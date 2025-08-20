Abierta la nueva convocatoria de las Becas de investigación Manuel de Oya Cerveza, Salud y Nutrición 2025

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida convoca la XXVI edición de las Becas Manuel de Oya - FICYE

Esta entidad de carácter científico refuerza así su compromiso con los jóvenes mediante la concesión de dos ayudas de 18.000 euros cada una

Los interesados podrán descargarse la solicitud a través de la web ficye.es

Madrid, 20 de agosto de 2025. Un año más, el Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) en su objetivo de reforzar su apoyo y compromiso con los jóvenes científicos, apuesta por la investigación abriendo una nueva convocatoria de las Becas Manuel de Oya 2025. El propósito de estas becas es fomentar el estudio en torno al consumo moderado de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud humana, siempre y cuando no hayan sido realizados ni difundidos con anterioridad en España.

Las becas están dirigidas a estudiantes de postgrado, con la carrera universitaria terminada, siempre y cuando sean menores de 35 años. Los aspirantes deberán contar con un director de proyecto que pertenezca a una universidad o centro de investigación español. Para llevar a cabo las investigaciones, los becados contarán con una ayuda económica de 18.000 euros para la realización del trabajo, cuyo plazo para presentar el proyecto termina el 15 de diciembre de 2025.

Este compromiso por la investigación de jóvenes científicos en España se promueve desde Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) desde hace 25 años y cuenta con el apoyo de reconocidos profesionales en el campo de investigación, la nutrición y la salud que forman parte del Comité Científico del FICYE, encargado de evaluar y seleccionar a los candidatos.

Los interesados podrán descargarse la solicitud a través de la web www.ficye.es, cumplimentarla y enviarla al correo electrónico info@ficye.com junto con la documentación requerida antes del 15 de diciembre de 2025, fecha límite para la presentación de esta.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

