Se abre la subasta de artículos de Michael Jackson, la Princesa Diana y leyendas de la cultura pop (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Se abre la subasta de artículos de Michael Jackson, la Princesa Diana y leyendas de la cultura pop: Julien's llega a Abu Dabi

Evento inaugural centrado en celebridades y cultura pop, organizado por la principal casa de subastas de entretenimiento del mundo.

Tres grandes subastas reúnen colecciones de Michael Jackson, la princesa Diana y leyendas de la cultura pop, dando inicio a una serie de eventos que tendrán lugar en la región durante noviembre y diciembre.

Las pujas comienzan el 9 de noviembre; estarán disponibles los catálogos completos dedicados a las figuras más destacadas de la música, la moda, el cine y el entretenimiento.

LOS ANGELES, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions presentará los catálogos completos y abrirá el proceso de pujas para tres subastas destacadas: Michael Jackson: The Fashion Legacy, Princess Diana: Influence, Fashion, & A Royal Collection y Pop Culture Legends.

Las subastas reunirán a coleccionistas de renombre mundial, marcas de lujo, figuras destacadas del entretenimiento, diseñadores y referentes culturales con motivo de la primera edición de la Celebrity & Pop Culture Experience, que tendrá lugar del 7 al 9 de diciembre en el Rosewood Abu Dhabi. Se trata de una experiencia inmersiva de varios días que incluirá exposiciones de calidad museística, subastas en vivo, una programación exclusiva, charlas educativas y eventos VIP en Abu Dabi y Baréin.

"Este es un momento decisivo en la evolución global de Julien's, ya que traemos a Abu Dabi algunos de los tesoros culturales más extraordinarios del mundo para una celebración sin precedentes de la música, la moda, el cine y el entretenimiento", afirmó Ken Citron, consejero delegado de Julien's Auctions. "Desde la influencia revolucionaria de Michael Jackson en la música y el estilo, hasta el perdurable legado humanitario de la princesa Diana, estas colecciones representan mucho más que objetos icónicos: son piezas tangibles de nuestra historia compartida de la cultura pop. A través de esta experiencia inaugural en Abu Dabi, estamos creando una nueva plataforma donde coleccionistas, entusiastas y referentes culturales de todo el mundo podrán conectar con las leyendas y los momentos que han marcado a generaciones".

UN VISTAZO A LOS ARTÍCULOS MÁS DESTACADOS:

1. Michael Jackson: El legado en la moda

Más de 100 piezas extraordinarias que transformaron la moda de las celebridades, la música y la cultura pop, capturando los momentos que convirtieron a Michael Jackson en una superestrella mundial. La colección incluye piezas increíbles lucidas en el escenario y en vídeos musicales, así como diseños de uso personal creados por Dennis Tompkins y Michael Bush, los diseñadores de vestuario que acompañaron a Michael Jackson durante gran parte de su carrera, los cuales también aparecen en el muy esperado libro ilustrado escrito por Bush, KING OF STYLE II: Dressing Michael Jackson. ENLACE A MICHAEL JACKSON EVENING AUCTION & ENLACE A MICHAEL JACKSON DAY AUCTION

Michael Jackson | Chaqueta de cuero roja y negra, firmada y utilizada en el videoclip de "Thriller" (1982) (valoración disponible bajo petición)

Michael Jackson | Mocasines Florsheim, firmados y utilizados en el videoclip de "Thriller" (1982); incluyen una carta firmada (valoración: 30.000 – 50.000 dólares)

Michael Jackson | Mocasines utilizados durante la primera interpretación del moonwalk en el especial "Motown 25" (1983) (valoración: 60.000 – 80.000 dólares)

Michael Jackson | Guante blanco adornado, utilizado en el escenario durante el especial "Motown 25" (1983) (valoración: 600.000 – 800.000 dólares)

Otros artículos destacados, como la chaqueta de la gira "Bad" y el traje de raya diplomática de "Smooth Criminal", están disponibles bajo petición

2. Princesa Diana: Influencia, moda y una colección real

Diana cautivó al mundo, desde sus glamurosos atuendos creados por diseñadores como Catherine Walker y Victor Edelstein hasta sus sinceras interacciones con personas que sufrían a causa de la pobreza y la enfermedad. Sus apariciones públicas fueron mucho más que simples fotografías o momentos de moda; se convirtieron en oportunidades para crear conciencia, cuestionar percepciones y atraer la atención mundial hacia importantes causas humanitarias. Esta colección única hace tangible su legado a través de prendas y accesorios utilizados en algunos de sus actos benéficos más célebres, así como de diversos objetos que ponen de manifiesto su generoso corazón y su belleza imperecedera. ENLACE A PRINCESS DIANA AUCTION

Princesa Diana | Vestido de noche azul marino de Catherine Walker, lucido en un evento de CFDA en 1995 (incluye libro) (Estimación: 200.000 – 400.000 dólares)

