes 99 Sushi Bar Padre Damián y 99 Sushi Bar La Moraleja forman parte de la Guía Michelin, por su parte, en Emiratos Árabes Unidos, 99 Sushi Bar Abu Dhabi ha mantenido su estrella Michelin durante tres años consecutivos (2023, 2024 y 2025) y obtuvo un Toque Gault&Millau UAE en 2024.



Distinciones que reconocen también el trabajo del equipo de cocina internacional liderado por Thinus van der Westhuizen, director culinario del grupo, responsable de garantizar los estándares gastronómicos y la identidad de la marca en todos sus restaurantes.



Así, reconocidos por las guías Michelin y Gault&Millau, 99 Sushi Bar & Restaurant sigue fortaleciendo su posicionamiento como uno de los referentes de la gastronomía japonesa contemporánea en Europa, Oriente Medio y el norte de África.





Contacto

Emisor: 99 Sushi Bar

Nombre contacto: Paula Espadas

Descripción contacto: Brandelicious

Teléfono de contacto: 917359361