COMUNICADO: Academia Nuevo Futuro se reinventa e instaura un sistema de formación online para alumnos de Selectividad

La situación de inestabilidad que vive el país hace que el ingenio de los emprendedores se agudice y surjan nuevas ideas para hacer frente a esta situación de inestabilidad e incertidumbre que están afectando a muchos negocios de ámbito local

Este es el caso de Academia Nuevo Futuro, que debido a las recientes medidas de emergencia nacional y ante la imposibilidad de que sus alumnos acudieran a sus clases, ha decidido reinventarse instaurando en tiempo récord un sistema de clases virtuales para sus alumnos.



Esta academia, ubicada en el madrileño barrio de Embajadores, se ha transformado y está ofreciendo clases por videoconferencia tanto a sus propios alumnos como a todos aquellos que quieren continuar con su aprendizaje y no perder el ritmo de estudio hasta que todo vuelva a la normalidad.



“Esto es solo simplemente un paréntesis y no un alto en el camino, pensamos que nuestros alumnos nos necesitan más que nunca, más apoyo para estas semanas donde no van a recibir clases en sus colegios, institutos y universidades”, aclara Carlos Otto, Director de la academia.



Esta rápida adaptación del negocio uniendo la tecnología a un sector tradicional como el de las clases de apoyo ha supuesto, no solo la posibilidad de poder continuar con la actividad sino la de ampliar el negocio y poder dar clases a un número mayor de alumnos de forma concurrente y de zonas más alejadas de Madrid capital.



El programa Madrid Directo de Tele Madrid se hizo eco de la noticia y Carlos pudo explicar a la audiencia este proceso de rápida transformación y de cómo los alumnos se han adaptado a este nuevo sistema de aprendizaje.



https://www.youtube.com/watch?v=J79nk_nN7aI



"Este sistema ha sido especialmente pensando en los alumnos de Selectividad que este año se prevé realicen la prueba entre el 22 de junio y el 10 de julio en su convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria, aunque las fechas propuestas dependerán de la evolución de la situación".



La situación actual ha obligado a instaurar este sistema, pero Carlos ahora pretende perfeccionarlo para ofrecer una modalidad mixta o incluso online para alumnos de otras ciudades o que por cualquier motivo no puedan desplazarse a la academia.



Academia Nuevo Futuro ha apostado siempre por internet y las nuevas tecnologías como medio para dar a conocer su actividad, ya en 2013 amplió su web con una nueva sección donde colgó de forma gratuita unos 2000 exámenes resueltos de selectividad, acceso a la universidad para mayores de 25 años o acceso a módulos de grado medio o acceso a grado superior de diferentes comunidades.







https://bit.ly/341CEk2

Pie de foto: Carlos explica a la audiencia de Madrid Directo su nuevo sistema

Autor: Academia Nuevo Futuro

