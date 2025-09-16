Abre 1 Hotel Copenhagen, un buque insignia nórdico inspirado en la naturaleza (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Diseño biofílico, artesanía danesa y una hospitalidad atenta se unen en el esperado debut del hotel de Dinamarca

COPENHAGUE, Dinamarca, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- 1 Hotels, la marca hotelera de lujo con una misión clara y fundada por el visionario de la hospitalidad Barry Sternlicht, se enorgullece de anunciar la apertura oficial de 1 Hotel Copenhagen, una renovación transformadora del histórico Skt. Petri. Copenhague es una de las ciudades más vanguardistas del mundo y un referente en sostenibilidad. Por ello, es lógico que 1 Hotels, una marca con un propósito definido y centrada en los viajes sostenibles, haya elegido la ciudad como su primera ubicación en Europa continental.

Inspirado en el compromiso de Copenhague con el liderazgo climático y la vida ecológica, el hotel combina la artesanía nórdica con una profunda conexión con la naturaleza. Los huéspedes encontrarán interiores relajantes moldeados con materiales naturales, paisajes vibrantes que se transforman con las estaciones y una experiencia de estilo de vida diseñada para despertar la curiosidad, la creatividad y el bienestar. La céntrica ubicación de Krystalgade 22 ofrece fácil acceso a las atracciones más emblemáticas de la ciudad, como los Jardines de Tivoli, la Torre Redonda, el Castillo de Rosenborg y el Jardín Botánico.

"Copenhague siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón", afirmó Barry Sternlicht, fundador de 1 Hotels y presidente de Starwood Hotels. "Aquí se respira tranquilidad y belleza: cómo los daneses viven con un auténtico espíritu creativo, calidez, tolerancia y hospitalidad; cómo el diseño y la sostenibilidad se integran a la perfección en la cultura; y cómo se acoge la naturaleza de la forma más natural y elegante. Esta ciudad refleja todo lo que representa 1 Hotels, por lo que abrir un hotel aquí no es solo un hito. Es una experiencia profundamente personal. Es como encontrar un alma gemela en la ciudad."

Un espacio diseñado para inspirar

La transformación del antiguo Skt. Petri honra el patrimonio arquitectónico del edificio a la vez que introduce una sensibilidad natural. Los interiores presentan muebles daneses artesanales, iluminación escultural y texturas en capas que reflejan la belleza orgánica del paisaje nórdico. La exuberante vegetación se extiende por todo el espacio, desde los árboles que se alzan en el atrio hasta las terrazas enmarcadas con vegetación y los pequeños jardines, creando un ambiente vivo y característico del lugar.

"El diseño lo es todo en Copenhague, pero nunca se trata solo de la apariencia", comentó Raúl Leal, consejero delegado de Starwood Hotels. "Se trata de cómo funciona, cómo transmite, los materiales utilizados y la historia que cuenta. Con 1 Hotel Copenhagen, hemos creado un espacio que refleja ese enfoque holístico: honrando la artesanía danesa, integrando materiales locales y adoptando un diseño biofílico con una esencia nórdica única".

Las terrazas exteriores del hotel están diseñadas como santuarios verdes repletos de flores silvestres y hierbas de temporada como menta, mejorana, tomillo y lavanda. Un espectacular muro vegetal aporta un elemento exuberante y biofílico a la fachada, conectando con la naturaleza y añadiendo vegetación al paisaje urbano. Además, un hotel de abejas en el hotel destaca la importancia de los polinizadores urbanos y su papel en los ecosistemas locales.

En sus 252 habitaciones y 30 suites, el 1 Hotel Copenhagen invita a sus huéspedes a relajarse en espacios serenos definidos por texturas orgánicas, luz natural y detalles de inspiración local. Las habitaciones cuentan con acabados cálidos y táctiles como madera recuperada, tejidos, ropa de cama de origen sostenible y pinturas minerales. Los baños mantienen la estética natural con lavabos de piedra, duchas de efecto lluvia y detalles de hojas que evocan un refugio en el bosque.

Los artículos de tocador de las habitaciones reflejan el enfoque holístico de la marca hacia el bienestar, con esterillas de yoga y productos de baño de Bamford, pionera en el autocuidado orgánico y regenerativo. Con notas relajantes de geranio, lavanda, menta y tonka, la colección de baño de Bamford está diseñada para despertar los sentidos y restaurar el equilibrio de cuerpo y mente. Reforzando el compromiso de 1 Hotels con el abastecimiento sostenible y local, los minibares están equipados con refrescos Rebæl, zumos prensados en frío Gro, chicles True Gum y Bornholm Pære Snaps, que representan la innovadora y ecológica gastronomía danesa.

