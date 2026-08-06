Abiertas las votaciones para elegir al Mejor Comercio del Año 2027, Mejor Comercio Online y Mejor Franquicia - Mejor Comercio del Año

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 06 de agosto de 2026. Miles de consumidores ya están participando en una nueva edición de Mejor Comercio del Año 2027, Mejor Comercio Online del Año 2027 y Mejor Franquicia del Año 2027, el mayor proceso de votación de consumidores del sector retail en España.

A diferencia de otros galardones empresariales, estos premios tienen una característica que los hace únicos: los ganadores no son elegidos por un jurado, sino exclusivamente por los consumidores. Cada voto corresponde a una experiencia de compra real y contribuye a identificar las marcas que ofrecen la mejor experiencia a sus clientes.

Consolidado como la mayor encuesta independiente de satisfacción del sector retail en España, el certamen permite conocer de primera mano cómo valoran los consumidores aspectos clave como la atención recibida, la calidad del servicio, la confianza, la innovación, la relación calidad-precio y la satisfacción global.

En un contexto en el que la experiencia del cliente se ha convertido en uno de los principales factores de diferenciación para las marcas, este reconocimiento adquiere un valor especialmente relevante al ser otorgado por quienes mejor las conocen: sus propios clientes.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre, por lo que los consumidores todavía pueden participar y apoyar a sus comercios favoritos en las diferentes categorías de tienda física, comercio online y franquicias.

Un reconocimiento que refleja la opinión real del consumidor

Cada edición, miles de consumidores participan en este proceso de valoración, convirtiendo a Comercio del Año en una de las mayores iniciativas de escucha activa del consumidor en España. Más allá de determinar qué marcas obtendrán el distintivo de Mejor Comercio del Año o Mejor Comercio Online del Año, los resultados ofrecen una radiografía de las preferencias, expectativas y niveles de satisfacción de los compradores españoles.

El modelo del certamen se basa en un principio sencillo: la voz del consumidor es el único criterio que decide los ganadores. No existe jurado, lo que convierte este reconocimiento en un fiel reflejo de la experiencia real de compra.

Además de reconocer a las marcas mejor valoradas, todos los consumidores que participen en la votación entrarán automáticamente en el sorteo de diferentes premios, entre ellos un viaje para dos personas a Roma, una televisión Samsung Crystal UHD de 55 pulgadas, altavoces JBL y tarjetas regalo.

Sobre Comercio del Año

Comercio del Año es el mayor certamen de votación de consumidores del sector retail en España. Desde hace más de una década reconoce a las marcas mejor valoradas por sus clientes mediante la mayor encuesta independiente de satisfacción del sector.

Su principal valor diferencial es que los ganadores son elegidos exclusivamente por los consumidores, sin la intervención de ningún jurado profesional, convirtiéndo a este reconocimiento en uno de los sellos de confianza más valorados por el retail y por los propios compradores.

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Emisor: Mejor Comercio del Año

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