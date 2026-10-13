Se abre el plazo para presentar candidaturas a la V Edición de los Premios Alejandro Echevarría

Escenario gala entrega premios - Fundación Comunicando Futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 13 de octubre de 2026.- La Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría abre el plazo de candidaturas para la V Edición de los Premios Alejandro Echevarría, que reconocen a personas, proyectos e instituciones por su contribución a la transparencia y la lucha contra la desinformación

El periodo de presentación estará abierto desde el 7 al 30 de octubre de 2026 ambos incluidos, a través del formulario o de la web de la Fundación.



Los premios se convocan en las siguientes categorías:



• Transparencia y Rigor Informativo, para quienes demuestran que la claridad y el acceso a las fuentes fortalecen la confianza pública y combaten la desinformación.



• Alfabetización Mediática e Informativa, que reconoce iniciativas educativas que enseñan a la ciudadanía a identificar noticias falsas y evaluar la credibilidad de las fuentes.



• Innovación en la Lucha contra la Desinformación, dirigida a proyectos creativos, tecnológicos o metodológicamente novedosos que aportan soluciones efectivas frente a la desinformación.



• Compromiso en la Lucha contra la Desinformación, para quienes mantienen una trayectoria constante y ética en defensa del derecho a la información y el bien común.



• Lucha contra la Desinformación Sectorial, nueva categoría que distingue acciones específicas en ámbitos como la salud, las finanzas, la ciencia, la tecnología o el medioambiente.



Un jurado compuesto por 16 expertos seleccionará las candidaturas finalistas y elegirá a los ganadores a lo largo de dos votaciones el día 19 de noviembre para elegir una lista corta, y una votación final el 26 de noviembre para elegir los ganadores.



La composición del jurado en esta V Edición será la siguiente:



• Jorge Alvarez – Naveiro (Secretario de Dircom, Fundador Foro IA y Dircom Ecoener)



• Gonzalo Artiach (Ceo Iakor)



• Roberto Baratta (Director de Prevención Pérdidas-Continuidad de Negocio y Seguridad en Abanca)



• Aletxu Echevarría (Presidente Fundación Comunicando Futuro)



• Ángel Exposito (Periodista y director de La Linterna Cadena Cope)



• Carlos Franganillo (Periodista y director de informativos Telecinco)



• Pilar García Ceballos-Zuñiga (Presidenta Fundación AEF, consejera de varias compañías)



• Santiago Gómez (Dtor general noticias A3. Vicepresidente AMIC y ganador premio AE IV Edición)



• Laura González - Molero (Presidenta en APD)



• Jesús Hernández-Galán (Director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE)



• Clara Jiménez (CEO Fundación Maldita)



• Isabel Octavio (Directora general EITB)



• Adrián Pino (Founder de Proyecto Desconfío y Cumbre Global Sobre Desinformación).



• Carme Riera (Presidenta CEDRO)



• Natalia Rodríguez Nuñez-Milara (Fundadora y CEO Saturno Labs)



• Charo Sadaba (Full Professor at School of Communication, Universidad de Navarra)



Además, la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría otorgará directamente 2 galardones, el Premio Especial Alejandro Echevarría, con el que se reconoce a una figura cuya trayectoria profesional refleje los valores del fundador: talante empresarial, gestión eficaz, orientación profesional y búsqueda del bien común. Y el Premio Internacional a la lucha contra la desinformación con el que se reconocerá a aquella persona, proyecto u organización que sensibilice o empodere a la ciudadanía como consumidores críticos ayudando a reducir su vulnerabilidad informativa, y que opere a nivel internacional o fuera del territorio español.



La gala de entrega de los premios se celebrará el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de Euskalduna Bilbao.



Las bases y categorías de los premios pueden consultarse en el enlace habilitado por la organización.

La presentación de candidaturas se realiza a través de un enlace habilitado por la organización.

Contacto

Nombre contacto: Iratxe

Descripción contacto: Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría

Teléfono de contacto: 944 000 690



