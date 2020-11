AB Apartment Barcelona, a agencia líder en ocupación dentro del mercado de apartamentos turísticos

AB Apartment Barcelona, empresa gestora de apartamentos turísticos y de temporada, prevé mantener una ocupación de entre un 45-90% por encima del mercado en Barcelona hasta mínimo el mes de abril del 2021

AB Apartment Barcelona, compañía de alquiler de apartamentos para corta y larga estancia en la ciudad, consigue mantener una ocupación de vértigo en tiempos de pandemia.



El alquiler de apartamentos turísticos ha sido y sigue siendo uno de los sectores que más se ha visto afectado durante los últimos meses debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19. No obstante, muchas empresas que gestionan apartamentos turísticos han tenido que reinventarse para intentar alquilar el máximo de apartamentos posible durante estos meses de incertidumbre.



Transición de estancias cortas a medias, la clave para seguir en el mercado en tiempos de COVID-19

Una de las acciones por las que AB Apartment Barcelona ha apostado desde el inicio de la pandemia, ha sido alquilar muchos de los apartamentos con licencia turística a medio plazo, consiguiendo una mayor ocupación y más rentabilidad para los propietarios. Con esta acción, el objetivo principal de la agencia ha sido no depender al 100% de la demanda del alquiler turístico en Barcelona.



“Al inicio de la pandemia tuvimos claro que debíamos intentar por todos los medios no depender al 100% del turismo internacional. Vimos una oportunidad muy clara en la transición de estancias cortas a medias. La verdad es que esta medida fue muy bien acogida por los propietarios y han estado muy satisfechos con los resultados. El hecho de gestionar más de 300 apartamentos por temporada antes de la crisis, ha hecho que esta transición fuera mucho más fácil y rápida”, comenta David Aguilar, Director General de AB Apartment Barcelona.



Nuevas medidas y mejora continua de la experiencia del cliente

Según Federatur, se prevé que la facturación de los apartamentos turísticos catalanes caiga un 85% este año por la crisis del coronavirus. A pesar de ello, AB Apartment Barcelona ha seguido trabajando para que sus futuros clientes puedan reservar un apartamento con total tranquilidad.



Las medidas tomadas por la agencia incluyen la flexibilización de la política de cancelación, nuevos protocolos de limpieza, seguridad y prevención y sistemas de check-in online y llegada autónoma, donde los clientes pueden acceder directamente al apartamento mediante llaves digitales, sin necesidad de estar en contacto con nadie. “Es un alivio para nuestros clientes que puedan acceder directamente al apartamento. Muchos nos comentan que gracias a ello se han sentido mucho más seguros durante su estancia”, comenta Eva González, Responsable de Atención al Cliente.



Durante estos meses, la agencia también ha estado trabajado para mejorar la experiencia del cliente. Acaban de lanzar un área de clientes desde donde sus huéspedes podrán gestionar sus reservas, hacer el check-in online y acceder a muchos otros servicios, sin necesidad de descargarse una App. “Llevábamos un tiempo trabajando en este proyecto y estamos muy contentos con el resultado final. Hemos querido personalizar al máximo la experiencia del cliente durante su estancia con nosotros, ofreciendo todos nuestros servicios desde un mismo lugar”, comenta Sandra Roig, Responsable de Marketing.



Ocupación de vértigo durante los meses post confinamiento por COVID-19

La agencia se mantuvo entre un 50-59% de ocupación dentro del mercado de apartamentos turísticos de Barcelona durante los meses de julio, agosto y septiembre, unos de los meses más críticos tras el confinamiento domiciliario, mientras que la media del mercado se mantuvo entre el 33-39% de ocupación, según datos cedidos por AirDNA. Sin duda, unos datos que por la situación en la que se estaba entonces, posicionan a AB Apartment Barcelona como una de las agencias de la ciudad condal que mejor ha sabido reinventarse en estos tiempos de incertidumbre.



Potenciación de la venta directa: más del 50% de las reservas se han hecho a través de su web

Gracias a su buen posicionamiento en los buscadores, especialmente en Google, sus ventas directas que superan el 50% en alquileres turísticos y el 65% en alquileres de temporada, han sido claves para la elevada tasa de ocupación de la agencia. “El hecho de no depender tanto de las OTAS, afectadas gravemente por la crisis COVID-19, y tener tantas reservas directas, nos ha ayudado a aumentar la ocupación y la rentabilidad de nuestros propietarios”, comenta David.



Líderes en ocupación real futura durante los próximos 6 meses

Según datos ofrecidos por Seetransparent, la ocupación real futura de AB Apartment Barcelona está entre un 45-90% por encima del mercado de apartamentos turísticos en Barcelona durante los próximos 6 meses, hasta mínimo el mes de abril del 2021, fecha clave para la posible recuperación del sector turístico, en la que se espera que aumente progresivamente la demanda del alquiler turístico.



Ha sido tal el esfuerzo de la agencia por seguir ofreciendo el mismo servicio tanto a propietarios como a clientes, que esto se ha visto reflejado. “Desde que comenzó la pandemia, no hemos dejado de trabajar para intentar que nuestros propietarios no tuvieran que verse con sus apartamentos vacíos. La clave está en adelantarnos a la tendencia del mercado y estar preparados ante cualquier cambio. Han sido unos meses duros, pero también nos ha servido para mejorar y salir más fuertes”, comenta David.



Sobre AB Apartment Barcelona

AB Apartment Barcelona es una agencia de alquileres turísticos y de temporada especializada en la ciudad de Barcelona. Fundada en el 2006, dispone de más de 700 apartamentos en la ciudad condal, de los cuales más de 250 son para alojamiento vacacional con licencia turística (entre 1-31 días) y el resto para media o larga estancia (entre 32 días y 11 meses).



Contacto

Marta Pons, Responsable de Contenido

marta@apartmentbarcelona.com







Contacto

Nombre contacto: Marta Pons

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: (+34) 934 813 577