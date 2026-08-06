ABB invierte en LevelTen Energy para impulsar la adquisición de energía limpia

La alianza e inversión en LevelTen Energy, el mercado de energía limpia más grande del mundo, fortalece la capacidad de ABB para ayudar a clientes industriales y comerciales a obtener energía limpia asequible a largo plazo sin comprometer la rapidez de suministro en un entorno de red complejo.

Mejora los servicios de electrificación y consultoría de ABB al ampliar las soluciones integrales que abarcan la adquisición de energía, la electrificación, la optimización y la reducción de emisiones.

Destaca el compromiso de ABB de colaborar con empresas emergentes innovadoras que aceleran la transición energética y generan valor para el cliente.

(Información remitida por la empresa firmante)

ZÚRICH, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- ABB ha establecido una alianza estratégica y realizado una inversión minoritaria en LevelTen Energy, el mayor mercado mundial de transacciones de energía limpia, incluyendo acuerdos de compra de energía (PPA). Con sede en Estados Unidos, LevelTen ha facilitado más de 20 GW de transacciones de energía limpia en más de 35 mercados de Norteamérica y Europa en nombre de una amplia gama de participantes del sector, incluyendo proveedores de servicios en la nube a gran escala, empresas comerciales e industriales y compañías eléctricas.

Esta alianza estratégica e inversión fortalecen la oferta de servicios de asesoría en energía y carbono (E&C) de ABB al combinar su experiencia en electrificación, soluciones digitales y gestión energética con la plataforma líder de LevelTen. No se han revelado los detalles financieros de la inversión.

A medida que las empresas se enfrentan a una presión creciente para descarbonizar sus operaciones, garantizar el acceso a electricidad limpia, fiable y asequible se ha convertido en uno de los retos más complejos en el camino hacia las cero emisiones netas.

"Nuestros clientes se ven sometidos a una gran presión para reducir su huella de carbono, al tiempo que gestionan los costes energéticos y mantienen operaciones fiables 24/7", afirmó Stuart Thompson, presidente de la división de Servicios de Electrificación de ABB. "Una pieza clave que falta en las soluciones que ofrecemos actualmente es una forma sencilla de asegurar energía limpia a largo plazo al precio adecuado. LevelTen Energy aporta precisamente esa capacidad. Gracias a esta alianza, ABB podrá ampliar sus servicios de asesoramiento en materia de energía y carbono con capacidades de adquisición de energía renovable, ayudando a los clientes a pasar de la planificación y la implementación a la optimización y la elaboración de informes continuos".

Esta colaboración cobra especial relevancia ante la evolución de las normativas. Cada vez más empresas van más allá de la simple equiparación anual de energías renovables y adoptan expectativas más estrictas sobre cuándo y dónde se genera y consume la energía limpia. Estos clientes dependen cada vez más de tecnologías como los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, las microrredes y las soluciones avanzadas de gestión energética, áreas en las que ABB cuenta con una amplia experiencia. Las capacidades de LevelTen en contratación de energía limpia y comercio de certificados de atributos ambientales complementan estas tecnologías, ayudando a los clientes a desarrollar estrategias de descarbonización más completas y verificables.

Thompson añadió: "Se espera que esta alianza acelere las oportunidades de crecimiento para ambas compañías. ABB tendrá acceso al extenso ecosistema de desarrolladores y proyectos de energía limpia de LevelTen, lo que generará nuevas oportunidades para ofrecer servicios de monitoreo, optimización y gestión del ciclo de vida. Al mismo tiempo, LevelTen se beneficiará de la experiencia sectorial de ABB y de sus relaciones con clientes globales, especialmente en los sectores de fabricación, industrial y comercial, así como de la sólida presencia de ABB en mercados en crecimiento, como Asia-Pacífico".

Bryce Smith, consejero delegado de LevelTen Energy, dijo: "Esta alianza estratégica generará nuevas soluciones de energía limpia, permitiendo a los clientes globales de ABB acceder sin problemas a herramientas de gestión de energía, capacidad y cartera de energías limpias. Juntos, tenemos una oportunidad real de ayudar a aún más clientes a descarbonizarse".

Junto con inversiones recientes como Gridcog, ABB está ampliando sus capacidades en adquisición de energía, consultoría y servicios de energía y carbono para ayudar a los clientes comerciales e industriales a acelerar su transición energética y tomar decisiones energéticas más documentadas.

Esta inversión, realizada a través de ABB Electrification Ventures, el brazo de capital de riesgo del área de negocio de Electrificación de ABB, representa una incorporación clave a las inversiones de capital de riesgo de ABB y refleja el compromiso de la compañía con la creación de un ecosistema de socios innovadores que desarrollan soluciones que impulsan la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad. Con esta última alianza, ABB Electrification Ventures ha invertido más de 110 millones de dólares en 18 empresas emergentes desde 2021.

ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, que impulsa un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con alto rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para superar a la competencia. En ABB, a esto lo llamamos 'Diseñado para superar a los demás'. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la bolsa SIX Swiss Exchange (ABBN) y en Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

LevelTen Energy - https://www.leveltenenergy.com

Contacto: Prenade Makumborengaprenade.makumborenga@thisisdefinition.com+27 (0)69 564 4147

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