(Información remitida por la empresa firmante)

-AB Tasty y VWO se unen bajo Wingify y lanzan una plataforma unificada, una nueva identidad de marca y un sitio web

La compañía presenta una plataforma de optimización de experiencias basada en agentes, diseñada para comprender, decidir, actuar y validar resultados en todos los puntos de contacto digitales, utilizando Wingz como su motor de IA.

PARIS, DELHI, India y NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la fusión anunciada a principios de este año, VWO y AB Tasty presentaron hoy Wingify como la marca global unificada para el negocio combinado. La medida también marca la presentación de una plataforma combinada en una sola categoría, Agentic Experience Optimization Platform, y una única promesa: hacer que cada experiencia digital sea relevante.

Un nombre, una misma ruta de vuelo

VWO y AB Tasty pasaron más de 15 años construyendo sus negocios de forma independiente antes de fusionarse. En conjunto, la compañía supera ahora los 100 millones de dólares de facturación, más de 4.000 clientes en todo el mundo y un equipo de más de 700 personas en 11 oficinas en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América Latina.

"Unir a VWO y AB Tasty nunca se trató solo de combinar dos plataformas", afirmó Sparsh Gupta, consejero delegado de Wingify. "Se trata de ofrecer a nuestros clientes un camino más claro a seguir, con una base de datos sólida que les ayude a actuar. La IA no es otra capa que hayamos agregado a la plataforma; es la lógica operativa de la plataforma, que comprendelo que sucede, decide qué hacer a continuación y actúa mientras el visitante todavía está en la página. Cada una de esas decisiones se mide, por lo que la relevancia es algo que podemos probar en lugar de prometer".

La IA está transformando lo que es posible. La nueva marca y plataforma se fundamentan en dos pilares: claridad y curiosidad. En conjunto con la IA, crean un nuevo enfoque de optimización que conecta todos los puntos de contacto de la suite y transforma los insights en acciones más inteligentes.

Presentamos la plataforma de optimización de experiencias agéntica

Wingify se consolida ahora como una nueva plataforma de optimización de experiencias agéntica: un entorno donde la experimentación, la personalización, los insights sobre el comportamiento, la optimización del comercio, la gestión de funcionalidades y la interacción con el cliente operan sobre una base de datos, un flujo de trabajo y una IA unificados.

El cliente toma decisiones en cuestión de instantes; Wingify cierraesa brecha comprendiendo, decidiendo y actuando en tiempo real, mientras transcurre la visita, para posteriormente verificar la eficacia de dichas acciones.

Esta base impulsa el Ciclo de Relevancia:

Comprender. Interpreta señales conductuales, de recorrido del cliente, de afinidad, de intención, contextuales y emocionales, incluidas las provenientes de visitantes anónimos.

Decidir. La IA conecta esa comprensión y determina la siguiente mejor acción: la experiencia, el diseño, la funcionalidad, el mensaje o la recomendación adecuados para cada persona.

Actuar. Convierte las decisiones en experiencias en tiempo real justo cuando más importan, utilizando los mismos datos e inteligencia en toda la suite conectada.

Medir y aprender. La experimentación y la analítica miden cada acción en función de los resultados empresariales, transformando los hallazgos en nuevos conocimientos que hacen que cada decisión futura sea más precisa.

"Las herramientas desconectadas hacen que los equipos pierdan tiempo sin darse cuenta", afirmó Alix de Sagazan, CRO de Wingify. "Una información valiosa obtenida en una herramienta debe reconstruirse manualmente en otra, y cada traspaso de información propicia retrasos y errores. Wingify elimina esas brechas, permitiendo que los datos se conviertan en acciones y estas, a su vez, en una mejor experiencia".

Wingz: IA integrada en cada etapa

Wingz, la IA integrada de Wingify, opera a través del Ciclo de Relevancia, utilizando datos de comportamiento en tiempo real para comprender a los visitantes, recomendar y activar cambios, y medir su impacto.

"La mayor parte de la IA en el software de marketing funciona como un asistente superpuesto al producto. Puede ofrecerte información, pero no tiene mucha capacidad de acción y, desde luego, no puede confirmarte si acertó. Nosotros lo hemos planteado a la inversa: la IA opera dentro del ciclo; así, detecta la señal, toma la decisión, implementa el cambio y luego mide los resultados. Esa última parte es la más compleja, y es la razón por la que dedicamos 15 años a desarrollar la capa de experimentación que sirve de base", explicó Ankit Jain, cofundador y director de producto y tecnología de Wingify.

Lo que esto significa para los clientes

Los clientes actuales de VWO y AB Tasty pueden esperar una plataforma que les permita tener una visión global y actuar sobre ella, contando con una cartera de clientes que incluye a L'Oréal, LVMH, Decathlon, Puma, Forbes, Motorola, AXA, De Beers, entre otros.

"Nuestros clientes ya habían logrado un impulso significativo con VWO y AB Tasty mucho antes de esta fusión", afirmó Rémi Aubert, cofundador y director de Estrategia y Atención al Cliente de Wingify. "No se trata de empezar de cero, sino de dar alas a ese impulso: una trayectoria más clara, herramientas más precisas y una plataforma diseñada para hacer que cada interacción sea más relevante que la anterior".

El nuevo sitio web y la nueva marca ya están operativos en wingify.com

Acerca de Wingify

Wingify es una plataforma de optimización de experiencias agénticaque ayuda a las marcas a hacer que cada experiencia sea relevante. Combinauna profunda comprensión del cliente, toma de decisiones en tiempo real impulsada por IA, activación, experimentación y análisis en un ciclo continuo.

Wingify comprende a cada visitante, decide qué es más relevante en ese momento, convierte esa decisión en una experiencia en tiempo reala través de la web, aplicaciones, búsqueda, comercialización, correo electrónico, SMS y push, luego mide el resultado y aprende de él.

Wingify presta servicios a más de 4.000 clientes en todo el mundo desde 11 oficinas en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América Latina. ás información en wingify.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ab-tasty-y-vwo-se-unen-bajo-wingify-302880375.html