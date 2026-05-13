Se abre un fondo de compensación para indemnizar a las víctimas del fraude del Club AirBit

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 13 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), el administrador de reclamaciones del Fondo para las Víctimas de AirBit (el "AVF"), en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ("DOJ"), anunció hoy la apertura del proceso de presentación de peticiones para las víctimas del fraude del Club AirBit.

AVF fue establecido por el Departamento de Justicia (DOJ) para compensar a las personas que sufrieron pérdidas financieras como resultado de un esquema fraudulento llevado a cabo en el Club AirBit. AVF tiene como objetivo proporcionar compensación a las víctimas que fueron inducidas a comprar membresías del Club AirBit basándose en declaraciones falsas, incluidas promesas de rendimientos diarios garantizados supuestamente generados a través de actividades de minería y comercio de criptomonedas. Para obtener más información sobre el proceso de compensación del AVF, consulte el comunicado de prensa de DOJ.

¿Quiénes pueden participar? Para recibir una compensación del AVF, una persona debe ser considerada 'víctima' del fraude de AirBit. Se define como víctima a la persona que sufrió una pérdida económica directa como resultado del esquema. Quienes no sufrieron una pérdida financiera real, como quienes simplemente transfirieron fondos en nombre de terceros, no pueden recibir compensación.

¿Cómo se calculan las pérdidas? Las pérdidas elegibles se calcularán mediante el método de "entradas y salidas de efectivo". Según este método, el solicitante debe documentar el importe total de dinero o moneda virtual utilizado para adquirir membresías del Club AirBit ("entradas"). Este importe se reducirá con los fondos o la moneda virtual retirados del Club AirBit ("salidas"). Las ganancias ficticias o en papel que se hayan reportado a los participantes no se considerarán para determinar las pérdidas elegibles.

Cómo solicitarlo Para participar, las personas deben presentar un formulario de solicitud completo junto con la documentación de respaldo antes de la fecha límite.

La forma más sencilla de presentar la solicitud es en línea en: www.airbitvictimfund.com

Alternativamente, los peticionarios pueden:

Descargar e imprimir un formulario de petición desde el sitio web y envíelo por correo a la dirección que aparece a continuación;

Solicitar un formulario llamando gratis al (800) 765-7251; o

Solicitar un formulario por correo electrónico a info@airbitvictimfund.com .

Fecha límite para presentar peticiones Todas las peticiones deben presentarse en línea o enviarse por correo postal antes de la medianoche del 31 de julio de 2026.

Presentar la petición ahoraAirBit Victim FundPO Box 6090Syracuse, NY 13217-6090Llamada gratuita: (800) 765-7251

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