Princesa Diana | Mocasines de conducción de Miss Selfridges, 9 Nov. (incluye libro) - (Estimación: 20.000 – 30.000 dólares)

o Utilizados durante su icónico recorrido por un campo minado

Princesa Diana | Camisa de Ralph Lauren, asociada a la organización estadounidense Landmine Survivors Network, 1997 (incluye libro) (Estimación: 10.000 – 20.000 dólares)

Princesa Diana | Vestido de noche de crepé de seda azul medianoche, diseñado por Victor Edelstein y lucido en la Serpentine Gallery en 1993 (Estimación: 200.000 – 400.000 dólares)

Otros artículos destacados, disponibles bajo petición

3. Leyendas de la cultura pop

Una selección curada de piezas excepcionales y poco comunes que han marcado la cultura pop a nivel mundial. Los coleccionistas encontrarán instrumentos icónicos que han sonado en los escenarios más importantes del planeta, objetos cinematográficos emblemáticos, prendas de archivo de firmas de renombre, galardones de atletas legendarios y célebres obras de arte urbano contemporáneo. ENLACE A POP CULTURE LEGENDS EVENING AUCTION & ENLACE A POP CULTURE LEGENDS DAY AUCTION

Réplica única (pieza única) del Guantelete del Infinito con piedras preciosas auténticas (precio estimado disponible bajo petición)

Creada en una única ocasión, mediante un acuerdo con Marvel y Disney, a partir de los archivos de diseño oficiales de Marvel; incorpora seis piedras preciosas naturales, certificadas y sin tratar, que suman cerca de 180 quilates, representando cada una de ellas una de las Gemas del Infinito.

Artículos musicales

Nirvana | Chaqueta de cuero utilizada por Kurt Cobain en el escenario del Festival de Reading de 1991 y durante la sesión de fotos para el álbum "Nevermind" (incluye revista) (est. 20.000 – 40.000 dólares)

Prince | Guitarra Cloud de 1993, fabricada por Kurt Nelson, de color azul metalizado; propiedad de Prince y utilizada por él (est. 300.000 – 600.000 dólares)

Prince | Collar regalado a Mayte Garcia (est. 10.000 – 20.000 dólares)

Amy Winehouse | Guitarra clásica Yamaha CX40, color natural, utilizada por la artista para componer canciones en 2008 (incluye fotografías) (est. 20.000 – 40.000 dólares)

Banksy

Banksy | "Brace Yourself!" pintura original firmada (Est. 2.000.000 - 3.000.000 dólares)

Sharon Stone

Sharon Stone | Conjunto de Valentino Couture lucido en la alfombra roja de Cannes en 1995 (con fotografía) (Valor estimado: 4.000 – 5.000 dólares)

Sharon Stone | Conjunto de cuero azul de Ginger McKenna, utilizado en la película Casino (1995) (con fotografía) (Valor estimado: 4.000 – 5.000 dólares)

Sharon Stone | Vestido de Vera Wang con diseño de bloques de color, lucido en los Globos de Oro de 1996 (con fotografía) (Valor estimado: 4.000 – 5.000 dólares)

Sharon Stone | Conjunto de falda de Vera Wang y camisa de Charvet, lucido en la alfombra roja de los Óscar de 1998 (con fotografía) (Valor estimado: 4.000 – 5.000 dólares)

Antes de las subastas en vivo en Abu Dabi, una selección cuidadosamente elegida de piezas destacadas, provenientes de tres colecciones emblemáticas, emprendió una gira internacional. En Estados Unidos, la muestra hizo paradas en la Heal Los Angeles Foundation, el MOPOP (Museo de la Cultura Pop) en Seattle y la ciudad de Nueva York. A nivel internacional, las piezas estuvieron expuestas en los grandes almacenes Hankyu en Osaka (Japón) y en el Museum of Style Icons en Newbridge (Irlanda).

En noviembre, Julien's e Imersa Experiences, una empresa de gestión de eventos con sede en Baréin (anteriormente conocida como Faalyat) organizarán una gira de firmas de libros dedicada a Michael Jackson. En ella participará Michael Bush, quien fuera durante mucho tiempo el diseñador de vestuario de Jackson, ofreciendo al público una visión directa de la maestría artesanal que hay detrás del vestuario escénico del artista. Próximamente se anunciarán un evento y una exposición en Cipriani, además de otras iniciativas en colaboración con Imersa Experiences.

Posteriormente, estas piezas formarán parte de una muestra especial en el hotel Emirates Palace Mandarin Oriental, en Abu Dabi, durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1. Ubicada en el emblemático vestíbulo del hotel, la exposición ofrecerá a los visitantes internacionales y locales un adelanto exclusivo antes de la última parada de la gira Celebrity & Pop Culture Experience en el Rosewood Abu Dhabi, socio oficial de Julien's Auctions.

