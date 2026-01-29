ABABO lanza el aceite sólido que evita derrames en fisioterapia y masajes

Aceite Sólido Base Kofel de ABABO - ABABO

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca española ABABO lanza una solución pionera diseñada para facilitar el trabajo de fisioterapeutas y masajistas. Su nueva fórmula sólida se funde instantáneamente al contacto con la piel, permitiendo un transporte seguro sin riesgo de fugas y ofreciendo un rendimiento superior al de los aceites líquidos tradicionales

El sector del cuidado personal y las terapias manuales está viviendo una transformación hacia formatos más sostenibles, prácticos y eficientes. Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los profesionales del masaje, tanto en la clínica como en servicios a domicilio, es el transporte y dosificación de sus herramientas de trabajo. Los aceites líquidos, aunque efectivos, a menudo conllevan riesgos de derrames, manchas difíciles y un desperdicio innecesario de producto.



Para dar respuesta a esta necesidad, nace el nuevo aceite base para masajes sólido Kofel. Se trata de una formulación innovadora que se mantiene en estado sólido a temperatura ambiente, comportándose como una manteca compacta, pero que se transforma en un aceite de alta calidad y gran extensibilidad en cuanto entra en contacto con el calor corporal.



Esta característica convierte al producto en el aliado perfecto para el profesional móvil o para quienes buscan seguridad en su equipamiento. Al no ser líquido en el envase, elimina por completo los accidentes en la maleta o mochila de trabajo. Además, su formato permite controlar con exactitud la cantidad de producto que se utiliza en cada terapia, optimizando la rentabilidad de cada sesión.



Desde ABABO, la firma detrás de este lanzamiento, destacan que la fórmula ha sido creada pensando en la versatilidad. Al ser un aceite base neutro, permite al terapeuta personalizar la sesión añadiendo aceites esenciales según la finalidad del tratamiento terapéutico (relajante, sensorial, etc.) sin alterar la textura ni la capacidad de deslizamiento.



La diferencia fundamental respecto a otros aceites para masaje del mercado radica en su composición rica en emolientes naturales que cuidan la piel del paciente mientras facilitan las maniobras del terapeuta. No deja sensación pegajosa y permite un agarre óptimo, algo crucial en masajes deportivos o de tejido profundo donde el control del tejido es vital.



Con este lanzamiento, se pone de manifiesto que la innovación en el sector del bienestar no solo pasa por nuevos tratamientos, sino por mejorar la ergonomía y la logística del día a día de los profesionales de la salud y la estética.

Contacto

Emisor: ABABO

Nombre contacto: Fran Martínez

Descripción contacto: Laboratorios ABABO S.L

Teléfono de contacto: 661 307 945