Comida y bebida de inspiración local y de temporada

La chef Chantelle Nicholson, galardonada con una estrella Michelin, restauradora multipremiada y referente en hotelería sostenible, supervisa toda la experiencia gastronómica del 1 Hotel Copenhagen. Conocida por su compromiso con la cocina de temporada y con bajo desperdicio, el enfoque de Nicholson encarna la filosofía de lujo consciente de 1 Hotels, donde el sabor, la sostenibilidad y el sentido de pertenencia se entrelazan. Cada establecimiento celebra ingredientes regionales, técnicas de bajo impacto y una selección cuidadosa de los ingredientes para crear una experiencia gastronómica que es a la vez significativa y placentera.

El restaurante insignia, Fjora, se inspira en el paisaje nórdico, con hierbas silvestres, flores comestibles y setas cultivadas por Funga Farm, un productor urbano con sede en Copenhague. Los interiores de Fjora son igualmente conscientes, con materiales como suelos de ladrillo recuperado, lámparas colgantes de Sebastian Cox cultivadas con micelio y carpintería de madera recuperada. El comedor privado contiguo, Ember, incorpora materiales regenerativos como madera de un proveedor que planta tres árboles por cada uno utilizado.

Un juego de palabras danesas que significan "pera" y "bombilla", PÆRE es un animado bar y lugar de encuentro. Aquí, los cócteles cambian con la temporada e incorporan plantas botánicas recién recolectadas para crear bebidas tan consideradas como evocadoras.

Para completar la experiencia, The Farmstand ofrece fruta local de cortesía y degusta la fresca cosecha de Dinamarca.

Experiencias significativas: del día a la noche

1 Hotel Copenhagen combina bienestar, arte y experiencias inmersivas para crear una estancia equilibrada que inspira creatividad, atención plena y comunidad. Los huéspedes pueden participar en una variada programación de temporada, que incluye meditaciones de luna llena, encuentros con sonido a la luz de las velas, un club de corredores, talleres de joyería, yoga y mucho más. En PÆRE, disfrutará de música en vivo, y los viernes y sábados por la noche, la energía cambia con DJs pinchando de 19:00 a 23:00, lo que añade un toque social al fin de semana. El hotel también es ideal para familias, con atractivas actividades inspiradas en la naturaleza, diseñadas para inspirar a los jóvenes huéspedes y fomentar una conexión duradera con el medio ambiente. Los perros también son parte de la familia: nunca les pediríamos que dejaran a su amigo peludo solo.

El arte desempeña un papel fundamental en todo el hotel, con instalaciones de artistas locales como Sara Martinsen (cuyo trabajo reutiliza materiales desechados y naturales) y Tine Otto, conocida por sus hilos hilados a mano y teñidos de forma natural. Otras piezas en las habitaciones y espacios públicos incorporan materiales como algas marinas y madera recuperada, muchos de ellos con un guiño a la historia de los astilleros de Copenhague. Una de las instalaciones más impactantes es Landscape Portrait, de Rhoda Ting y Mikkel Bojesen, que explora la evolución de la relación entre los seres humanos, la naturaleza y la industria. Utilizando hongos, musgo y residuos agrícolas recolectados localmente, refleja un futuro compartido donde los seres humanos forman parte de una comunidad ecológica más amplia.

En Goodthings Shop, el espacio comercial cuidadosamente seleccionado de 1 Hotel Copenhagen, los huéspedes pueden explorar una colección de productos sostenibles que reflejan el espíritu creativo de la ciudad. La selección incluye piezas de artesanos, empresas lideradas por mujeres y marcas con conciencia ecológica. Ya sea un recuerdo hecho a mano o un elemento esencial diseñado localmente, cada artículo habla del compromiso del hotel con la comunidad, la sostenibilidad y la fina artesanía.

Para los huéspedes que buscan renovarse físicamente, el gimnasio Field House Gym está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, y ofrece acceso a entrenamiento personal, HIIT y clases de pilates. El próximo Bamford Wellness Spa, que abrirá en 2026, ofrecerá tratamientos restauradores inspirados en plantas orgánicas y rituales regenerativos, invitando a los huéspedes a reconectar con ellos mismos y con la naturaleza.

Honrando al planeta

La filosofía de marca de 1 Hotels se basa en un enfoque hotelero con propósito que prioriza la gestión ambiental y la responsabilidad social. 1 Hotel Copenhagen materializa esta filosofía a través de una serie de iniciativas diseñadas para minimizar la huella ecológica del hotel, a la vez que fomenta conexiones significativas entre los huéspedes, la naturaleza y la comunidad local.

