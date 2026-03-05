Abre Kora Olea en Málaga: el mayor edificio hotelero en madera con 180 apartamentos flex living

Kora Olea piscina - Kora Living

El nuevo complejo de Kora Living en la Costa del Sol abrirá sus puertas el próximo 9 de marzo combinando construcción sostenible en madera, diseño mediterráneo y un modelo de alojamiento flexible adaptado a nuevas formas de vivir y viajar

Torremolinos, 5 de marzo.- Kora Living anuncia la apertura de Kora Olea, su nuevo complejo flex living en la Costa del Sol, que abrirá sus puertas el próximo 9 de marzo en Torremolinos, a escasos minutos de la Playa de Los Álamos y con conexión directa con Málaga capital y su aeropuerto internacional.



Con 180 apartamentos —150 de un dormitorio y 30 de dos dormitorios—, Kora Olea se convierte en el mayor edificio hotelero construido en madera del sur de Europa y marca un nuevo hito en el modelo de alojamiento consciente y sostenible impulsado por la compañía.



Desarrollado por la promotora malagueña Nuovit, el proyecto supone la llegada de Kora Living a Andalucía y consolida su crecimiento en destinos con fuerte dinamismo turístico y empresarial. El complejo se sitúa a tan solo 15 minutos del Málaga TechPark, uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de Europa, posicionándose como una solución de alojamiento flexible tanto para viajeros como para profesionales en movilidad, talento tecnológico y estancias vinculadas al entorno corporativo.



Flex living en la Costa del Sol

Kora Olea ha sido concebido bajo la vertical flex living de la marca, que combina la flexibilidad de estancia —desde un día hasta varios meses— con servicios hoteleros y espacios comunes diseñados para fomentar la comunidad y el bienestar.



El complejo integra más de 1.200 m de zonas comunes interiores y más de 5.000 m de espacios exteriores, incluyendo coworking, gimnasio, área gastronómica, piscina, sauna, zona solárium, área fitness y de barbacoa, jardines, parking y estacionamiento de bicicletas. Un ecosistema diseñado para disfrutar del día a día en un entorno donde el clima y la vida exterior forman parte esencial de la experiencia.



Arquitectónicamente, Kora Olea ha sido concebido como un espacio de vida, trabajo y ocio plenamente integrado en el paisaje mediterráneo a través de recorridos exteriores, jardines y materiales naturales como madera y piedra. Su nombre —Olea, en referencia al olivo— evoca esa relación con el territorio y con una forma de habitar vinculada al clima y a la identidad andaluza.



"Queremos que Kora Olea sea un espacio que acompañe distintos momentos de vida: desde una estancia vacacional hasta un periodo profesional en Málaga; ya sea un día, un mes o un año", señala Julio Martínez, General Manager de Kora Olea. "La combinación de madera, espacios abiertos y amplias zonas comunes crea un equilibrio entre privacidad y comunidad que define nuestra forma de entender el sector hospitality: queremos ser flexibles por naturaleza".



Pensado tanto para viajeros como para profesionales en movilidad, nómadas digitales o estancias temporales vinculadas al entorno empresarial de Málaga, el complejo ofrece una experiencia adaptada a diferentes ritmos de vida, sin renunciar a la identidad local ni al confort contemporáneo.



Por su parte, Kepa Apraiz, CEO de Kora Living, destaca: "Kora Olea representa la evolución natural de nuestro modelo de flex living en destinos con fuerte dinamismo turístico y empresarial. No se trata solo de abrir un nuevo complejo, sino de consolidar una forma distinta de entender el sector: más flexible, más eficiente y alineada con las nuevas dinámicas de turismo, movilidad y trabajo. La Costa del Sol es hoy uno de los mercados más estratégicos del sur de Europa, y queríamos estar presentes con un proyecto que marque diferencia en producto y en visión".



Innovación constructiva: madera, eficiencia y confort

Kora Olea se convierte en el mayor edificio hotelero construido en madera del sur de Europa, con 3.500 m de madera laminada y CLT con certificación PEFC, procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Esta solución constructiva permite retener aproximadamente 3.500 toneladas de CO₂ en su estructura, reforzando su impacto positivo en términos ambientales.



El edificio ha sido reconocido con el Premio Fundación Gómez-Pintado al Proyecto de Construcción en Madera y con el Premio Rebuild 2025 en la categoría de Construcción en Madera, consolidándose como uno de los desarrollos hoteleros más avanzados del país en innovación constructiva.

Además, incorpora estrategias pasivas y activas de eficiencia energética, como sistemas de aerotermia, ventilación cruzada, protecciones solares móviles, envolvente de alta eficiencia y 144 paneles fotovoltaicos (79,2 kWp). Gracias a este enfoque integral, el complejo ha obtenido la certificación BREEAM con calificación "Muy Bueno".



El diseño arquitectónico pone además un especial énfasis en la iluminación natural e indirecta, generando espacios cálidos, equilibrados y confortables a lo largo del día. La disposición de los volúmenes y los recorridos exteriores permite que la luz se filtre de forma controlada, reduciendo la dependencia de iluminación artificial y reforzando la experiencia de estancia desde una perspectiva de bienestar y eficiencia energética.



"La sostenibilidad no es un añadido, sino una decisión estructural y nuestra forma de entender el alojamiento del mañana", concluye Kepa Apraiz. "En Kora Living defendemos un modelo de hotelería consciente, donde cada decisión —desde la construcción de nuestros complejos hasta la eficiencia energética o la integración en el entorno— responde a la responsabilidad que tenemos como compañía. Apostar por soluciones de bajo impacto nos permite reducir nuestra huella ambiental, anticiparnos a las nuevas exigencias regulatorias y ofrecer un producto más resiliente y coherente con el futuro del sector".



Kora Living es la marca líder y referente en hotelería consciente, encargada de la gestión operativa de todos los complejos promovidos por Kategora Real Estate. Con una propuesta innovadora y sostenible, Kora Living redefine el concepto de alojamiento a través de una combinación de flexibilidad, diseño y conexión con el entorno.



La marca opera bajo tres verticales distintivas —Beach, Urban y Flex—, ofreciendo experiencias únicas tanto en destinos costeros como urbanos. Su enfoque se basa en estancias personalizadas, que van desde un solo día hasta doce meses, y en una fuerte apuesta por la sostenibilidad, con edificios certificados bajo estándares Passivhaus o BREEAM.



Actualmente, Kora Living gestiona seis complejos, Kora Green City (Vitoria-Gasteiz), Kora Nivaria Beach y Kora Tigot (Tenerife), Kora Kiliki (Pamplona), Kora Lluna (Valencia) y Kora Olea (Málaga). Prevé la apertura de nuevos alojamientos en ciudades como Alicante, Andorra, Barcelona, Madrid, Sevilla, y Lanzarote con la previsión de superar las 2.000 unidades gestionadas en 2028.







