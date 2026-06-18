Abierta la votación para elegir al Mejor Comercio del Año 2027 con premios para los participantes - Mejor Comercio del Año

(Información remitida por la empresa firmante)

Los consumidores españoles tienen hasta el 21 de septiembre para elegir las marcas que lideran la excelencia en comercio físico, online y franquicias.

Votar tiene recompensa: la participación incluye de forma directa el acceso al sorteo de un viaje para dos personas, tecnología de última generación y tarjetas de regalo.

Barcelona, 18 de junio de 2026.- El mayor certamen de participación de consumidores en el sector del retail en España encara sus semanas clave. Las votaciones para elegir el Mejor Comercio del Año 2027, El Mejor Comercio Online del Año 2027 y la Mejor Franquicia del Año 2027 avanzan a pleno rendimiento, consolidándose como el termómetro definitivo para medir la confianza y la satisfacción de los consumidores en el país.

A diferencia de otros galardones del sector, este certamen destaca por la total ausencia de un jurado profesional; es el propio público, a través de su experiencia directa y su voto democrático, quien decide qué firmas merecen alzarse con los prestigiosos sellos de calidad. Un reconocimiento que cobra especial relevancia este año al evaluar de forma directa la excelencia en la Atención al Cliente y la Experiencia de Cliente, tanto en el entorno digital como en las tiendas físicas.

Un voto con pasaporte a Roma y tecnología de vanguardia

Solo por completar el proceso de votación y compartir los enlaces oficiales con amigos y familiares, los participantes entrarán de forma automática en un exclusivo sorteo que incluye:

El gran premio: Un viaje a Roma para dos personas.

Entretenimiento en casa: Una televisión LED de 55 pulgadas Samsung Crystal UHD.

Sonido portátil: Cinco altavoces Bluetooth JBL.

Compras y fortuna: Diez tarjetas regalo de Amazon valoradas en 50 € cada una y diez cupones "Mega Millonario" de la ONCE.

La mecánica de participación se ha diseñado para ser ágil, intuitiva y sumamente compartible en plataformas digitales, permitiendo a los usuarios viralizar sus votaciones e invitar a su entorno a sumar apoyos para sus establecimientos favoritos.

El poder absoluto del consumidor en el mercado actual

Con más de 100.000 votos registrados en su última convocatoria, el certamen se ha convertido en la herramienta de análisis y referencia más robusta para comprender los hábitos de consumo en España. Para los compradores, supone una ventana idónea para premiar el esfuerzo de los comercios que realmente sitúan las necesidades del cliente en el centro de su estrategia.

El periodo para registrar las votaciones permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta el próximo 21 de septiembre. El proceso completo se puede realizar a través de los enlaces oficiales habilitados para la campaña.

Los links para votar y participar son:

MCA 2027: bit.ly/4sEUy65

MCO 2027: /bit.ly/4teOgem

Contacto de Prensa

Nombre del contacto: Maribel Torres

Cargo: CEO de Comercio del Año en España

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