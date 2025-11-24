Abrir una franquicia en 2025: más oportunidades y un modelo como MBE que responde al mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el sistema de franquicias español en uno de sus mejores momentos y el mercado logístico creciendo a gran velocidad, abrir una franquicia se ha convertido en una opción cada vez más realista para quienes buscan emprender con respaldo. En este escenario, Mail Boxes Etc. (MBE) ofrece un modelo orientado al autoempleo profesional, basado en servicios útiles, demanda recurrente y un acompañamiento integral al franquiciado

Barcelona, 24 de noviembre.- Según los datos de la Asociación Española de la Franquicia (AEF), el sistema franquicia cerró 2024 con más enseñas, más establecimientos y un impacto económico relevante sobre el empleo y el PIB. Por su parte, el informe de la CNMC sobre el sector postal sitúa la paquetería y mensajería en cifras récord: más de 1.216 millones de envíos en 2024, con un crecimiento del 20% interanual. Estas dos tendencias se cruzan y hacen que modelos como el de MBE, centrados en servicios útiles y cercanos, sean cada vez más atractivos para emprender.



Una franquicia multiservicio para pymes, e-commerce y particulares

Abrir una franquicia MBE significa formar parte de una red que opera centros especializados en envíos, logística, impresión y soluciones de marketing local. Su clientela es híbrida, empresas, comercio electrónico y consumidores, lo que permite mantener actividad estable y diversificar ingresos. Con más de 260 centros en España y presencia en 57 países, MBE combina escala internacional con cercanía local.



Los nuevos franquiciados acceden a formación inicial, soporte operativo continuo, tecnología propia y acuerdos preferentes con operadores logísticos líderes en el sector. Esta fórmula permite, al emprendedor, centrarse en la gestión comercial y en el servicio al cliente, mientras MBE proporciona procesos estandarizados y herramientas para maximizar el rendimiento del negocio.



Un modelo que minimiza riesgos

Frente a modelos de negocio más expuestos a la estacionalidad o la moda, el modelo de MBE se apoya en necesidades estructurales: enviar, embalar, imprimir, externalizar procesos, entre otros. Además, el creciente peso del comercio electrónico y la digitalización de las pymes generan una demanda continua de este tipo de servicios.



Portavoz de MBE España: "Cuando alguien se pregunta cómo abrir una franquicia con recorrido, nuestro mensaje es claro: un negocio de servicios útiles para pymes y particulares, apoyado en acuerdos logísticos potentes, formación continua y una red que ya opera con éxito en todo el país. El objetivo es que el franquiciado se enfoque en vender y fidelizar, mientras la marca aporta procesos, tecnología y marketing".



Para saber más

Las personas interesadas en abrir una franquicia con MBE pueden solicitar información sobre inversión inicial, requisitos, proceso de selección y zonas disponibles a través de www.mbe-franchising.es. La marca organiza sesiones informativas periódicas para resolver dudas y mostrar el modelo de negocio en detalle.







Contacto

Nombre contacto: Paula Romera

Descripción contacto: Mail Boxes Etc.

Teléfono de contacto: 933 624 730