PROGRAMA DE CELEBRITY & POP CULTURE EXPERIENCE Y DE LAS SUBASTAS

Baréin, del 20 al 26 de noviembre (en colaboración con Imersa Experiences):

Exposición de la Princesa Diana

Conversación sobre Michael Bush, firma de libros y evento para los medios

Paneles educativos y taller con Michael Bush

Experiencia nocturna y cena con Michael Jackson

Exposición de Michael Jackson y el Guantelete del Infinito

Abu Dabi, 29 de noviembre – 9 de diciembre:

29 de noviembre – 5 de diciembre: Piezas destacadas expuestas al público en el vestíbulo del Emirates Palace Mandarin Oriental

6 de diciembre: 9:30pm GST - Celebración de inauguración de "Midnight Brunch"

7 de diciembre: 5:00 - 7:00pm GST - Presentación de clientes seleccionados, patrocinada por Rosewood Abu Dhabi 8:00pm GST - Michael Jackson: The Fashion Legacy (Evening) Live Auction

8 de diciembre: 10:00am GST - Michael Jackson: The Fashion Legacy (Day) Live Auction 8:00pm GST - Pop Culture Legends (Evening) Live Auction

9 de diciembre: 10:00am GST - Pop Culture Legends (Day) Live Auction 4:00 - 6:00pm GST - Highbridge Advisory / Abu Dhabi Finance Week Event & Panel 8:00pm GST - Princess Diana: Influence, Fashion, & A Royal Collection Live Auction



A través de exposiciones públicas, subastas en vivo y conversaciones que exploran el legado creativo, la Celebrity & Pop Culture Experience reunirá en Abu Dabi a coleccionistas de todo el mundo. Esta iniciativa representa una expansión significativa de la visión global de Julien's. La Celebrity & Pop Culture Experience de Julien's integrará la preservación cultural, la hospitalidad de lujo, la educación, el entretenimiento y el comercio en un mismo destino.

Acerca de Julien's Auctions

Para los momentos que realmente importan. ¿Conoce ese instante en el que se atenúan las luces, justo antes de que tu grupo favorito empiece a tocar? ¿O esa sensación que surge justo antes de que aparezcan los créditos finales de una película que, en un abrir y cerrar de ojos, cambió tu mundo por completo? El ambiente se llena de expectación; no hay palabras que puedan hacerle justicia a algo así, porque, sencillamente, había que estar allí.

En Julien's Auctions, nuestra razón de ser es traer de vuelta esos momentos a su vida a través de objetos icónicos y colecciones únicas. Ya sea colaborando directamente con artistas, asociándonos con legados legendarios o trabajando estrechamente con coleccionistas expertos, nuestras subastas dan vida a la cultura, ofreciendo la promesa del descubrimiento y el reencuentro. Desde leyendas de Hollywood hasta iconos de la moda, nuestras subastas celebran el lujo, la historia y las historias que definen a generaciones enteras.

Desde Elvis Presley, Marilyn Monroe y Ringo Starr hasta Lady Gaga, Banksy y Kurt Cobain; desde Los Ángeles para el resto del mundo, somos el lugar donde las piezas originales encuentran a quienes saben valorarlas. Para más información, visite: juliensauctions.com

Acerca de Rosewood Abu Dhabi

Rosewood Abu Dhabi, un emblemático establecimiento contemporáneo situado frente al agua en la isla Al Maryah, es el lugar donde el dinamismo urbano se encuentra con la serenidad del litoral. Con vistas al golfo Arábigo y en sintonía con la energía y la cultura de la región, este destino redefine los límites entre los negocios y el placer. Sus 189 habitaciones y suites, junto con las 131 residencias Rosewood, combinan a la perfección la elegancia contemporánea con la influencia local. Cada detalle —desde las obras de arte, instalaciones y esculturas árabes, cuyas historias se revelan durante las visitas guiadas— está impregnado de un profundo contexto cultural. Entre los elementos más destacados se encuentra la impresionante lámpara de araña de Lasvit en el Majlis by Pierre Hermé, una pieza central deslumbrante que fusiona luz, cristal y el legado de Oriente Medio. Los huéspedes pueden emprender viajes culinarios que exploran sabores de todo el mundo en nueve espacios gastronómicos, sumergirse en las tradiciones locales de bienestar en el spa Sense, o disfrutar de un cambio de ritmo mediante entrenamientos personalizados en el gimnasio.

Descubra más: rosewoodhotels.com/abu-dhabi

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Acerca de Imersa Experiences (anteriormente Faalyat)

Con sede en el Reino de Baréin, Imersa Experiences (anteriormente conocida como Faalyat) es una empresa de eventos centrada en la creación de experiencias significativas y de alto impacto, mediante el uso de la creatividad, la narrativa y la participación inmersiva.

Imersa Experiences conceptualiza y ejecuta experiencias exclusivas (VVIP) y de alfombra roja, muestras culturales, exposiciones, eventos deportivos, actos gubernamentales y corporativos, así como activaciones públicas a gran escala.

Al combinar dirección creativa, experiencia en producción y estrategias de interacción con el público, Imersa Experiences transforma ideas en vivencias memorables que conectan a personas, marcas y comunidades. Con una sólida trayectoria en Baréin y en toda la región, Imersa sigue creando experiencias distintivas, culturalmente relevantes y duraderas.

Contacto para medios:Jenelle Hamilton PRJenelle HamiltonJenelle@JenelleHamilton.com+1 646.421.9139

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