Abre en Hefei la Convención Mundial de Manufactura 2026: oportunidades en manufactura inteligente

Abre en Hefei la Convención Mundial de Manufactura 2026 - World Manufacturing Convention Executive Committee

(Información remitida por la empresa firmante)

La Convención Mundial de Manufactura 2026 abre sus puertas en Hefei y destaca nuevas oportunidades para la cooperación mundial en manufactura inteligente

China, 21 de septiembre de 2026.- La Convención Mundial de Manufactura 2026 se celebra en Hefei, provincia de Anhui, del 20 al 23 de septiembre bajo el lema Manufactura inteligente para un futuro mejor. El encuentro ha congregado a más de 1.000 representantes gubernamentales y empresariales, además de 500 delegados internacionales. En esta edición, más de 40 empresas multinacionales provenientes de Estados Unidos, Francia, Rusia y otros países participan en exposiciones colectivas con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito de la manufactura inteligente.



La organización del evento corre a cargo del Gobierno Popular de la Provincia de Anhui, el Comité Consultivo Nacional de Estrategia de Manufactura, la Asociación China de Pequeñas y Medianas Empresas y la Alianza Global de Pymes. Desde su inauguración en Hefei en 2018, la convención ha alcanzado nueve ediciones consecutivas, consolidándose como una plataforma para el intercambio y la cooperación industrial. Durante el evento, se presentarán documentos como el Informe Anual sobre el Desarrollo de las Bases Industriales (2025–2026) y el estudio Capacidad y Nivel de Transformación Digital e Inteligente en la Manufactura (2026), que ofrecen datos y experiencias prácticas para el sector.



La presente edición enfatiza la apertura y la cooperación internacional. El Reino Unido participa como País Invitado de Honor, enviando representantes a la ceremonia de apertura. El programa incluye encuentros de vinculación empresarial destinados a pymes, la cooperación en cadenas industriales internacionales, así como sesiones específicas sobre la colaboración entre China y Europa, y la industria del futuro con Francia. Estas iniciativas buscan fortalecer la cooperación industrial global e impulsar el desarrollo del sector manufacturero.



La superficie de exposición abarca 70.000 metros cuadrados, transitando de la exhibición de productos individuales hacia la presentación de ecosistemas completos. Un área de 20.000 metros cuadrados expone los logros del sector a través de 10 zonas temáticas, entre las que destacan la Exposición de Vehículos de Nueva Energía Inteligentes y Conectados y la Exposición de Robótica e Inteligencia Corpórea. Los 50.000 metros cuadrados restantes se destinan a sectores como la automoción, los semiconductores, la inteligencia artificial y la robótica. Asimismo, en el Parque Luogang se desarrolla una muestra interactiva de sistemas no tripulados, que incluye vuelos de aeronaves y demostraciones de vehículos autónomos.



El periodo del 15.º Plan Quinquenal representa una etapa fundamental para la transición de Anhui hacia una provincia con una capacidad manufacturera consolidada. Ante este escenario, Anhui mantiene su compromiso de apertura global para continuar contribuyendo al desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera mundial.

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