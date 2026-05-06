ABEC amplía su grupo de Ciencias de Procesos para fortalecer sus capacidades de optimización de bioprocesos

(Información remitida por la empresa firmante)

BETHLEHEM, Pa., 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ABEC, líder mundial en soluciones de ingeniería de bioprocesos, anunció la expansión de su grupo de Ciencias de Procesos, ampliando así su capacidad para ayudar a los fabricantes biofarmacéuticos a acelerar el desarrollo, reducir riesgos y mejorar la productividad a lo largo de todo el ciclo de vida del bioproceso.

El equipo de Ciencias de Procesos integra conocimientos de química y bioingeniería con modelado avanzado, pruebas experimentales y diseño de equipos a medida para proporcionar soporte a los clientes desde las primeras etapas de desarrollo hasta la producción comercial. Al combinar la experimentación práctica con herramientas computacionales, ABEC permite una resolución de problemas más rápida, una ampliación de escala más eficiente y una transferencia de tecnología fiable, manteniendo la calidad y la consistencia del producto.

Un pilar fundamental del enfoque de ABEC en Ciencias de Procesos es su profundo conocimiento del proceso. Los ingenieros analizan y optimizan parámetros críticos, como la transferencia de masa, la agitación, el tiempo de mezcla, el cizallamiento y la eliminación de CO₂, para cumplir con los objetivos específicos del proceso y evitar los problemas comunes de mezcla y escalado. Esta experiencia abarca tanto la fermentación microbiana como los procesos de cultivo de células animales, lo que permite a ABEC ofrecer soluciones a medida para una amplia gama de aplicaciones de biofabricación.

Las instalaciones especializadas de ABEC proporcionan un mayor respaldo a la validación de procesos mediante estudios de mezcla en condiciones reales y experimentos con células vivas o microorganismos a escalas que van desde 200 mililitros hasta 6.000 litros. Estas actividades se complementan con dinámica de fluidos computacional (CFD) y otras herramientas de modelado, que proporcionan datos para respaldar las iniciativas de Calidad por Diseño y la caracterización de procesos.

Las simulaciones CFD avanzadas también ayudan a reducir el tiempo y el coste de desarrollo al minimizar las pruebas experimentales y reducir los riesgos en las decisiones de escalado y transferencia de tecnología. En lugar de adaptar los procesos a equipos estándar, ABEC diseña sistemas en función de requisitos de proceso definidos.

"En Ciencias de Procesos, brindamos a nuestros clientes la confianza que necesitan al pasar del desarrollo a la producción", afirmó Scott Pickering. "Al combinar modelado, validación experimental y diseño de equipos a medida, ayudamos a optimizar el rendimiento, mejorar la productividad y reducir la incertidumbre".

Acerca de ABEC

Desde 1974, ABEC ha proporcionado soluciones y servicios de ingeniería de procesos a la industria biotecnológica global. La mayoría de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas del mundo son clientes de ABEC, y muchas terapias líderes se fabrican utilizando equipos y procesos diseñados por ABEC. El valor de ABEC se basa en una amplia experiencia, capacidades internas completas y un enfoque flexible y personalizado que reduce los costes y el tiempo de comercialización, a la vez que maximiza la productividad.

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