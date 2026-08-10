ABL Ascend Advanced Therapies nombra a Suman Subramanian Chief Business Officer

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(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su liderazgo comercial con el nombramiento de Suman Subramanian, que dirigirá las funciones de desarrollo de negocio, marketing y alianzas estratégicas a nivel global

Estados Unidos, 10 de agosto de 2026.- ABL Inc y Ascend Advanced Therapies han anunciado hoy el nombramiento de Suman Subramanian como Chief Business Officer (CBO), reforzando el liderazgo comercial de la compañía y su compromiso de apoyar a sus clientes en el desarrollo y fabricación de vectores virales, vacunas, productos biológicos y terapias avanzadas.



Suman aporta casi dos décadas de experiencia y liderazgo en el sector biofarmacéutico, donde ha trabajado con empresas biotecnológicas emergentes y grandes compañías farmacéuticas. Será responsable de liderar la organización comercial global de la compañía, incluidas las funciones de desarrollo de negocio, marketing y alianzas estratégicas.



A medida que el sector continúa evolucionando, los clientes buscan cada vez más socios de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) capaces de cubrir todo el proceso, desde la ciencia hasta la prestación de un servicio impecable, al tiempo que reducen los riesgos técnicos, operativos y de fabricación. Gracias a su experiencia con programas que abarcan desde las primeras fases de desarrollo hasta la comercialización, el enfoque de Suman, orientado al cliente y basado en las alianzas, ayuda a los clientes a desenvolverse en este proceso cada vez más complejo de desarrollo de medicamentos.



"Nuestra industria y las expectativas de los clientes evolucionan continuamente. El conocimiento científico sigue siendo el núcleo de nuestra actividad, pero el éxito depende cada vez más de diseñar desde el principio productos y procesos que sean fabricables, escalables y viables. Nuestros clientes buscan socios con capacidades integrales que puedan traducir la ciencia en un único plan de desarrollo de producto. Durante el último año, hemos reforzado y ampliado nuestro equipo directivo con talento de primer nivel para llevar al límite la experiencia del cliente. El nombramiento de Suman, con su mentalidad centrada en el cliente y su enfoque en la creación de alianzas estratégicas a largo plazo, representa otro hito en ese camino", afirmó Alessandra Rispoli, directora ejecutiva de ABL Ascend Advanced Therapies.



Antes de incorporarse a ABL Ascend, Suman ocupó puestos de liderazgo ejecutivo en Stevanato Group, Catalent Cell & Gene Therapy y West Pharmaceutical Services, donde impulsó la estrategia comercial, la transformación empresarial y las soluciones integradas para clientes. Cuenta con una trayectoria demostrada en el impulso del crecimiento empresarial, la creación de organizaciones de alto rendimiento y la transformación de capacidades científicas complejas en soluciones diferenciadas para los clientes que generan valor a largo plazo.



"Estoy encantado de incorporarme a ABL Ascend en un momento tan importante para el crecimiento de la compañía. Lo que me atrajo de ABL Ascend es la visión unificada del equipo para aprovechar la oportunidad y construir una de las CDMO más diferenciadas del sector, no solo mediante la excelencia científica y la experiencia en fabricación, sino también redefiniendo la experiencia del cliente. Nuestro objetivo es convertir a ABL Ascend en el socio con el que resulte más fácil hacer negocios, creando relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la colaboración, la agilidad y una ejecución impecable. ABL Ascend combina un profundo liderazgo científico, excelencia en fabricación y décadas de experiencia trabajando con empresas biotecnológicas, farmacéuticas y el Gobierno de Estados Unidos. Eso es algo especial", afirmó Suman Subramanian.



Acerca de ABL Ascend Advanced Therapies

ABL Ascend Advanced Therapies es una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) dedicada al avance de vectores virales, vacunas, productos biológicos y terapias avanzadas, desde las primeras fases de desarrollo hasta la fabricación comercial.



Con operaciones en Estados Unidos y Europa, la compañía combina una experiencia de primer nivel en vectores virales, AAV, virus oncolíticos y vacunas, con seis décadas de excelencia en la fabricación de productos biológicos y una amplia experiencia trabajando con empresas innovadoras de biotecnología, compañías farmacéuticas, instituciones académicas y programas del Gobierno de Estados Unidos.



Las capacidades integrales de ABL Ascend abarcan actualmente toda la cadena de valor de una CDMO, desde el desarrollo de procesos y métodos analíticos hasta la fabricación GMP clínica y comercial y el llenado y acabado aséptico.



Más información en https://ablinc.com y https://www.ascend-adv.com.

Contacto

Nombre contacto: Ana Daniels

Descripción contacto: ABL Ascend Advanced Therapies

Teléfono de contacto: +1 (703) 969 6857