Abu Dhabi confirmada como ciudad anfitriona de los Games of the Future 2025

PHYGITAL INTERNATIONAL/PR NEWSWIRE

La capital de los Emiratos Árabes Unidos dará la bienvenida al mundo para un evento deportivo phygital emblemático, del 18 al 23 de diciembre de 2025.

ASPIRE fue designada como la Autoridad de Ejecución de EAU para los Games of the Future: Abu Dhabi 2025

ABU DHABI, EAU, 29 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, el organismo rector mundial de los Games of the Future (GOTF), ha anunciado oficialmente a Abu Dhabi como la ciudad anfitriona para los Games of the Future 2025, que tendrán lugar del 18 al 23 de diciembre.

Combinando innovación de vanguardia y competición de élite, los Games of the Future transformarán Abu Dhabi en el epicentro del deporte phygital y ofrecerán una fusión dinámica de atletismo físico y juegos digitales inmersivos. El evento multideportivo incluye diversas disciplinas phygitales innovadoras, como Phygital Football y Phygital Shooter, además de deportes tecnológicos y esports.

En cada disciplina phygital, los atletas compiten primero en una versión digital de su deporte, y luego en el mismo deporte en persona. Los resultados finales se determinan combinando el rendimiento en ambas etapas, fusionando lo físico y lo virtual en una experiencia competitiva fluida.

ASPIRE, impulsor de los grandes desafíos y las competiciones globales del Advanced Technology Research Council (ATRC) de Abu Dhabi, ha sido designado como la Autoridad de Ejecución de los EAU. En este rol, ASPIRE liderará la implementación de la agenda de innovación del evento, garantizará la alineación entre las diversas partes interesadas y coordinará los marcos de financiación con socios gubernamentales y patrocinadores.

Ethara, la organización líder en gestión de eventos en vivo de la región, actuará como Socio de Ejecución del Evento, liderando la ejecución integral, incluyendo las operaciones del recinto, la logística y la experiencia del aficionado. Además, Ethara impulsará la promoción del evento y desempeñará un papel comercial clave, consiguiendo patrocinios y colaboraciones para respaldar el éxito del evento. El Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) ha sido confirmado como sede oficial, ofreciendo un escenario de primer nivel para todo el espectro de competiciones deportivas digitales y experiencias para el aficionado.

""Estamos encantados de que Abu Dhabi dé la bienvenida a miles de atletas, clubes y aficionados phygital para los Games of the Future 2025", declaró Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International. "Con su audaz visión del deporte y la tecnología, los Emiratos Árabes Unidos son el escenario ideal para este evento pionero. Desde los Juegos inaugurales, los deportes phygital se han convertido en un movimiento global, y la edición de este año promete ser la más emocionante hasta la fecha".

Stephane Timpano, consejero delegado de ASPIRE dijo: "Como Autoridad de Ejecución de los EAU, ASPIRE se enorgullece de contribuir a la creación de los Games of the Future Abu Dhabi 2025, una plataforma global donde convergen el deporte, la tecnología y la imaginación. Desde movilidad impulsada por IA hasta experiencias digitales inmersivas, Abu Dhabi es el punto de encuentro entre la innovación y el impacto. Esperamos dar la bienvenida al mundo a ADNEC este diciembre para un evento que inspirará el futuro del deporte y la tecnología."

Además de las competiciones de élite, el evento contará con zonas de interacción inmersiva con realidad virtual para los aficionados, actividades culturales y exhibiciones tecnológicas. La edición inaugural de los Games of the Future contó con la participación de más de 2.000 atletas de más de 100 países, se transmitió a una audiencia global y atrajo a más de 300.000 espectadores y aficionados.

Los Games of the Future: Abu Dhabi 2025 marcan un nuevo y poderoso capítulo para el movimiento phygital, acercando los Juegos a un nuevo público en Oriente Medio, donde prosperan la ambición, la experimentación y las aplicaciones innovadoras de la tecnología. Con la singular combinación de innovación y dinamismo cultural de Abu Dhabi, el escenario está listo para una experiencia global única.

