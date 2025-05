Abre sus puertas On City Resort, el complejo turístico industrializado más grande de Andalucía

(Información remitida por la empresa firmante)

La Cadena On Hotels confió en la empresa malagueña de construcción industrializada Sismo Spain para su nuevo proyecto. Con más de 70.000 metros cuadrados de superficie y 568 apartamentos, On City Resort es un caso de éxito de la construcción industrializada en el sector hotelero. Gracias a la incorporación de Sismo Spain, los plazos de ejecución del proyecto, que inicialmente estaban en torno a los 24 meses, se redujeron un 25%, permitiendo su apertura justo antes de la temporada estival

Matalascañas (Huelva), 30 de mayo de 2025.- El complejo hotelero On City Resort de Matalascañas, de la cadena ON Hotels, se ha convertido en el establecimiento turístico industrializado más grande de Andalucía. Con más de 70.000 metros cuadrados de superficie y 568 apartamentos, este resort familiar junto a Doñana ha sido construido con el sistema industrializado Sismo Spain. Se trata de una tecnología que permite realizar estructura, cerramiento y aislamiento al mismo tiempo, reduciendo considerablemente los plazos de ejecución y mejorando la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio.



El nuevo complejo hotelero se ha presentado recientemente como el mayor resort de las provincias de Huelva y Cádiz, pero es además el establecimiento turístico construido con un sistema industrializado más grande de Andalucía. En concreto, para su construcción desde la fábrica de Sismo Spain se han producido 28.113 metros cuadrados de muros de cerramiento y 13.560 metros cuadrados de forjados.



Resort turístico construido en un tiempo récord

Una de las razones principales por las que la cadena ON Hotels se decantó por el sistema Sismo Building Technology fue la rapidez de construcción y la reducción de plazos que iba a suponer.



Tras haber empezado la construcción de sus primeras habitaciones con un sistema tradicional, valoraron la incorporación de Sismo Spain para realizar la estructura, cerramientos y forjados de sus apartamentos como una forma de acelerar los plazos de ejecución, mejorando así la rentabilidad y el retorno de su inversión.



Así, en junio de 2023 comenzó la construcción de los 568 apartamentos restantes con el sistema industrializado Sismo Spain con un objetivo claro: abrir las puertas de este complejo hotelero en la primavera de 2025.



La incorporación de Sismo Spain supuso sin duda un antes y un después en la rapidez de construcción del proyecto. En concreto, los 568 apartamentos construidos con esta tecnología, alcanzaron un ritmo de montaje de 10 apartamentos por semana (530 m semanales), con un equipo máximo de solo seis personas, según información facilitada por Rodríguez Coca, la constructora encargada de los trabajos.



Esto permitió reducir el plazo de obra un 25%, pasando de 24 a 18 meses, haciendo posible su apertura justo antes de la temporada estival de 2025. "Decidimos construir con Sismo Spain por el ahorro de tiempo que teníamos, y poder ganar un verano que se habría retrasado y hubiéramos perdido esa facturación", indica Miguel Ángel Gallardo, Gerente de Proyectos de On Hotels.



Un modelo para el futuro del turismo y la construcción

La construcción de On City Resort mediante un sistema de construcción industrializada supone también un hito para el sector, demostrando cómo las nuevas metodologías de edificación son capaces de afrontar proyectos de gran escala. "Esta obra marca un antes y un después en la aplicación de la industrialización en complejos turísticos, mejorando su rentabilidad y reduciendo sus costes", señala Pedro Antonio Rodríguez, Director General de Sismo Spain.



Con este lanzamiento, Sismo Spain reafirma su compromiso con la innovación y la difusión de nuevas soluciones constructivas, consolidando su papel como referente en la edificación industrializada en España.



