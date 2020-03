COMUNICADO: Abierto el plazo de inscripción para más de 1.000 plazas en cursos online del SEPE

Abierto el plazo de inscripción de los cursos 100% subvencionados que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en modalidad online, con titulación reconocida, para trabajadores, autónomos y emprendedores de distintos sectores profesionales. Estos cursos los imparte Cursos Femxa a través de su plataforma e-learning y especializados en formación para el empleo

La formación para los autónomos tanto para mejorar la gestión de sus negocios, como para aprender nuevas herramientas, aumentar su competitividad o adaptarse a los nuevos tiempos, se ha convertido en algo imprescindible. Por otro lado, los trabajadores de sectores como comercio, transporte, hostelería o consultoría están actualmente en un proceso de digitalización y especialización, que les ayude a desmarcarse dentro la competitividad del mercado actual.

El SEPE quiere contribuir en la formación por un lado para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con la transformación digital y, por otro lado, a la mejora y formación continua en las especialidades propias de cada sector profesional.

Algunos de los objetivos de estos cursos de formación, que no tienen ningún coste económico, son:

- Mejorar las competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación.

- Mejorar la empleabilidad de las trabajadores con mayores dificultades.

- Acreditar las competencias adquiridas por formación.

- Promover la disminución de la brecha digital existente y garantizar la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación.

Estos cursos no consumen créditos de formación de las empresas y no supone coste alguno para las participantes. No es formación bonificada, ni se necesita autorización de la empresa para realizarlos, ya que puede inscribirse a título personal.

Los cursos se imparten en modalidad online, para facilitar la conciliación profesional y personal y permitir la adquisición de nuevas competencias de un modo sencillo. Se desarrollarán a través de la plataforma e-learning de Cursos Femxa, y los alumnos tendrán acceso a los contenidos durante las 24 horas del día en el campus virtual. Además, un tutor especializado en la materia resolverá cualquier duda que pueda surgir y orientará a los alumnos durante el curso.

Una vez finalizado el curso con éxito, los participantes recibirán un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, ya que todas las acciones son especialidades reconocidas por el SEPE.

La inscripción de los cursos disponibles se puede realizar desde las siguientes páginas web:

- Cursos online gratuitos para trabajadores en régimen general por cuenta ajena: https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_sepe

- Cursos online gratuitos para autónomos de cualquier sector laboral: https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_autonomos

Para cualquier consulta o duda está a disposición de cualquier persona interesada el teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

Recuerda que todos los cursos están financiados y validados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Últimas plazas en la formación gratuita que estabas buscando en los ámbitos profesionales con mayores oportunidades laborales.

Contacto

Nombre contacto: Grupo Femxa

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 900100957