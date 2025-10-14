Abierto el plazo para participar en el desafío Seeding The Future Global Food System Challenge

(Información remitida por la empresa firmante)

Bonn, Alemania – 15 de octubre de 2025 (News Aktuell). – Se invita a innovadores de todo el mundo a que participen en el desafío Seeding The Future Global Food System Challenge (GFSC), encabezado por Welthungerhilfe (WHH) y financiado por la Seeding The Future Foundation (STF). El GFSC aspira a recabar ideas escalables de alto potencial para transformar los sistemas alimentarios a nivel mundial en modelos más nutritivos, sostenibles y equitativos, especialmente en el Sur Global.

Científicos, emprendedores, grupos de la sociedad civil, instituciones de investigación, empresas emergentes y empresas sociales pueden presentar sus ideas innovadoras, desde prototipos a conceptos demostrados. En total, se repartirá 1 millón de USD:

Formar parte de una Red de Innovación Mundial

Los proyectos que como mínimo queden en puestos semifinalistas serán elegidos para formar parte de la Base de Datos y Red de Innovación del Sistema Alimentario Mundial de la STF, una plataforma interactiva que acoge más de 650 innovaciones de alto impacto. Esta base de datos, respaldada por WHH, sirve como recurso de confianza para políticos, inversores y profesionales que trabajan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En el marco de la Semana de Ciencia e Innovación y el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, que se celebrará en Roma, la STF y WHH anunciarán el lanzamiento de este Desafío.

Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes pueden presentarse entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025 en la siguiente dirección: www.welthungerhilfe.org/global-food-system-challenge.

Acerca de la Seeding The Future Foundation

La STF es una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a garantizar el acceso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, asequibles y fiables. Apoya innovaciones que transforman los sistemas alimentarios y benefician tanto a las personas como al planeta. Más información en: www.seedingthefuture.org.

Acerca de Welthungerhilfe

WHH, unas de las organizaciones de ayuda privada más importantes de Alemania, mantiene desde sus inicios en 1962 un compromiso firme por un mundo sin hambre. Más información en: www.welthungerhilfe.org.

Persona de contacto de WHH para medios

Simone Pott

Responsable de Comunicaciones

Teléfono principal:

+49 (0)228 2288-132

Teléfono móvil:

+49 (0)172–2525962

simone.pott@welthungerhilfe.de