Tras bambalinas, el hotel adopta una estrategia sostenible que incluye compostaje y medidas de eficiencia energética como calefacción urbana alimentada por residuos y astillas de madera, sistemas de climatización por aire con mecanismos de recuperación de energía y sensores inteligentes de ocupación para optimizar la iluminación y la ventilación. El mobiliario del antiguo edificio Skt. Petri se readaptó a través del programa Holmris, mientras que los paneles de madera y los acabados arquitectónicos se crearon con materiales sobrantes de la producción sostenible de Dinesen. Los acabados ecológicos de las paredes, como la pintura de mármol transpirable de St. Leo y los revoques de arcilla natural de Clayworks, mejoran la calidad del aire interior y se alinean con el enfoque desenfadado del hotel.

Desde tarjetas de madera para llaves y tarjetas de papel con semillas hasta pizarras en las habitaciones, el hotel reduce el uso de artículos de un solo uso siempre que es posible. El programa 1 Less Thing alienta a los huéspedes a dejar ropa usada en buen estado para donarla localmente, en asociación con JunkFood, una organización benéfica con sede en Copenhague fundada por el restaurante local con estrella Michelin Alchemist, que comenzó cocinando comidas para personas sin hogar y ahora sirve más de 500.000 comidas calientes al año.

Basándose en estas iniciativas, 1 Hotel Copenhagen colabora con socios locales como Koji Copenhagen, un laboratorio de fermentación que transforma el excedente de productos agrícolas en ingredientes ricos en umami. El hotel también colabora con ByBi, una empresa social dedicada a apoyar la biodiversidad y el desarrollo comunitario mediante la apicultura urbana.

El equipo del hotel también apoya a la comunidad local mediante trabajo voluntario durante todo el año. Desde una caminata de limpieza urbana hasta una venta de pasteles en equipo para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama, estas iniciativas subrayan el compromiso de 1 Hotel Copenhagen con la solidaridad.

Experimente la diferencia.

1 Hotel Copenhagen es más que un alojamiento: es una invitación a viajar de forma más consciente, conectar más profundamente y descubrir la belleza de la capital de Dinamarca desde una nueva perspectiva.

Para más información, visite www.1hotels.com/copenhagen o siga @1hotelcopenhagen

ACERCA DE 1 HOTELSComo marca hotelera de lujo con una misión inmersa en la naturaleza, 1 Hotels cultiva lo mejor del diseño y la arquitectura sostenibles, junto con un confort extraordinario y un servicio inigualable. Con propiedades entre las primeras en recibir la prestigiosa distinción MICHELIN Key, 1 Hotels se inspira en una idea sencilla: quienes viajan por el mundo también deberían preocuparse por él. Al fin y al cabo, es 1 mundo. 1 Hotels se lanzó en 2015 con la apertura de propiedades exclusivas en South Beach, Miami, y Central Park, Manhattan, seguidas de Brooklyn, ubicada en el East River, en febrero de 2017; West Hollywood en Sunset Boulevard, en junio de 2019; Sanya (China), en 2020; Toronto, en 2021; San Francisco y Nashville, en 2022; en 2023, el hotel insignia de Hanalei Bay (Kauai) y Mayfair (Londres), la primera propiedad europea de la marca; y Seattle. Melbourne (Australia) y Copenhague en 2025. La marca se está expandiendo con propiedades en desarrollo en Cabo San Lucas (México), París, Elounda Hills (Creta), Austin (Texas), Tokio, Riad (Arabia Saudita) y San Miguel de Allende (México). Puede encontrar más información en 1hotels.com.

ACERCA DE STARWOOD HOTELSStarwood Hotels, una filial de la firma global de inversión privada Starwood Capital Group, es una compañía de gestión de marca hotelera sostenible que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach (Miami) y Manhattan y ahora incluye Brooklyn Bridge (Nueva York), West Hollywood (Los Ángeles), Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville, la propiedad insignia de Hanalei Bay (Kauai), la primera propiedad europea de la marca en Mayfair (Londres), Seattle, Melbourne (Australia) y Copenhague, con proyectos en desarrollo en Cabo San Lucas (México), París, Elounda Hills (Creta), Austin (Texas), Tokio, Riad (Arabia Saudita) y San Miguel de Allende (México); Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que hizo su debut en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insignia en Nueva York, con proyectos en desarrollo en Roma, Florencia, Dubái, Riad (Arabia Saudita), Brickell (Miami) y Maldivas; y Treehouse Hotels, que se estrenó en Londres en 2019 y ahora incluye Manchester (Reino Unido) y Silicon Valley (California), con proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Adelaida (Australia) y Riad (Arabia Saudita). Gracias a su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, Starwood Hotels es la fuerza impulsora de algunas de las marcas hoteleras más innovadoras y dinámicas del mundo. Puede encontrar más información en starwoodhotels.com.

